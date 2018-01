Kijöttek a gödörből a magyar fiatalok

A dolgozó fiatalok majdnem fele, 44 százaléka érzi úgy, megbecsülik a munkahelyén, 36 százalékuk pedig előrelépési lehetőséget is lát – derül ki a K&H ifjúsági indexéből. A fiatalok 67 százaléka arra számít, hogy a nettó fizetésük emelkedni fog, a külföldi munkavállalást pedig 27 százalékuk venné fontolóra.

Rekordot értek el az aktív – azaz dolgozó – 19-29 éves fiatalok a K&H ifjúsági indexe szerint: soha ennyien nem voltak még elégedettek a munkahelyükkel. 2017 harmadik negyedévében 44 százalékuk érezte úgy, hogy megbecsülik, ez az arány pedig a felmérés ötéves történetében rekordot jelent, ráadásul jóval meghaladja az előző negyedévben mért 36 százalékot, illetve a 2015 harmadik negyedévében született mélypontot, amikor mindössze 28 százalékos volt az arányuk. Eszerint a fiatalok közel fele, 46 százaléka gondolja úgy, hogy olyan munkája van, amit szeret, és 36 százalék konkrét előrelépési lehetőséget is lát a jelenlegi munkahelyén.

A munkahelyét a dolgozó fiatalok több mint fele, 63 százaléka – és főleg a Budapesten élők (82 százalék) – érzi stabilnak. A nyugati megyékben viszont már nem ilyen jó a helyzet, ott a 19-29 évesek mindössze 35 százaléka érzi biztosnak a munkáját. A dolgozó fiatalok 67 százaléka számít arra, hogy valamilyen mértékben emelkedni fog a fizetése.

A felmérés szerint az elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatban már nem annyira voltak pozitívak a megkérdezettek: míg 2017 második negyedévében 34 százalékuk gondolta úgy, hogy könnyen találna új állást, a harmadik negyedévben már 28 százalékos az arányuk.

A felmérésből végül kiderült az is, a diákok 2017 harmadik negyedévében is optimistábban látták a helyzetüket, mint a dolgozó társaik: a megkérdezettek 49 százaléka szerint könnyen talál majd munkát a tanulmányok befejezése után, míg az előző negyedévben csak 59 százalék gondolta így. A diákok közel fele, 48 százaléka tervezi, hogy külföldön vállal majd munkát, míg a külföldi tanulást már jóval kevesebben, mindössze 19 százalék fontolgatja. A fiatalok 70 százaléka mondta azt, hogy beszél valamilyen idegen nyelven, 31 százalékuknak pedig legalább egy középfokú nyelvvizsgája is van.