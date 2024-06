Nagy horderejű fejlesztésről beszélt Orbán Viktor a péntek reggeli szokásos interjújában. A kormányfő egy hétpecsétes Mercedes-beruházás részleteit ismertette a Kossuth rádióban, ami Kecskeméten valósul majd meg.

Orbán Viktor elárulta, mire készül a Mercedes Kecskeméten: „nekem megmutatták, de fegyveres őrök és titoktartás mellett” / Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság (archív)

A miniszterelnök annak kapcsán tért ki erre, hogy ma, pénteken 16:30-kor fogadja őt Berlinben a német kancellár. Orbán Viktor erről azt mondta, hogy elsősorban magyar ügyekről akar tárgyalni. A német-magyar gazdasági viszonyt egy konkrét projekten keresztül szemléltette: ez pedig a Mercedes kecskeméti bővülése.

A Mercedes olyan beruházásra készül Magyarországon, ami 3800-4200 új munkahelyet jelent Kecskeméten

– közölte. Azzal folytatta, hogy a stuttgarti székhelyű német autóipari óriás most még titokban, hét lakat alatt tartják azokat az új modelleket, amiket még nem mutattak be, de őt már oda beengedték. "Szigorú fegyveres őrizet mellett és titoktartást fogadva megmutatták az új modelleket, amelyeknek egy részét, többet közülük Kecskeméten fognak gyártani és ezek alkatrészeit is" – ismertette.

Orbán Viktor szerint az egész német ipar, nem csak a járműgyártás egy nagy technológiai átalakuláson megy keresztül. Hatalmas német vállalatokról van szó, olyanokról, mint a Deutsche Telekom, amelyek ok százezer magyarnak adnak munkát. A kérdés az, hogy beben a nagy német technológia átállásban lesz-e helye a magyaroknak vagy sem. "A válasz az, hogy lesz. Ezért tárgyaltam most a Mercedes-szel is" – jelentette ki.

Szerinte a németek ezeket a nagy technológiai fejlesztéseket tekintélyes részben Magyarországon hajtják végre. Ezzel sok ezer új munkahelyet hoznak létre, részt fognak venni a mérnök- és szakmunkásképzésben, tehát részei maradnak a magyar gazdaságnak és rengeteg gazdasági előnyre teszünk szert. Ezt kell elsősorban megerősíttetnie a német kancellárral, ahogy az Angela Merkellel is sikerült.

Mit kell tudni a Mercedes kecskeméti bővüléséről?

A miniszterelnök mostani bejelentésének Szijjártó Péter két nappal korábbi nyilatkozata ágyazott meg. A külgazdasági és külügyminiszter akkor Stuttgartban egyeztetett a Mercedes főhadiszállásán. Ezt követően arról beszélt, hogy az autógyártó jelenleg zajló beruházásai nyomán Magyarország legnagyobb kapacitással bíró autógyára jön létre.