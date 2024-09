Szolnokon készül a csodavonat kocsiszekrénye

A svájci Stadler múlt héten bemutatta az új RS Zero prototípusát, amely az RS1 Regio-Shuttle innovatív utódja. Ez 28 éve a német regionális vasúti közlekedés egyik legnépszerűbb járműve, jelenleg mintegy 500 RS1 vonat üzemel Németországban és Csehországban.

Részben magyar termék a Stadler új vonata / Fotó: Stadler

A Stadler erre a bevált technológiára alapozva, közleménye szerint a legmodernebb, környezetkímélő hajtásrendszereket építi be az új járműbe. Az RS Zero rendelhető hidrogén- és-vagy akkumulátoros hajtással is, ezzel világújdonság lesz. Az Európai Unió vasúti hálózatának mintegy 40 százaléka nem villamosított, és a pályák állapota ezeken a vonalakon nem engedi meg nehéz vasúti járművek közlekedtetését. Ezekre a vonalakra ad környezetbarát megoldást az RS Zero.

A bevált formák megmaradnak

Az RS Zero megtartja az RS1 jellegzetes trapéz alakú ablakformáját, és modern LED-szárnnyal illeszkedik a futurisztikus formatervbe. „Az RS1 Regio-Shuttle fontos része a Stadler történetének. Az utolsó járművet 11 éve adtuk át. Most (…) az RS Zeróval tovább bővíthetjük technológiai vezető szerepünket az alternatív hajtástechnológiák területén” – mondta Peter Spuhler, a Stadler csoport igazgatótanácsának elnöke.

Sok kilométernyi magyar pálya várja a zöldvonatot

Magyarországon a vasútvonalak 55 százaléka nem villamosított, vagyis mintegy 4400 kilométernyi vonalra kell környezetkímélő megoldást találni. A közlekedési átállás célja az is, hogy jóval több forgalmat tereljen át a vasútra, ennek érdekében Magyarországon is újra kell aktiválni a régi és nem villamosított vonalakat. Ezeken az RS Zero szén-dioxid-kibocsátástól mentes üzemeltetést kínál. Mindegy, hogy ezek a vonalak

villamosítottak,

vagy hidrogéntöltő állomásokat,

vagy töltőszigeteket igényelnek.

Minden jármű a vasúthálózat mindenkori adottságaihoz igazítható. Könnyű kialakításának és 18 tonna alatti tengelyterhelésének köszönhetően gazdaságosan üzemeltethető még a kis forgalmú, másodlagos vonalakon is. Az akkumulátoros FLIRT Akku után a berlini telephelyen szereli össze a Stadler ezt az alternatív hajtástechnológiájú járművet is.