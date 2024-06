Sör, hekk és meccs: a balatoni vendéglátósok is jól járhatnak a foci-Eb-vel

Egyre nagyobb az érdeklődés a tó körüli meccsnéző helyszínek iránt, de csak kevesen tudják, hogy melyik sörözőben, étteremben, esetleg strandon lehet követni élőben a sportközvetítéseket – közölte a Nyitott Balaton.

A Balaton partján is sok helyen lehet nézni a meccseket / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A helyi vendéglátósokat most arra kérik a turisztikai szervezetek, hogy regisztrálják magukat arra az ingyenes online térképre, amelyen láthatóvá válik, hol vannak azok a helyek, ahol szurkolói zónákkal is várják a nyaralókat.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint a munkahelyi szabadságolások és a kánikula megérkezésével a következő hetekben nagy rohamra számítanak a balatoni sörözőkben és éttermekben. Ebben az időszakban nem árt előre asztalt foglalni. Kiemelte, hogy

a Németországban zajló 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság hatása a Balaton partján is érződik, és az elmúlt évtizedek balatoni tapasztalatai azt mutatják, hogy egy-egy világverseny idején hétköznapokon 20-40 százalékkal, a hétvégéken akár 150 százalékkal is megnőhet a vendégek száma.

Az Eb után

az olimpia,

a Tour de France,

vagy akár a Formula–1

eseményei is növelhetik a balatoni vállalkozók forgalmát. Minden vendéglátósnak azt javasolják, hogy regisztráljon az ingyenes térképre, amely a www.szurkoljabalatonon.hu oldalon érhető el.

Számos vendéglátóhely hajtott végre komolyabb fejlesztéseket, ezeknek köszönhetően a turisták több száz helyen élőben nézhetik a közvetítéseket

– folytatta Fekete Tamás. Sok sörözőbe új televíziókat, kivetítőket is vásároltak. Több tulajdonos jelezte, hogy az átlagnál nagyobb sörfogyasztásra számít a következő hetekben, ezért a forgalmazóktól az átlagos hónapoknál nagyobb kontingenst rendeltek a különböző sörfajtákból.

Nem csak a tévé előtt lehet élvezni a sportot a Balatonnál

A sportnak egyébként nem csak a televíziókon keresztül van hatása a régió vendéglátóhelyeinek forgalmára – nyilatkozta a közleményben a VisitBalaton365 ügyvezetője, Princzinger Péter. Hozzátette:

a Balaton különleges sportrégióvá nőtte ki magát az utóbbi években.

A vízi sportok mellett, a futó- és kerékpáros eseményekre is több ezer látogató érkezik minden évben. Turisztikai szempontból fontos, hogy az őket követő szurkolók száma is növekszik ezeken az eseményeken. Mindez pedig több bevételt hoz a helyi szálláshelyeket szolgáltatóknak, vendéglátóknak is – emelte ki.