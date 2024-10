Óriási üzlettől esnek el a magyar fuvarozók

Most tehát a török fuvarozók várnak újabb engedélyekre, illetve az tud fuvarozni, akinek még maradt engedélye, valamint aki nem török bejegyzésű kamionokkal dolgozik (egyre több török fuvarozó alapít valamelyik EU tagállamban leányvállalatot, hogy EU-s rendszámra könnyen kaphasson engedélyt). Rajtuk kívül a nem közúti, hanem valamilyen intermodális megoldással is lehet fuvarozni, de ezeknek nincs együtt akkora kapacitásuk, amekkorára most szükség van.

Kamion helyett vonat és hajó

A Világgazdaság arról is érdeklődött, hogyan kezeli az adott helyzetet az Ekol. Az országigazgató válasza szerint a több éve fennálló problémára kétféleképpen lehet felkészülni:

csökkenteni a hatását európai uniós bejegyzésű fuvareszközök, azaz a magyarországi Ekol Kft. eszközei használatának növelésével,

illetve alternatív fuvarozási módok alkalmazásával.

Az utóbbiak körébe tartozik a félpótkocsik vasúton történő szállítása (Budapest és Isztambul között), illetve a félpótkocsik Ro-Ro hajóra rakása Trieszt és Yalova, illetve isztambuli kikötők közötti szakaszon.

Formálódik a win-win szituáció

Ezek teljesen más üzleti modellt és működési berendezkedést igényelnek, mint a sima közúti megoldás, amelynél ugyanaz a vontató és pótkocsi szállítja le az árut a rendeltetési helyre, amely a felrakodásnál is jelen volt. Emellett ezek kapacitása csak töredéke annak, amennyit a közúti fuvarozók meg tudnak mozgatni (engedélyek elérhetősége esetén).

Ennek köszönhetően az Ekol nagy mennyiségű török–magyar szállítást tud végezni akkor is, amikor az engedélyek kvótája a fuvarpiacon kimerül, ám az importdominanciára ez nincs hatással, hiszen a kereskedelem a fuvarpiaci helyzettől függetlenül zajlik.

Annak érdekében pedig, hogy a lehető legkevesebb pótkocsit kelljen üresen visszaküldenie a következő rakodásért Törökországba (még ha a magas török–magyar fuvardíj részben kompenzálja is az üres futást), az Ekol a magyarországi exportőröket motiváló fuvardíjkedvezmény-akciót jelentett be az év utolsó negyedében.