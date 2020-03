(A gyerekeknek fontos a példakép)

A Gandhi Gimnázium nemcsak egy oktatási intézmény, hanem mentorokat ad és utat is mutat a cigány fiataloknak.

Egy általános iskolás korú gyermek számára nagyon nehéz eldönteni, hogy mivel fog majd felnőttként 40–50 éven keresztül foglalkozni. A döntés ezért elsősorban a szülő kezében van – mondja a Manager Magazinnak Ignácz István, a Gandhi Gimnázium igazgatója. A szakképzés jelentősen lekorlátozza a választás lehetőségét, hiszen egy-egy szakterületet irányoz elő a tanulónak, míg a gimnázium egyik jelentősége az, hogy időt hagy a pályaválasztásra, a fiatal érett fejjel tudja ezt a fontos döntést meghozni. A Gandhi Gimnázium olyan különleges ismeretanyagot is közvetít, amely valóban egyedülállónak mondható az országban: mindkét magyarországi cigány nyelvet oktatja a diákjainak, az elveszőfélben lévő cigány kultúra elemeit megőrzi és továbbtanítja a fiataloknak. Megismerteti ezt a többségi társadalom tagjaival is, elősegítve ezzel a társadalmi integrálódás folyamatát – húzza alá az igazgató. Hozzáteszi,

az intézmény lehetőséget ad a tanulóinak arra, hogy konfliktusmentesen élhessék meg cigány származásukat, büszkévé teszi őket hagyományaikra és eredetükre, így lélekben is felvértezve engedi útjára növendékeit.

„Pedagógusainknak egyszerre több szerepet is be kell tölteniük.

A hagyományos tanári feladatokon túl pótszülőknek, mentoroknak is kell lenniük.

A gyerekek 95 százaléka kollégista, hétfőtől péntekig itt tanulnak, itt élnek, így a nevelőik valóban szülői feladatokat is ellátnak” – mondja Ignácz István, majd azzal folytatja, hogy minden osztály saját osztályfőnököt és saját nevelőt kap, így teszik lehetővé, hogy minden egyes diákkal speciálisan, naprakészen tudjanak foglalkozni. Az intézményben dolgoznak roma származású pedagógusok is, de nem ez az alapja annak a fontos és erős kapcsolatnak, ami pedagógus és diák között kialakul, sokkal inkább az elfogadó, empatikus, figyelmes, őszinte, segítőkész és nyílt tanári attitűd. Az oktatók, nevelők mellett fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociális munkás is segíti a gyerekek mindennapjait.

Kiemelten fontos szerepet tölt be a művészeti iskola is. Azon túl, hogy a hagyományőrzésben, a tehetséggondozásban alappillére a pécsi intézménynek, a kiváló művész tanárok munkája nem áll meg a művészetoktatás határán. Szoros, támogató kapcsolatot ápolnak a diákokkal. Ignácz István kiemeli, hogy a hátrányos helyzetből indult gyerekeknek kiemelten fontos, hogy olyan hiteles példakép, tekintélyszemély legyen mellettük, aki utat mutat nekik, támogatja és hatékonyan segíti őket. Ezt a feladatot sok esetben a pedagógus végzi el.

A pécsi gimnázium diákjaink sorából került már ki színésznő, pedagógus, jogász, óvónő, televíziós szakember, orvos és szociális munkás is. Az igazgató elmondása szerint azonban ugyanilyen fontos, ha egy igen komoly hátrányokkal indult tanuló érettségit szerez, ha tisztességes ember, tisztességes állampolgár válik belőle, aki már könnyebb életet tud biztosítani saját gyermekének, mint amilyet ő maga kapott. Az intézmény vezetője úgy véli,

a gimnázium küldetése, hogy támogassák a rájuk bízott gyermekeket a felnőtté válásban, és segítsék őket abban, hogy sikerélményeik legyenek.

A Gandhi Gimnázium jelentősége ugyanis nem kizárólag abban áll, hogy eljuttatja a nehéz körülmények között nevelkedett gyermekeket az érettségiig. A hosszú távú cél egy stabil, egészséges szemléletváltás mind a cigány kisebbséget, mind a többségi társadalmat illetően. Az igazgató pedig úgy gondolja, a lehetőségeikhez mérten ezt a küldetést teljesíteni tudják.

A cikk a Manager Magazin februári számában jelent meg

