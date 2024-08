Az orosz északi-tengeri selyemúton talált rövidebb utat Európába a kínai áru

A zászló nem számít

Az útvonalon döntően orosz, kisebb részben libériai, finn és más országok zászlajával haladnak a teherhajók. Mindazonáltal – válaszolt a Világgazdaságnak Szergej Zibko, az Északi hajózási útvonal műveleti főnökség vezetője – a zászló valójában nem sokat számít, mert a hajó az útja során többször is zászlót cserélhet. Ez történt korábban a kapitánysága alatt közlekedő LNG-tankerrel is. Fontosabb, hogy az utóbbi időben megnőtt a Kínából Európába ezen az útvonalon küldött hajók száma, áru mennyisége.

Kell még négy úszó atomerőmű

Mint Leonyid Irlica, az Atomflot vezérigazgatója a rendezvényen ismertette, a Roszatom az egyetlen olyan cég, amely atomjégtörőket működtet. Elsődleges feladata a kereskedelmi hajók útjának biztosítása, de segíti a tudományos és a turisztikai expedíciók hajóit is, sőt, mentőexpedíciót is indít szükség esetén. A társasághoz tartozik továbbá a nukleáris iparral kapcsolatos környezetvédelmi mentesítés, a csukcsföldi Pevekben szolgáló úszó atomerőmű üzemeltetése és a műszaki fejlesztés. A Pevek térségében lévő Bajmszkaja terület színesfémkincse egyébként olyan nagy, hogy a bányák és ércfeldolgozók üzemeltetéséhez négy további úszó atomerőművet kell majd telepíteni. Ezenfelül is, Oroszország északi területein található az ország nyersanyag- és energiahordozó-kincsének számottevő része.