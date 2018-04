Oroszországtól függ az ukrán gazdaság

Három százalékot is meghaladó ütemben nőhet idén és jövőre az ukrán gazdaság, ám ez ahhoz sem elég, hogy az Euromajdan előtti szintre érjen fel.

Az ukrán pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint 2017-ben 2,5 százalékos GDP-növekedést ért el az ország gazdasága, egy kevéssel jobban teljesített a vártnál, ezért azt remélik, hogy idén ez a szám meghaladhatja a 3 százalékot.

Az ukrán gazdaság teljesítményével kapcsolatban jobbára csak tippelnek a hazai és a nemzetközi szakemberek.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő 3,2 százalékos gazdasági növekedést prognosztizál 2018-ra, jövőre pedig 3,7 százalékosat.

Megjegyzik, a donbászi válság miatt ennél jobb mutatókat képtelenség produkálni.

Olekszandr Ohrimenko közgazdász szerint továbbra sem látni, mi az, ami igazán beindíthatná a növekedést. A 2017-es 2,5 százalékos GDP-bővülés is jobbára csak annak tudható be, hogy a duplájára emelkedett a minimálbér, amely idén januárban tovább nőtt, s jelenleg 3723 hrivnya (36 ezer forint). A valódi változásokhoz a gazdaságfejlesztést szolgáló olcsó banki hitelekre és a beruházási kedv növelésére volna szükség. Csakhogy az instabil politikai helyzet és a kelet-ukrajnai háborús állapotok ezt meggátolják.

A pénzügyi tárca az államadósság aktuális alakulásáról is közölt számokat.

A múlt év végére az államadósság mértéke a GDP 71,8 százalékát tette ki, 2016-ban még 80,9 százalék volt.

2014 után most először sikerült csökkenteni, igaz, 2013 végén, azaz az előző politikai vezetés utolsó évében ez a szám még csupán 39,9 százalék volt, egy évre rá viszont már 69,4 százalékra ugrott. Az Euromajdan forradalom nyomán hatalomra került kormány az akkori alacsony valutatartalékkal magyarázta a hirtelen jött romlást, azt, hogy a 8 hrivnyás dollárárfolyamnak nem volt meg a kellő fedezete, ezért alig egy év alatt háromszorosára ugrott a zöldhasú árfolyama. Az idei év első két hónapjában újra emelkedésnek indult a külső adósság állománya. Februárban 540 millió dollárral nőtt az ukrán államadósság, márciusban már 76,76 milliárd dollárt tett ki.

Hazai és külföldi szakértők egyetértenek abban, hogy az idei mutatókat nagyban befolyásolhatja az ukrán–orosz kapcsolatok alakulása. A rossz politikai viszony ellenére az országnak továbbra is Oroszország a legfontosabb kereskedelmi partnere, az ukrán gépgyártás és fémexport java még mindig oda vándorol. Ha a kormány folytatja a gazdasági együttműködés felszámolását, az fájóan üthet vissza saját gazdaságára – véli Andrij Herusz elemző. A nemrég felbontott szerződésnek inkább csak politikai súlya volt, az a 2014-es hatalomváltás óta gyakorlatilag amúgy sem működött, ellenben harmincnál is több ágazati kontraktus szabályozza a két ország viszonyát, s a kijevi törvényhozásban egyre erősebb a szándék ezek megszüntetésére is.

