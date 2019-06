(120 milliárd kilométer)

Furcsán hangzik, de Domonkos Tamás meggazdagodásáért tényleg mindenkinek megéri drukkolni, leginkább a fuvarozásban érdekelteknek.

A kamionok számlájára sok rosszat írtak már, főleg, ha a környezetszennyezésről van szó. Ugyanakkor jobbat eddig annál még senki nem dobott be, hogy ha nem nyerges vontatókkal, akkor mégis hogyan kellene eljuttatni közúton két pont között mindazt, amire aztán a mindennapokban szükség van. Erre Domonkos Tamás sem tudja a választ, igaz, ő nem is erre a kérdésre keresett megoldást.

A fuvarozási struktúra lecserélése helyett inkább azon törte a fejét, miként lehetne a rendszert hatékonyabbá tenni, amelynek következményeképp például a környezet károsításának mértéke is csökkenne.

A Dunaszerdahelyről származó közgazdász végzettségű vállalkozó végül rájött a titok nyitjára: ez pedig az üresen futó teherautók megszokott jelenségének felszámolása. Elsőre talán nem hangzik valami eget rengetőnek ez a gond, jóllehet óriási problémáról beszélünk, és ezt a statisztika is megerősíti: csak Németországban évi hatmilliárd kilométert tesznek meg áru nélkül, kvázi feleslegesen a kamionok, miután lerakodtak valahol és a következő gyűjtőpont felé tartanak. Ugyanez már 120 milliárdra rúg, ha az Európai Unióban, illetve az Egyesült Államokban együttesen üresen megtett éves kilométerszámot nézzük, és nem számítjuk bele Dél-Amerikát, Ázsiát, Ausztráliát és Afrikát. Talán segíti ennek az irdatlan adatnak a felfogását, ha megjegyezzük, hogy ez a Föld–Nap távolság nyolcszázszorosa. Egy ekkora szakaszon égetik el a dízelt vagy éppen a benzint a teherjárművek minden évben, miközben ez mindenkinek veszteséget okoz.

Ráadásul mérhetetlen pazarlás, hiszen közben a szakma kamionos- és kamionhiánnyal is küzd. Egy kilométer közúti szállítmányozás költsége nagyjából egy euró, vagyis az üresen futás piaca csak a két földrajzi egység határain belül 120 milliárd eurónyi összeget jelent. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a logisztika általánosságban meglehetősen alacsony nyereségkulccsal dolgozó ágazat, ha valaki valahol talál néhány százalékos megtakarítást, az gyakorlatilag felér az „ötöslottóval”. Ehhez képest Domonkos Tamásnak olyan ötlete támadt, amely 30 százalékos költséglefaragást jelent a fuvarozóknak. Ez pedig a TrucksOnTheMap névre keresztelt szoftver.

Domonkos Tamás majdnem mindig jókor volt jó helyen – körülbelül így lehetne összefoglalni azt, ahogyan a Manager Magazinnak elmesélte a történetét. Úgy alakult, hogy az egyetemi gyakorlatát Angliában töltötte egy szállítmányozási cégnél, aztán ennek az időszaknak a leteltével is ott ragadt, mert gyermekáldás miatt éppen megüresedett egy pozíció. Némi gyorstalpalóval a háta mögött neki is fogott a fuvarszervezésnek. Azt mondja, rögtön feltűnt neki, hogy egy-egy út leszervezéséhez mennyit kell kommunikálni. Egész nap telefonáltak, írták a leveleket és faxoltak, hogy megtalálják a szabad kapacitásokat. Akkor gondolt először arra, egyáltalán nem biztos, hogy ehhez ez a megfelelő eljárás, hiszen hatalmas információs aszimmetriában zajlott a munka, a kínálat pedig csak legfeljebb izzadságos hajszát követően talált rá a keresletre.

A szállítmányozás alapvetően nem bonyolult világ. Három szereplőből áll: a megbízóból, aki a munkát adja, a fuvarozóból, aki a munkát teljesíti, kettejüket pedig a speditőr köti össze. Utóbbi felel azért, hogy az igények teljesítése optimálisan történjen. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy addig telefonálgat, amíg valamelyik alvállalkozó kamionos céggel meg nem tud állapodni az aktuális útról. Körülbelül ez volt a szakma csínja-bínja húsz évvel ezelőtt – meg most is. A logisztikában nem sok életjelet mutat a digitalizáció, noha az elmúlt néhány évben azért indultak fejlesztések ezen a téren. Domonkos Tamás dolgozott speditőrnél, fuvarosnál és a rendelői oldalon is, ráadásul jó néhány évet lehúzott egy német szoftverfejlesztő cégnél. Vagyis minden adott volt ahhoz, hogy átfogó rálátást szerezzen a szállítmányozás működéséről, az általa diagnosztizált problémára – vagyis, hogy a speditőr nem látja megfelelően a fuvarost – pedig fel tudja skiccelni egy lehetséges megoldás kereteit.

– jegyezte meg némi szarkazmussal a hangjában annak kapcsán, amikor arról kérdeztük, hogyan működik a TrucksOnTheMap. A szoftver lényege nagy vonalakban: egy térképre feltöltötték azokat az adatokat, amelyek pontosan megmutatják, hol tartózkodnak szabad kamionok bárhol a világon. Ez az imént vázolt telefoncsapdosós ügymenethez képest jókora könnyebbséget jelent, egyetlen gombnyomással lefoglalható az adott teherautó, és kérhető rá árajánlat. A program a beérkező árakat összeveti, így játszi könnyedséggel lehet választani a cégek közül. A kuriózum ebben nemcsak az egyszerűség, és hogy a szállítmányozás háromszereplős berendezkedését érintetlenül hagyja, hanem az is, hogy mára az üres pótkocsikat két-három héttel előre képesek megmutatni percre és centire pontosan.

Az ötletnek már a 2012-es körvonalazódását is nagy örömmel fogadták az ellátási lánc tagjai. Volt olyan cég, amely pénzt is áldozott a mihamarabbi megvalósulásra. Az áttörés egy évvel később Münchenben érkezett el, amikor a világ legnagyobb logisztikai expóján a tíz vezető szállítmányozási vállalatból kilenc bejelentkezett az épphogy csak félkész termékre. Domonkos Tamás ösztöne azt súgta, vigyázzon a tervre, de aztán rájött, minél többeknek beszél a projektről, annál gyorsabban készülnek el vele. „Az ötlet semmi, a megvalósítás minden. Persze, szabad a négy fal között maradni örökre” – fogalmazott.

A TrucksOnTheMap a Clima teKIC Akcelerátor programjából nőtte ki magát, mára európai díjas startup, amelybe tavaly decemberben félmillió eurós tőke érkezett egy magyar székhelyű kockázatitőke-befektetőtől. Bevételt két csatornán is termel: egyfelől felhasználói díjat alkalmaz, valamint a leszervezett fuvarok tranzakcióiból is részesül.

Nem a semmiért, hiszen segítségével naponta mintegy ezer dollárral több készpénz marad a megbízó zsebében. A felületnek eddig közel 400 partnere van, de ezzel nem elégedettek a vállalkozásnál. A bővülés nehézkes, mivel a logisztikai szektor már csak olyan, hogy élből elzárkózik az újdonságok elől.

A legnagyobb konkurenciánk a terjeszkedésben a tárgyalásokon gyakorta elhangzó mondat, hogy nem változtatunk, mert száz éve így csináljuk

– mutatott rá. Kár. Hiszen a TrucksOnTheMap sikere egyben a világ sikere is. Még jó, hogy Domonkos Tamást éppen ez motiválja.

