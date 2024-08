További partnereket keres a Magyar Posta

A Magyar Posta arra törekszik, hogy hatékonyan, az ügyféligényekhez rugalmasan alkalmazkodó 21. századi, modern szolgáltatásokat nyújtson. A posta jelenleg a jogszabályi elvárásokat messze meghaladva, országszerte közel 2150 postán áll az ügyfelek rendelkezésére, az ügyfélforgalom csökkenése miatt azonban bizonyos helyeken üzemeltetési módot vált.

A saját postahivatal helyett sok helyen a partnerség a megoldás / Fotó: Shutterstock

Kevesebb alkalmazottra van szükség

Az állami társaságot annak kapcsán kérdezte a Világgazdaság, hogy a napokban mintegy 100 kis forgalmú postahivatal bezárásról érkezett hír. Lapunk a bezárások miatt elbocsátandó (elbocsátott) alkalmazottak számáról, a posta segítéségével történt elhelyezkedéséről, a környező országok állami postai forgalmú fiókjairól, végül a bezárt hazai kis hivatalok épületének sorsáról érdeklődött.

Válasza további részében azt írta a Magyar Posta, hogy az üzemeltetési módok közül elsősorban a postapartneri együttműködések kialakítását szorgalmazza. Emellett azokon a településeken, amelyeken nem jön létre ilyen együttműködés, mobilpostán intézhetők a postai ügyek. A szolgáltatás tehát továbbra is minden településen elérhető.

Sajtóhírek szerint az intézkedés jellemzően 1500 fő alatti falvakat érint.

Más országokban is bevált a postapartneri megoldás

A kispostákról Balczó Barnabás, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója áprilisban elmondta, hogy a társaság új üzleti ajánlatai révén 332 új típusú postapartneri megállapodást kötött, ebből egyedül az idén közel száz született meg. További 400 partnerséget szeretne kötni.

Februárban a Világgazdaságnak adott interjújában arról is beszélt, hogy ilyen partneri programon más országokban is sikerrel működik, például Ausztriában. A partnerek jutalékban és fix díjban is részesülnek. Van, ahol a partnerek alapszolgáltatást nyújtanak, van, ahol pénzügyi szolgáltatással bővítettet. A postapartnerséget az elnök-vezérigazgató a vidék megtartó szempontjából is lényeges kezdeményezésnek tartja.

„Úgy gondolom, hogy a Magyar Posta az Unió által megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, sőt azokat túlteljesítve működik. Messze nem a kötelező minimumot adjuk" – szögezte le.

Figyelembe véve a korábbi postapartneri modellt és a 13 kormányablakkal közös partnerséget, a társaság februárban már 512 együttműködésnél tartott. További partnerként keres élelmiszer- vagy gazdaboltokat, dohányboltokat is, amelyek a postai szolgáltatásokkal a saját kosárértéküket is növelik. A társaság partnerségi kapcsolatban áll a győri Széchenyi István Egyetemmel és más nagyobb vállalkozásokkal is.