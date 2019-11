(A nagybefektetők is rátaláltak)

Megtöbbszöröződött a vezető kripotovaluták árfolyama év eleje óta, ahogy az intézményi befektetők is elkezdték bevásárolni magukat a piacba.

Ismét felfelé ível a kriptovaluták piaca. A legismertebb digitális fizetőeszköz, a bitcoin árfolyama közel háromszorosára nőtt az év eleje óta, de a kisebb kapitalizációjú valuták jegyzése is megtöbbszöröződött. Ugyan a bika piacban szerepe van a Facebook kriptovalutája, a libra színre lépésének, valamint a kisbefektetők újbóli megjelenésének, ám az általános emelkedés már a libra megjelenésének bejelentésekor is látszott. A forgalmi adatokból és a piaci szereplők nyilatkozataiból kitűnik, hogy a nagy- és intézményi befektetők is kezdik megtalálni a digitális eszközök piacát. Még tavaly ősszel robbantotta a bombát a Fidelity, a világ egyik legnagyobb alapkezelője, hogy kriptokereskedési platformot indít, majd idén tavasszal közölte, hogy kezdeményezte az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyeletnél (CFTC) határidős ügyletek engedélyezését az etherre, amely a második legnagyobb valuta a bitcoin mögött. Ráadásul tartja magát az a piaci pletyka, miszerint a Fidelity irodaházában van egy külön terem, ahol kizárólag bitcoinbányagépek vannak. A hírek tavasszal lökést adtak mind az árfolyamnak, mind a valuták kereskedésének, bár a bányafarm létét a vállalat tagadja.

A Fidelity az általános árfolyam-emelkedést aztán egy az ügyfelei körében készített felméréssel is megsegítette. Eszerint a több mint 400 intézményi befektető 22 százaléka már rendelkezik kriptovalutával a portfóliójában, 40 százalék pedig nyitott arra, hogy a következő öt évben vásároljon. Ráadásul az összes megkérdezett közel fele azt mondta, hogy a kriptovalutáknak minden portfólióban helyük van. A Fidelity ténykedése június 17-én mindenkori rekordra, 250 millió dollárra lökte az intézményi befektetők által egy nap alatt kötött határidős ügyletek mértékét a CME Groupnál.

A piaci szereplők szerint is látszik a trend. A Grayscale Investments jelentésében közölte: a forrásbeáramlás 42 százalékkal nőtt az első negyedévben az előző évi bázishoz képest, ennek pedig szinte teljes egésze a Bitcoin alapba érkezett. A JPMorgan, amely korábban többször elátkozta a kriptoeszközöket, a közelmúltban elemzésében már úgy fogalmazott: a piac alábecsülte a bitcoin fontosságát, az intézményi befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a témában. Olyan brókercégek pedig, mint a TD Ameritrade vagy a Robinhood is felkészültek a kriptokereskedési platformok indítására, a PwC pedig kriptoanalitikai és -auditori szolgáltatást indított azoknak az ügyfeleknek, akiknek a portfóliójában van kriptovaluta is, ami szintén jól mutatja, hogy a hagyományos piaci szereplők is kezdik komolyan venni a digitális valuták piacát.

Ebbe a bizakodó környezetbe érkezett meg a Facebook és jelentette be a libra 2020-as indulását.

Bőven lehet elmélkedni róla, hogy az adatkezelési botrányoktól sújtott Facebook mennyire lesz sikeres a digitális eszközzel. Az azonban biztos, hogy még egyetlen valuta sem érkezett ennyire széles körben ismert műhelyből: ma a világon nagyjából 35 millió embernek van kriptotárcája, míg Facebook-profilja 2,4 milliárdnak. Az elemzők vitatkozhatnak azon, hogy a libra segíti-e majd a bitcoin drágulását, vagy épp ellenkezőleg, forrást von el a hagyományos valutáktól. Az azonban biztos, hogy a Facebook, mint a világ egyik legnagyobb tech vállalata, olyan körökbe is beviheti a kriptovalutákat, ahol eddig pusztán a piaci lufit látták az új technológiában.

A cikk a Manager Magazin szeptemberi számában jelent meg

(A nagybefektetők is rátaláltak)