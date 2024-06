Budapest Airport: ingyenes olvasósarok, babakocsi és totemek segítik a reptéri várakozást

A terminálinformációs munkatársak mellett most már információs totemek is segítik a repülőtéri tájékozódást, a látássérült utasok számára pedig a földi oldalon is rendelkezésre állnak taktilis sávok, a dedikált applikáció kiegészítéseként. Bővült a poggyászkocsik száma is: 300 további kocsi áll az utasok rendelkezésére, amelyeket akár a parkolókban is igénybe vehetnek.

A repülőtéri szolgáltatások további fejlesztése érdekében a Budapest Airport helyszíni elégedettségmérő rendszert telepített, amellyel az utasok értékelhetik az egyes folyamatokat és fejlesztéseket.