Kánikulában irány az Északi-sark – siklóernyővel

Történelmi pillanat – útban az Északi-sark felé a kétszemélyes motoros siklóernyő / Fotó: Roszatom

„A Roszatom mindig is támogatott bennünket, ezért nem túlzás, hogy a vállalat kompozit anyagokat gyártó részlegének szakemberei jelentősen hozzájárultak a vállalkozásunk sikeréhez. Ezzel az úttal az orosz kompozitgyártás is rekordot döntött, hiszen a siklóernyő beülő burkolatához használt üveg- és szénszálas kompozit héj a zord sarkvidéki körülmények között is bizonyított” – közölte Fjodor Konyjuhov.

A fedélzeti műholdas jeladó által továbbított adatok elemzése után várhatóan bejegyzik, hogy motoros siklóernyővel először sikerült elérni az Északi-sarkot.