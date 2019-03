(A luxuséttermek mesés világa)

A globális vendéglátás pazar világából adunk ízelítőt, amit a magas minőség, a személyzet magas szintű képzettsége és a magas árak jellemeznek.

Míg Európában a Michelin-csillagok jelentenek különös elismerést, az Egyesült Államokban az autóklub kezdte betűkkel minősíteni a jobb helyeket. A luxuséttermek többnyire nem csupán egyedülálló kínálatukkal, világklasszis séfjeikkel lógnak ki szerényebb rokonaik közül. Picit sem kevés pénzéért gyakran kap különleges vizuális élményt is a vendég. Japántól Európán át New Yorkig az ilyen helyeken többnyire nemcsak a világhíres borokkal párosított pazar ételsornak kérik meg az árát, hanem az extravagánsan elegáns környezetnek is.

Burj Al Arab (Burdzs al-Arab, Dubaj, Egyesült Arab Emírségek)

Dubaj központjától 15 kilométerre a tengerparton, egy mesterséges szigeten áll a világ legmagasabb szállodája, a Burj Al Arab. Nyolc díjnyertes étterem várja itt a vendégeket. Az Al Mahara a tenger szintje alatt található, és csak egy hatalmas akváriumfal választja el az étkezőket a halaktól, cápáktól. A koralloktól a polipokig szinte mindent megcsodálhat a vendég, miközben jóízűen falatozik. Itt a tenger gyümölcseit és a halkülönlegességeket lehet kipróbálni. A másik rendkívüli étterem az Al Muntaha, amely 200 méter magasan van, és a hatalmas ablakokon keresztül káprázatos kilátás tárul az itt étkező elé. Az étterembe expressz panorámalifttel lehet feljutni, de ne csodálkozzunk, ha útközben bedugul a fülünk, hiszen a lift egy másodperc alatt hat métert tesz meg. Ha itt vacsorázunk, akkor a szállodát is megnézhetjük, mert egyébként nem engednek be külsősöket. A cukortartó szállodaformájú, ez nagyon tetszett. A Sahn Eddar étterem a hatalmas átriumban kapott helyet, és szintén érdekes. Esténként egy 32 méter magas szökőkút is fokozza a látványt.

Sublimotion (Ibiza, Spanyolország)

A világ legdrágább étterme – tényleg csak a leggazdagabbak nemzetközi klubja engedheti meg magának. Olyan fine dining élményt kínál, amely nemcsak az ízlelőbimbókat kényezteti, de a technológia, a pszichológia, a művészetek és a fényűző ételek kifinomult fúziójával a többi érzékünket is.

A mindössze húszszemélyes vendéglőben a páratartalom is szabályozható, a mikrokörnyezet pont olyanra varázsolható, amilyenre a kedves vendég vágyik, többek között fényfestéssel a falakon. A hangulati elemekkel könnyedén játszik a személyzet – vélhetően akkor is, amikor kihozzák a 2000 dollár fölötti számlát. Személyenként.

Picasso étterem, Bellagio (Las Vegas, Egyesült Államok)

A Bellagio a világ egyik legdrágábban épült szállodája, a földkerekség talán legmesésebb szökőkútjával (innen másolták a dubajit is a Burdzs Kalifa előtti téren). Az elegancia és a szépség ritka élményét nyújtja a sivatagi kaszinóvárosban. A szálloda elé óriási tavat építettek, körülötte luxuséttermek kaptak helyet.

A tó lélegzetelállító vízi parádéval kápráztatja el a vendégeket. Esténként több mint ezer vízágyú kezd el dolgozni, indul a számítógéppel vezérelt és zenére komponált szökőkútshow, elképesztően látványos fényjáték közepette. A show szinte állandóan változik, mint ahogyan a zenei aláfestés is. A klasszikus dallamoktól kezdve a mai slágerekig szinte minden stílusra van koreográfia. A látványban a Picasso étteremben is gyönyörködhetünk vacsora közben. A falakon eredeti festmények függnek, a névadótól persze. Menürendszer van, a kétfős vacsora körülbelül 120 ezer forintnyi összegbe kerül. Bevallom, a festmények, a szökőkútshow, a körítés fergeteges, de ettem már jobb steaket is.

Fasano (Punta del Este, Uruguay)

Azok a párok a leggyakoribb vendégek, akik szeretnének elvonulni mindentől. Az étterem a Hotel Fasano Las Piedras része, de rövid autóútra fekszik a központi épülettől, egy 200 hektáros birtokon. Régi farmház, rusztikus fapadlóval és -mennyezettel.

Tropicana Hotel, Atlantic City

A keleti part kaszinóvárosa Atlantic City. A Tropicana Hotel közvetlenül a tengerparti sétány, a Boardwalk mellett található, s a karibi hangulatot próbálja meg átéreztetni a vendégekkel. Hogy ez mennyire sikerül, azt hagyjuk, amiért a jeles szálloda mégis bekerült az összeállításba, az a kínai étterme. Életemben soha máshol nem ettem még ilyen finom kung pao csirkét (Kínában sem). A csirkés-kesudiós különlegességet annyira megszerettem, hogy több alkalommal is elautóztam New Yorkból csak emiatt Atlantic Citybe. Az árak sem durvák, bár elegáns hotelről van szó.

Restaurant Le Meurice (Párizs, Franciaország)

Az Alaine Ducasse-birodalom három Michelin-csillagos tagja Párizs belvárosában, elegáns retró térben várja ugyancsak tehetős vendégeit. Akik az étlapvédjegynek számító tételei közül hármat tehetnek a magukévá desszerttel vagy sajtválogatással, alig több mint 500 dollárért. Például a gyöngytyúklepényt vagy a borjúmirigyet. Az italokat és a felszolgálási díjat külön számolják föl.

Ithaa Undersea (Maldív-szigetek)

A Maldívon a turisták kedvéért a szigeteket a rajtuk található egyetlen hotel nevével azonosítják (csak a fő szigeten van több szálloda), így a szigetet, ahol a tenger alatti éttermet találjuk, Conrad Islandnek hívják (korábbi Hilton Island). A belső tér kivételesen letisztult, amit teljesen érthetővé tesz a 270 fokban élvezhető látvány. Padlótól padlóig hajlik félkörívben a plexifal és a mennyezet, a tányérok fölött trópusi halak és cápák úszkálnak. A Conrad Maldives Rangali Island részeként főként a nászutasok kedvence.

Majdnem öt méter mélyen van az Indiai-óceánban, egy korallzátony tőszomszédságában. A part közelében található kis bungalóból falépcsők vezetnek a tenger alá. Tizenkét centiméter vastag üveg és műanyag biztosítja, hogy a víz ne törhessen be az étkezőhelyiségbe. Kérdésemre a szálloda PR-igazgatója elmondta, a tenger alatti étterem külső burkát Coloradóban gyártották, és onnan szállították ide. Az alkotók mérései igazolták, annyira erős, hogy még a szökőárt is kibírja.

A víz alatti étterem valóban fantasztikus. Olyan, mintha egy hatalmas, végtelen akvárium venne körül minket. Amikor körülnéztem, éppen egy nyolcvan centis barrakuda úszott el az üvegfal mellett. A hátsó résznél, a kinti korallnál fekete-fehér és sárga-kék halak fickándoztak tucatjával. Amikor balra pillantottam, sárga uszonyú halak csoportját láttam. Esténként aztán megjönnek a ráják. Az étterem környékét természetesen megvilágítják, így másfél méteres tengeri szörnyekben gyönyörködhetnek a látogatók. A cápák kicsik, de gyakran idelátogatnak ők is. A tenger alatti létesítmény belső dizájnja egy hangulatos kisvendéglőre emlékeztet. Faasztalok, új faszékek, az asztalkákon modern lámpák. A kínálat bőséges. Mivel maga az étterem nem túl nagy, ezért jó előre gondoskodni kell a helyfoglalásról.

Red Sky (Bangkok, Thaiföld)

A Central World pláza és irodaház egyik tornyának tetején találjuk a hangulatos luxuséttermet, amely fergeteges buliknak is otthont ad. Bár Thaiföld nem drága hely, itt azért komoly árakkal kell számolnunk, legutóbb egy thai országgyűlési képviselő vendégei voltunk, s forintban kétszázezret fizetett négy fő vacsorájáért. Ami viszont mindent megér, az a panoráma. Ott van alattunk a teljes tizenhatmilliós Bangkok.

Le Louis XV (Monaco)

Az étteremkritikusok egybehangzó véleménye szerint az Alain Ducasse sztárséf által jegyzett intézmény ott van a világ legjobbjai között. Kivételes kulináris élményt kínál, tagadhatatlanul romantikus, sőt királyi környezetben. Az arannyal gazdagon díszített pazar tér sokkal inkább emlékeztet egy palota – mondjuk, a versailles-i – ebédlőjére, mint vendéglőre.

De Librije (Zwolle, Hollandia)

Amszterdamból érdemes egy órát vonatozni ezért a helyért. A pályaudvaron inas veszi fel az utazót és viszi el a 15. századi Domonkos-rendi kolostorba. Az élmény kalandos, az ételek izgalmasak, az este tele van meglepetésekkel, de a minőség garantált. Ez az étterem is ott szerepel a világ abszolút élvonalában.

Galvin Bistrot de Luxe (London, Anglia)

Fával borított falak, antik tükrök, csokoládébarna bőrbútorok teszik klasszikussá a londoni bisztró berendezését. Az étel következetesen kitűnő, a helynek az az erőssége francia előképeivel szemben, hogy egy párizsi vendéglő romantikáját nyújtja az ottani pincérek sajátos kiszolgálási stílusa nélkül.

Solo per Due (Vacone, Olaszország)

Ez a világ egyik legkisebb vendéglője. A neve is ezt jelenti: csak kettőnek. Egyszerre ennél többen nem vacsorázhatnak itt. Mivel inkább szerelmespárokra épít, mint az üzletemberekre, a felszolgálás is diszkrét, nem tolakodó – a pincérek csak akkor tűnnek fel, ha a vendég megráz egy csengőt. A nagyobb hatás, a hódítási faktor növelése kedvéért tűzijáték is rendelhető a vacsora mellé.

Koks (Feröer-szigetek, Dánia)

Izland és Norvégia között található a világ egyik legeldugottabb fine dining étterme. A Michelin-csillagos Koks egy völgyben fekszik, távol az autóúttól, még a kis házhoz vezető ösvény sincs kivilágítva. A menü nagy része a fekvésnek köszönhetően tengeri ételekből áll, amelyekhez szigorúan helyi alapanyagokat használnak fel. Például az akár 500 évig is élő Mahogany-kagylót (ez csak itt kóstolható), tengeri sünt vagy tengeri szélben szárított birkahúst.

Astrid y Gastón (Lima, Peru)

A perui csúcskonyhát művelő és több országban gasztrobirodalmat építgető Gastón Acurio éttermét már többször választották meg Dél-Amerika legjobbjának. Konyhája enyhén olasz hatásokkal spékelt, ételsorai úgy visznek mediterrán kirándulásra, hogy közben masszívan perui vonalat is követnek.

A 300 éves Casa Moreyra ültetvényesház volt korábban – most az étterem mellett bárnak, szobáknak, belső udvarnak, kerti konyhának ad otthont. A kóstoló menüt a szabadban szolgálják fel, a vacsorát a minimalista szalonban.

Guntû (Szeto-beltenger, Japán)

A Guntû luxushajó leginkább egy tradicionális japán vendégházhoz, a rjokanhoz hasonlít, csak a szárazföld helyett a Szeto-beltengeren üzemel, 160 kilométerre Oszakától. A hajó szerény külleme ellenére jelenleg a világ legexkluzívabb úszó szállodája. A szobák mindegyikéből gyönyörű kilátás nyílik a tengerre, belül minimalista a dizájn. A páratlan gasztronómiai élményről sem feledkeztek meg: a hajó éttermét, ahol a sláger a szusi, maga a Nobu étterem híressége, Szakamoto Nobuo felügyeli.

Hiša Franko (Kobarid, Szlovénia)

Az éttermet a szlovéniai Alpokban a világ legjobb női séfjének kikiáltott Ana Ros viszi. Aki nem foglal hónapokkal előre asztalt, annak esélye sincs itt. A világhíressé vált étterem a sebes sodrású Soča folyó völgyében áll. A levegő kristálytiszta, az ég ragyogóan kék, a hegyoldalakat erdők borítják. A kertben zöldségek és fűszerek nőnek – ezekből az alapanyagokból dolgoznak a konyhán. Az ételek szezonálisak és frissek. A márványpisztráng, a zöldborsó, a kacsaleves, a barlangban érlelt sajtok, a pacal, a borjúmirigy, a sült csalán, a rókagomba – minden-minden a környékről származik.

A cikk a Manager Magazin februári számában jelent meg

(A luxuséttermek mesés világa)