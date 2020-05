(A Haris parittyájával legyőzhető Góliát)

A Haris Digital alapítói szerint az általuk kidolgozott rendszer olcsón képes digitális adatokat előállítani és azokat tovább feldolgozni, ami óriási előnyt jelenthet az Ipar 4.0 korai fázisában lévő cégeknek.

Az Ipar 4.0 kapujában egy óriási Góliát akadályozza a kis- és közepes vállalkozásokat abban, hogy bekerüljenek a digitális térbe – mondta lapunknak Perecz Péter, a Haris Digital társalapítója. Rámutatott, éppen ezért a termékük lehet

az a parittya, amivel a cégek legyőzhetik az óriást,

vagyis egy olyan gyors, pontos eszközről van szó, amellyel könnyedén kinyerhetnek adatokat az optimális működésükhöz. Azt is elmondta, hogy az Ipar 4.0-hoz (információtechnológia, automatizálás, készlet- és termeléstervezés-optimalizálás, gyártási haté konyság-fejlesztés) való csatlakozás azonban nem cél, hanem kiváló eszköz arra, hogy a vállalatok minél több kérdésre választ kapjanak.

Véleménye szerint egy sikeres cég számára – legyen szó akár kézi összeszerelő állomásról vagy a fémiparban CNC-megmunkálókat üzemeltető gyártóról – szinte elképzelhetetlen, hogy a működésből fakadó adatok felhasználására ne dolgozzon ki ipari digitalizációs stratégiát.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT Legfrissebb sikerük, hogy tavaly Magyarország legjobb IoT (Internet of Things) startupja lettek az egyik legrangosabb start up versenyen, a Central European Startup Awardson.

„Bármilyen cégnél is jártam itthon vagy külföldön, mindig ugyanazokkal a problémákkal találkoztam: szerettük volna a hatékonyságot növelni, de nem volt hozzá elegendő adat a kezünkben.” Az eredetileg mérnök végzettségű Perecz Péternek ez adta az ötletet ahhoz, hogy kifejlesszenek egy eszközt a vállalati adatok feldolgozásához. „Első körben a mobiltechnológiában gondolkodtam, erről több ipari szereplővel is egyeztettem, így jutottam el a külső szenzoros megoldáshoz. Ez volt az alaphelyzet, majd leprogramoztam az első prototípusokat.”

A szakember a cég kezdeti fázisában különböző startup-, illetve szakmai rendezvényekre is eljárt, egy ilyen eseményen ismerte meg a tulajdonostársát, Pfeiffer Andrást, akivel közösen tavalyelőtt megalapították a Haris Digitalt. „Egy évig időről időre telefonon egyeztettünk. Aztán egyértelművé vált, hogy annyira jó az alapelgondolás, hogy ezt egy startup vállalkozásként tényleg meg kell valósítani” – mesélte Pfeiffer András, aki évekig a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézeténél igazgatóhelyettesként, illetve a német Fraunhofer magyarországi projektcégénél dolgozott. Kiemelte, hogy

az ipari tevékenységek elemzéséhez nem kell jelentős eszközökbe beruházni: elég csupán egy mobileszköz és egy szenzor, amelyekkel akár aznap le lehet képezni a vállalatot érintő legfontosabb hatékonyságvesztési pontokat.

„Fontos hangsúlyoznom: mi első lépésként nem eladni akarunk, hanem a mérnököknek először csak bemutatjuk az eszközt, hogy – akár ingyen is – próbálják ki, és a saját szemükkel lássák, hogy a szenzor egy hétköznapi eszköz párosításával mennyi értékes információt képes nyújtani” – tette hozzá.

A GÉPEK REZGÉSEIT IS MÉRIK Perecz Péter és Pfeiffer András társalapítók most olyan rendszeren dolgoznak, amely – szinte már diagnosztikai szinten – a gépek, berendezések rezgéseit rögzíti, összeveti a korábbi adatokkal, és az eredmény alapján jelzést ad, ha valamilyen hatékonyságvesztési kockázat jelenne meg, vagy akár műszaki probléma lenne a berendezéssel.

A Haris Digital száz százalékban startupútvonalat jár be: az OXO Labs 60 milliós tőkebefektetésével szállt be az első körben, és jelenleg is tárgyalnak az újabb befektetésekről. A cégnek Magyarországon jelenleg hatan dolgoznak, Bécsben pedig két fejlesztő foglalkozik a termékkel, a partnereket tekintve a magyar és nemzetközi piac számára kis- és közepes vállalatoknak dolgoznak. Céljuk, hogy az összlétszámot az év végére megduplázzák. „Úgy fejlesztjük a termékeinket, hogy folyamatosan figyeljük az igényeket, a személyes kapcsolattartás sokat segít a termékfejlesztésben és a hitelességünk megerősítésében” – húzta alá.

