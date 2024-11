Többmilliós bírságot előzhet meg az a fuvarozó, amelyik figyel

Beérőben a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Nit Hungary érdekképviseleti munkájának egy újabb csomagja: megérkezett a pozitív válasz a hazai közúti áru- és szemályszállítás feltételeit segítő javaslataikra.

Szállítás: gyakorlatiasabb lesz a szabályozás / Fotó: Shutterstock

A két szervezet észrevételeit 2024 júniusában kérte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a készülő közlekedési törvénymódosítási csomaggal kapcsolatban. A MKFE és a Nit tíz pontban foglalta össze meglátásait. Ezekben több olyan kérdést is érintettek, amelyek az elmúlt hónapokban már rendszeresen napirenden voltak, és amelyeket fontolóra vesznek a döntéshozók, de olyanokat is, amelyek fogadtatását kifejezetten sikerként könyvelik el. A javaslatok, amelyek a közúti áru-, illetve személyszállítást is érintették, leegyszerűsítve a következők voltak:

Az uniós kiküldetési irányelvet a harmadik országos vállalkozásokkal szemben is alkalmazni kell Szigorodjanak (adott területen) a közlekedési hatósági ellenőrzések, eltérő eljárási szabályokra van szükség Módosítani kell az útdíjbírság kézbesítésének és a díjellenőrzésnek a szabályait Korrigálni kell a vizsga nélküli továbbképzések szabályozását Az okmányirodában is lehessen személyesen igényelni tachográfkártyát Felül kell vizsgálni a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek bérlési feltételeit Módosuljon a piacfelügyeleti díjra vonatkozó szabályozás Adókat és díjakat érintő javaslatok Kerüljön ki a helyi önkormányzatok kizárólagos gazdasági tevékenységei közül a menetrend szerinti helyi különcélú személyszállítás Módosuljon a jogosulatlan úthasználatot érintő szabályozás

Szállítás: több körülmény is javulhat

Az MKFE arról tájékoztatta tagvállalatait, hogy a fentiek közül a jogalkotó kiemelten kíván foglalkozni tachográfkártyák igénylésével. Jelenleg a kártya személyesen és elektronikusan is igényelhető, ám személyesen csak az illetékes közlekedési hatóság ügyfélszolgálatán, ami nehézkes és lassabb is a vállalkozásoknak és a gépkocsivezetőknek. Kedvezőbb lenne, ha a kártyákat a kormányablakoknál, vagyis az illetékes járási és megyei hivatalokban is lehetne igényelni.