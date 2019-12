(A portástól a mennyek uráig)

Nick Vujicic karok, lábak és esélyek nélkül érkezett a világba. Az isteni tervbe vetett hite viszont szárnyakat adott neki, és mára milliárdokat inspirál.

manager magazin: Van arról tudomása, hogy hányan élnek az önéhez hasonló betegséggel a világon?

Nick Vujicic: Pontos statisztikáim nincsenek róla, de én magam körülbelül 40 olyan emberrel találkoztam, akik végtagok nélkül születtek. Ezt úgy értem, hogy se kezeik, se lábaik nincsenek, akárcsak az én esetemben. Ennek a ritka testi fogyatékosságnak a hivatalos orvosi elnevezése tetra-amelia szindróma. Nem mondanám, hogy valamiféle sorstársi közösséget alkotnánk így együtt. Ugyanakkor apám írt egy könyvet arról, milyen felnevelni egy speciális igényű gyermeket, és sok érintett családnál örömmel tapasztalom, hogy ez mennyit segített a helyzetükön.

Kivételes testi nehézségek között éli az életét. Egyáltalán, komolyan tudja venni mások apró-cseprő problémáit?

Szerintem ez nem csak nálam merül fel kérdésként. Amikor mások bajával szembesülünk, azt legfeljebb sajnálni tudjuk, de azokat az érzéseket, amelyek ezekhez párosulnak, soha nem fogjuk igazán a magunkénak tudni. Ezek az emberi lehetőségeink, és még jó, hogy van ennek a kérdésnek egy isteni dimenziója is. Arra ugyanis mindig rá lehet mutatni, hogy Istennek nemcsak hatalma van, hanem terve is az adott személlyel. Én abban segítek, hogy világossá váljon: az egyének története egyben Isten története is. Ez akármennyire nehéz is, ha az Istenbe vetett bizalmon áll, akkor még egy szilánkosra tört élet darabjai is gyönyörűvé formálódhatnak.

Ez lenne a személyes motivációja a pályafutása kapcsán?

Ennél valamivel egyszerűbb, de egyben fontosabb is. Ami engem mozgásba hoz, az az imádkozás és a Biblia olvasása. Ebből táplálkozik az a tudás, amely egyben hit is, hogy minden egyes nap lehetőségem van elültetni a szeretet, a remény és a hit magvait olyan emberekben, akiknek esélyük sem lenne megismerniük Isten irántuk való szeretetét. Őket egy napon mind átölelhetem majd a mennyországban.

Hogyan kezdődött a karrierje, és tulajdonképpen milyen szervezet áll ön mögött, amely a tevékenységét segíti?

Az első hallgatóságom a középiskolai portásunk volt. Ő mondta azt először nekem, hiszi, hogy egyszer nagy előadóvá válok. Én ezt sokáig nem vettem komolyan, de egy napon egy felszólalásomat követően egy lány odarohant hozzám és átölelt. Arról beszélt hozzám, hogy még soha nem tudatosult benne korábban, hogy ő is lehet valaki szemében fantasztikus és mélységesen szeretett személy. Akkor végre leesett a tantusz, hogy talán tényleg az az elhívásom, hogy prédikátor legyek. Szóval innen indult az utam. Nem dolgozom ma sem óriási csapattal, 12-14 alkalmazottunk van. A munkát az általam létrehozott nonprofit szervezet fogja össze, ennek a neve Life Without Limbs, vagyis Élet végtagok nélkül. A székhelyünk Kalifornia, és a finanszírozásunkat leginkább adományokból teremtjük elő. Sok szponzor sorakozott fel mögénk, akik hónapról hónapra támogatják a küldetésünket.

Bántónak tartja, ha azt mondom, Nick Vujicic egy márka?

Most dobjam be az örökzöldet, hogy ez az elkerülhetetlen rossz a jó cél érdekében? Szerintem ténykérdés, hogy amennyiben az egész világot akarod befolyásolni, muszáj globális tényezővé válnod. Ez történik velem, és ehhez a folyamathoz hozzátartozik, hogy rengeteg áldozattal jár. A munkám velejáróit megszenvedi a feleségem is, én is. De ezt nem panaszként fogalmazom meg, hiszen örömmel és bizalommal szolgáljuk az Urat tűzön-vízen át.

Tudná számszerűsíteni, mit takar a „tűzön-vízen át”?

Legyen! Ha jól tudom, a legnagyobb tömeg, amely előtt beszéltem, 800 ezer ember volt. Egy alkalommal 53 millió embert ültettem le a televízió képernyői elé valamelyik előadásommal. Több mint hetven országban álltam már színpadon, és összesen 3500 prédikációt tartottam. Ezeket élőben 8,5 millióan hallgatták végig, miközben más kommunikációs csatornákon már kétmilliárd emberhez jutott el az üzenetem. Nem számolom, de bőven 2500 fölötti repülőút van a hátam mögött. Minden évben legalább 80 előadást tartok és 15–20 országba jutok el.

Meddig lehet fenntartani ezt az intenzitást? Elgondolkodott már a visszavonuláson?

Már a kérdést sem értem, hiszen még csak most kezdek belejönni! Soha nem akasztom szögre a mikrofonomat. A mennyország az én igazi nyugdíjam.

De tele a padlás motivációs trénerekkel. Miért éppen önre volna szüksége az embereknek?

Ezt nem én találom ki, az iménti számok azért elég jó bizonyítékok. A felfokozott figyelmet és érdeklődést én annak tudom be, hogy nyilvánvaló, milyen harcokon vagyok túl a szívemben és a fejemben. Ha valaki rám néz, mégis örömöt és erőt érez, és ez kíváncsiságot ébreszt, hogy vajon hogyan sikerült legyőznöm a kísértéseket. Tudni akarják a receptet, szerintem ezért vagyok érdekes.

Beszélt erőről, most beszéljen gyengeségről is! Mivel küszködik?

Rengeteget imádkozom, és hála Istennek, mások is rengeteget imádkoznak értünk. Én ennek köszönhetem, hogy mentálisan, érzelmileg és lelkileg is jól érzem magam. Nem titok, hogy elég masszív, állandósult hátfájásoktól szenvedek, de tulajdonképpen mindez szóra sem érdemes.

A családi gyökerei az egykori Jugoszláviáig vezetnek vissza. Ausztráliában született, de ma Kaliforniában él. Hosszú utat tett meg.

Az anyai és az apai nagyapám is úgy döntött annak idején, hogy Ausztráliában telepednek le, miután disszidáltak az azóta felbomlott Jugoszláviából. Ennek lett a következménye, hogy Melbourne-ben jöttem világra. Viszont nem az egész család hagyta hátra Jugoszláviát, így a mai napig rengeteg rokonom él ebben a régióban. Az, hogy én Kaliforniában kötöttem ki, egy racionális felismerés eredménye. Egyszerűen több lehetőségem van így eljuttatni a hangom a világba, mintha a viszonylag kis népességű Ausztráliából végezném ugyanezt a munkát.

A cikk a Manager Magazin novemberi számában jelent meg

(A portástól a mennyek uráig)