Leépítésekre készülnek a fuvarozók

Mindezek hatására az áruszállítási teljesítmény is esett. A második negyedévben az előző év azonos időszakához képest még láthatunk egy szerény, 1,1 százalékos többletet, de az előző negyedévtől már 2,7 százalékos elmaradás mutatkozik az árutonna-kilométerben mért szállítási adatokban. Hasonlóan kedvezőtlen adatra számíthatunk a harmadik negyedévre is a DigiLog szerint.

A fuvarozók leépítésre kényszerülnek, már csökkentik a kapacitásukat

A kisebb árumennyiség és az extrém mértékben növekvő költségek gazdasági harapófogóba szorították a fuvarozókat, akik mégsem tudták rövid távon a lecsökkent kereslethez igazítani a járműveik számát. 2023-ban ugyanis jelentős mennyiségű, még 2022-ben megrendelt jármű érkezett meg, ugyanakkor a használt kamionok eladása szinte lehetetlenné vált. Így 2024 első negyedévéig még nőtt is az áruszállító járművek száma. A második negyedévben azonban már a KSH statisztikáiból is egyértelműen látható, hogy a hazai nehéz tehergépjárművek közül a vontatók száma dinamikusan csökkent. (2024 második negyedében az előzőhöz képest 4,3 százalékkal, míg az előző év azonos időszakához képest 16,4 százalékkal csökkent a vontató tehergépjárművek első forgalomba helyezése. Ezt támasztják alá a DigiLog Consulting harmadik negyedéves mérései is, melyek már csaknem 1 százalékos flottacsökkenést mutatnak az iparágban az előző negyedévhez viszonyítva.