(A megbízhatóság a legfontosabb)

Nagy Imre a rendszerváltás hajnalán kezdett vállalkozni, majd idővel egyre több ágazatban vetette meg lábát: a ’91-ben alapított első cég által fejlesztett és gyártott elektronikai eszközöket a szervizautóktól a vérelemző készülékeken át egészen a futballpályákig mindenhol használják. Legutóbb ingatlanfejlesztésbe fogott, sikerrel.

Elektronikai készülékek gyártása a cégünk fő profilja – fogalmazott a Manager Magazinnak Nagy Imre, a Tradeflex Kft. alapítója, ügyvezetője. Ez elsőre nem tűnik túlzottan izgalmasnak, de egész más kontextusba kerül a történet, ha azt nézzük, hol használják a XVI. kerületi cég termékeit:

orvostechnikai cégeknek állítanak elő különféle vezérlőpaneleket, Németországba szállítanak szigetüzemű napelemes rendszerekhez készülékeket, de gyártottak már olyan LED-es oktatóeszközöket is, amelyeket a futballpályákon láthatunk viszont a serdülő- és ificsapatoknál.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Nagy Imre egy külkereskedelmi vállalatnál dolgozott a rendszerváltás előtt, amikor is megszűnt munkahelyének a létjogosultsága – a cég ugyanis elveszítette állami monopóliumát a külkereskedelem területén. Villamosmérnöki végzettsége mellett külkereskedelmi diplomát is szerzett, majd az addig gyűjtött tapasztalataira és a korábbi munkahelyén kiépített széles körű kapcsolatrendszerre alapozva 1991ben megalapította a Tradeflexet. Kezdetben magyar gyártók termékeit exportálta nyugatra, majd 1996-ban úgy hozta az élet, hogy az egyik partnere – amely szintén a jelenlegi telephelyükön működött – csődbe ment. A Nagy Imre által vezetett cég ott állt a kapcsolatrendszerével és a rendelésállományával, majd a csődöt jelentő partnercégből 12 embert saját állományba vett, és velük kezdte meg az önálló gyártást. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően az elektronikai ágazat ma már 55 főt foglalkoztat.

Próbáltunk a korral lépést tartani és egyre több lábon állni

– fogalmazott az ügyvezető. Kezdetben egy termékcsaláddal indították a jelentős hozzáadott értékű eszközöket előállító termelést, majd termékpalettájukat különféle elektronikai készülékekkel bővítették, és ezzel párhuzamosan technológiai fejlesztésbe is fogtak. Utóbbi lehetőséget biztosított arra, hogy más vállalatok érdeklődését is felkeltsék, így az üzemnek idejekorán kialakult a napjainkban már természetesnek vett szolgáltatói oldala is. Jelenleg számos cég részére vállalnak – az éves árbevételben szignifikáns hányadot jelentő – bérgyártást, ugyanakkor az exportfókusz továbbra is megmaradt. Ennek mértéke a bővülő magyar vevőkörnek köszönhetően az árbevétel 50–60 százalékára redukálódott, bár a kezdeti időkben 80 százalékos súllyal volt jelen a kimutatásokban.

Mindenre van megoldás

A termékfejlesztéssel kapcsolatban megtudtuk, hogy nem szokatlan, amikor egy konkrét elképzeléssel keresik meg őket, és szinte minden esetben találnak megoldást a vevő problémájára: példának okáért gyártottak már információs pultokat és kijelzőrendszereket bankfiókok és postahivatalok részére. Az utóbbi időben azonban egyre jelentősebb figyelem hárul az orvosi elektronika területén tevékenykedő partnerekre – kapacitásuk jelentős részét az ő rendelésállományuk teljesítése teszi ki. „Egyre több ilyen cég keresett meg bennünket az elmúlt években, mondhatni, szájhagyomány útján jutottak el hozzánk” – fogalmazott az ügyvezető, hozzátéve, hogy emiatt szinte nem is szükséges nagyobb pénzügyi keretet létrehozniuk a marketingköltségek fedezésére.

Orvosikészülék-gyártó partnereiknek főképp vérelemző és hematológiai készülékekhez gyártanak elektronikai vezérlőpaneleket. „Ami nálunk belföldi árbevételként jelentkezik, azok – beépülve a késztermékbe – zömében szintén exportra kerülnek” – mondta Nagy Imre. Emellett gyártanak vezérlőpaneleket traktorok műszerfalához, parkolóautomatákhoz, közlekedésilámpa-vezérléshez, és jelen vannak a LED-világítástechnikában is. Utóbbi témakörben a beltéri és utcai LED-lámpákon túl az egyik legérdekesebb projektjük a baromfiistállókban használatos LED-es világítás és annak vezérlése volt. A legkelendőbb termékcsaládjuk jelenleg a szinuszos inverterek termékköre. Ez egy olyan készülék, amely 12, illetve 24 voltos akkufeszültségből állít elő 230 voltos hálózati feszültséget. Az eszközöket főképp szervizautókba és lakókocsikba építik be – hiszen az autó akkumulátorának segítségével tudnak vele 230 volttal működő eszközöket használni –, de alkalmazzák napelemes rendszerekhez is.

Technológia a sportpályákon

Néhány éve megkereste a céget a nürnbergi sportfőiskola egy különleges találmánnyal, melyet az intézmény önállóan nem tudott fizikailag megvalósítani, gyárthatóvá tenni. Ez egy „futballoktató” eszköz, valamint egy hozzá tartozó szoftver, amellyel a labdarúgók készségeit lehet fejleszteni. A készüléket egy mellényre applikálják, amelyen LED-ek világítanak – ezt a rendszert összekapcsolva egy telefonnal vagy laptoppal különféle játékokat lehet vezérelni. A reakcióidőt, a gyors gondolkodást fejleszti – az MLSZ is vásárolt néhány ilyen rendszert a Bozsik-program keretében. A sportnál maradva: készítettek eszközöket kajakosok számára is, ugyanis van egy fejlesztő, feltaláló partnerük, aki a kajakválogatottnak már korábban is gyártott evezőbe építhető telemetrikus, minden értéket mérő, figyelő elektronikai rendszert. Nagy Imre szerint ezt aktívan használta is a válogatott a felkészülések során.

Prémium szegmens

Az egész tevékenységünkre az a legjellemzőbb, hogy mindig próbáltuk megtalálni a piaci réseket

– hangsúlyozza a cégalapító. Így volt ez az építőiparral is: jelenleg Siófokon építenek egy 31 lakásos villaparkot, amely már a negyedik projektjük. Főként a balatoni régióban „mozognak”, de úgy látja, az ingatlanpiacon is egyre több jele van a telítődésnek, éppen ezért célozta meg a prémium vevőkört, mert ebben még lát lehetőségeket. Szerencsésnek mondja magát, mert sikerült olyan alvállalkozókat találnia, akik szakmailag kifogástalannak és megbízhatónak bizonyultak a korábbi projektjeiknél. Ugyanis a munkaerőhiányt minden iparág tapasztalja, de itt nemcsak a szakemberek csekély száma jelenti a problémát, hanem a minőség hiánya is. „Egyre jobban érződik a képzés hiánya, fiatal, képzett munkaerőt szinte nem lehet találni” – fogalmazott Nagy Imre. Szerinte ez fokozottan igaz a gépipari ágazatra, ahol szinte lehetetlen versenyezni a nyugatról jövő ajánlatokkal.

Két-három évvel ezelőtt nagyon stabil gárdájuk volt, szinte nulla fluktuációval tudtak működni – ezt tartja az egyik legnagyobb erősségüknek, hiszen szakemberekre építik az egész gyártást, nem pedig betanított dolgozókra. „Aztán kiengedték a szellemet a palackból, egyrészt a kommunikációval – minden média ezt harsogta az elmúlt időszakban –, másrészt a sok külföldre kivándorolt munkaerő a krémje volt annak a munkaerőbázisnak, aki itthon dolgozott.” Szerinte ennek hatására indult be a munkaerővándorlás, hiszen a jelen munkaerőpiaci helyzetet sokan kihasználják, és néhány plusz tízezer forintért váltanak. „Most ez a játék folyik, ami az egész gazdaságra romboló hatással van, illetve a versenyképesség határát is eléri egyszer, és attól tartok, hogy sok cégnek ez az életébe kerül majd. Ezt a versenyt nem lehet a végletekig fokozni.”

Nagy Imre harminc éve vezeti a cégét. Abban, hogy eljutott idáig, szerinte a megbízhatóság a legfontosabb. „Bennünk mindig megbízható partnerre leltek a velünk kapcsolatban álló cégek, ennek köszönhetően pedig elég jó hírünk van, anélkül, hogy különösebb erőt fordítottunk volna marketingtevékenységre” – tette hozzá a cégalapító.

