Kínai-kazah-magyar terminál épül a Csepel-szigeten

Csepeli közös intermodális terminál létesítéséről állapadott meg a logisztikára szakosodott L.A.C. Holding, a JSC Kazakhstan Temir Zholy, és a Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. A magyar, a kazah és a kínai társaság együtt fog működni a szállítás és a logisztika területén.