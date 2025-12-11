Deviza
Modern logisztikai központot kapott a Magyar Posta

Elkészült a Magyar Posta huszonötezer négyzetméteres, modern csomaglogisztikai központja Ecseren. A beruházó Waberer’s csoport a tervezett 2026. első negyedéves határidő előtt befejezte a projektet.
Világgazdaság
2025.12.11, 15:15
Frissítve: 2025.12.11, 15:55

A projekt különösen nagy jelentőségű a Waberer’s számára, mivel ez az ingatlanfejlesztési üzletág első build-to-own beruházása, amelyet az ügyfél igényeinek megfelelő speciális műszaki tartalommal és értékesítési célra fejlesztettek – számolt be az Origo.

MPL, Ecser, Waberer’s
A Waberer’s beruházása egy 8,3 hektáros ipari területen valósult meg / Fotó: bayerconstruct.hu

A teljes folyamatot a Waberer’s menedzselte

A vállalat a teljes fejlesztési és kivitelezési folyamatot menedzselte: az ipari terület kiválasztásától kezdve az építési engedélyezésen és tervezésen át a kivitelezés teljes körű koordinációjáig és a végső műszaki átadásig.

A beruházás egy 8,3 hektáros ipari területen valósult meg, a létesítmény összterülete közel 25 ezer négyzetméter. 

A csarnok olyan infrastruktúrával készült, amely képes fogadni a Magyar Posta által telepítés alatt álló, modern és automatizált szállítópályákkal ellátott csomaglogisztikai gépet. 

A Waberer’s csoport közleményében hangsúlyozza: céljuk, hogy a magyar piac mellett a kelet-közép-európai régióban is hasonló, testreszabott raktárfejlesztési projekteket nyerjen el – akár bérleti, akár adásvételi konstrukcióban.

