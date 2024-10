A MÁV nem tartotta be az ígéretét, de most változás jön

Okosabbak a diákok, mint amire a MÁV számított

Tavaly az utasok 114 milliárd forintot hagytak a MÁV kasszáiban, részben készpénzben, de már nyilván applikációkon és interneten keresztül is. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ez ugyanennyi lesz 2024-ben is, vagyis az utasok együttes szerepvállalása anyagilag nem változik. Viszont van egy érdekes adat, a többletként megjelenő utasok a budapesti tarifaközösségből adódóan: egy diák, aki eddig egy BKV-bérletet 3450 forintért vett meg, választhatja ehelyett azt a kézenfekvőnek tűnő megoldást, hogy 945 forintért vásárol egy diák-vármegyebérletet. Mégsem ez történik. A diákok kétharmada – nagyjából havonta 170 ezer fő – vármegyebérlet helyett inkább a kétszer annyiba kerülő országbérletet veszi meg. Ez nekik még mindig olcsóbb, mint a BKV-bérlet, a vármegyebérlethez képest pedig pluszszolgáltatáshoz is jutnak. Ez is azt mutatja a vezérigazgató magyarázata szerint, hogy a vármegye- és országbérlet bevezetésének van forgalomfelhajtó hatása.

Mivel az ötpontos akcióterv része a MÁV tavaly indított, átfogó, tízéves fejlesztési tervének, a megújulás sem most kezdődik. Az ötpontos terv nagyjából öt évig tart, így az utolsó EIB-finanszírozású projekt is lezárul 2029-ben.

Használt vonatot is kell venni, amíg az újakat legyártják

Nem kérdés, hogy a hazai vasúti járműállomány állapota és a növekvő utasigények mellett új szerelvényeket kell beszerezni – szögezte le Hegyi Zsolt. A probléma az idővel van: egy új jármű megrendelése, legyártása és szállítása éveket vesz igénybe. A kérdés tehát az, hogy a járművek említett műszaki állapota mellett ez kivárható-e. A válasz az, hogy nem. Két lehetőség marad: talpra kell állítani minden, a flottában lévő járművet, illetve használtakat kell venni. Mindkét lehetőséggel élni kell.