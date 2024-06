Berobbanhat a magyar gazdaság az év végén, ha hinni lehet az előrejelzéseknek

Noha a magyar gazdaság több ágazata számos problémával szembesül, elég csak az ipari megrendelés hiányára gondolni, az év második felében tovább erősödhet a hazai konjunktúra – állítja a Magyar Nemzeti Bank, amely legújabb, júniusi inflációs jelentésében azzal számol, hogy a következő negyedévekben fokozatosan pöröghet fel a GDP-növekedés: a második negyedévi 1,9 százalék után, a július és szeptember között időszakban éves alapon 2,6 százalékos lehet, majd az év utolsó három hónapjában megközelítheti a kormányzati célként is kitűzött 4 százalékot.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Ez azonban nem jelenti azt, hogy sikerül az év egészében ezt a növekedés elérni, a jegybank éves átlagban 2 és 3 közötti GDP-bővülést prognosztizál. Mindenesetre utoljára 2022 harmadik negyedévében volt a hazai felzárkózást fenntartható módon biztosító 4 százalékos szint fölött az éves bázisú növekedés, azzal a különbséggel, hogy az akkori 4,3 százalék már egy lassuló konjunktúra eredménye volt.

Az MNB ráadásul azt jósolja, hogy 2025–2026-ra a magyar gazdaság visszazár a korábbi hosszú távú trendre, ami nagyságrendileg 3-4 százalékos növekedést feltételez.

Ehhez azonban a beruházásoknak és az iparnak is végre magára kellene találnia.

A szolgáltatások húznak, a fogyasztási kereslet még felemás

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy még mindig rengeteg a kérdőjel a magyar gazdaságban. Szerinte az nem vitás, hogy idén a szolgáltató szektor lesz a húzóerő, és a belső kereslet is helyreáll majd, de az is felemás lesz. Bár nyolcadik hónapja nőnek a reálbérek, és a lakosság óvatossági motívuma is folyamatosan oldódik, ami leginkább gátja volt eddig a fogyasztásnak, ez nem feltétlenül a termékek, hanem a szolgáltatások vásárlását jelenti. Másrészről a beruházások még mindig visszaesnek idén, ahogy az ipari termelés esetében is várat magára a korrekció.

Nem látom azt, hogy honnan tudni bedurrani

– mondta a közgazdász az iparról, amelynek volumene áprilisban még mindig 6,4 százalékkal csökkent. Virovácz emiatt számol alacsonyabb, 2,2 százalékos gazdasági növekedéssel idén, mint a jegybank. Az MNB ugyanis az utolsó negyedévre már pozitív hozzájárulást vár az ipar esetében, ennél ő pesszimistább, az év egészében szerinte az ipar sokkal rosszabbul fog teljesíteni, nagyjából úgy, ahogy az év első hónapjaiban.