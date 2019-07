(A kiaknázásra váró kincsünk)

Magyarország egyelőre nem használja ki a természeti értékeiben rejlő lehetőségeket, pedig az ezekből származó bevételnek lenne helye a környezet fenntartásának és a vidéki életminőség javításának finanszírozásában.

Már csak az ökoturizmus definíciója miatt is nehéz meghatározni, hogy mekkora részt foglal el a turizmuson belül ez az alágazat. Az ökoturizmus ugyanis nemcsak természeti környezetbe vagy valamilyen természeti látványosság megtekintésére irányuló turizmust jelent, hanem olyan felelősségteljes magatartást és gazdaságszervezési modellt is, amelyben a termelt bevétel egy része visszaforgatódik a természeti érték fenntartására, illetve a helyi közösség megélhetéséhez is hozzájárul – mondja Iványi Anna, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsadója. Az azonban bizonyos, hogy az ökoturizmus a turisztikai ágazat bővülését meghaladó mértékben növekszik.

Abban is megegyeznek a szakértők, hogy itthon az ökoturizmusban óriási potenciál rejlik.

Iványi Anna szerint a helyi közösségek bevonását az ökoturizmus szervezésébe azonban megnehezíti az, hogy Magyarországon – ahogy egyébként Európában szinte mindenhol – a természeti értékeket jellemzően a nemzeti parkokkal azonosítják, illetve azok kezelésében is állnak. Utóbbiak pedig tipikusan állami fenntartású intézmények, amelyeknek közfeladataik vannak, mint például a környezeti nevelés. Ebből következik egy dilemma, nevezetesen, hogy térítésmentesen fogadjanak-e iskoláscsoportokat, mivel minél szélesebb körben van szükség szemléletformálásra, vagy pedig piaci alapon működve belépőt szedjenek, hogy visszaforgatható bevétel keletkezzen.

Az ökoturizmusban nagyon fontos szempont a természeti látványosság oly módon történő bemutatása, hogy azzal hosszú távon ne pusztítsuk el magát a természeti csodát. Iványi Anna a horvátországi Plitvicei-tavakat hozta fel példaként, ahol már olyan szintű az odaáramló tömeg, hogy nemcsak a hely élhetőségét csökkenti, hanem magát a természeti értéket is veszélyezteti.

Itthon páratlan értékeink vannak, amelyek bemutathatók és piacképesek is lennének.

Sok olyan speciális érdeklődésű ember van, aki akár messzire is hajlandó elutazni a hobbijáért, mondjuk, hogy néhány fajt megfigyeljen. Ilyen célcsoport lehet például a madarászok. Magyarországon sok madárfaj él, ráadásul nagy számban találhatók olyan élőhelyek, ahol egyszerre többféle is megtekinthető. A szakértő szerint a Hortobágy például ebben a körben már most is olyan brand, amelyet viszonylag kis ráfordítással még ismeretebbé lehetne tenni, de ugyanez elérhető lenne a Fertő–Hansággal vagy a Balatonnal és környékével is.

Ahhoz azonban, hogy az ökoturizmus ténylegesen is működjön, nemcsak természeti értékekre van szükség, hanem egyéb szolgáltatásokra is. Többek között ilyen a szállás magas színvonala, az angolnyelv-tudás, az idegenvezetők, akik akár hajnalban is elviszik a turistákat például túzokdürgést nézni. Ehhez viszont olyan szállásadók kellenek, akik alkalmazkodnak az ilyen speciális igényekhez. Minderre hazánkban is vannak jó kezdeményezések, de a szolgáltatások kialakítása mellett megérné az ország ökoturisztikai imázsát is felépíteni.

ÚTMUTATÁS A Nimfea részt vesz a több országot is érintő uniós CEETO projektben, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson helyi közösségek és vállalkozások számára a környezetkímélő turisztikai szolgáltatások nyújtásában. Módszertant dolgoznak ki arra, hogyan lehet létrehozni egy-egy ökoturisztikai projektet, néhány országban pedig konkrét pilot projektet is életre hívnak. Mindezek tanulságaiból pedig kézikönyv készül, amelyben összegzik az eddigi tapasztalatokat, és amely egyfajta útmutatóul szolgálhat azoknak, akik valamely ökoturisztikai attrakciót kívánnak megvalósítani.

A cikk a Manager Magazin májusi számában jelent meg

(A kiaknázásra váró kincsünk)