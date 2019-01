A Terrorelhárítási Központ (TEK) a piacon lévő legkiválóbb fegyverekből válogathat, felszereltsége vetekszik legjobb különleges alakulatokéval. A döntően német és osztrák gyártmányú felszerelés mellett azért megtalálható a jó öreg hazai is. Bemutatunk néhányat.

Fegyverzet:

Pisztoly: Glock17 Gen4 (4. generációs) (9 × 19 mm lőszer)

A Glock 17-es a leggyakrabban használt fegyver a világon a rendfenntartó erőknél, az Egyesült Államokban pedig az egyik legtöbbet értékesített maroklőfegyver. Hírneve megelőzi a Glockot, a szakértők ezt tartják a valaha volt egyik legjobb pisztolynak. Nem nehéz fegyver, üres tölténytárral alig 70 dekagramm. Meglehetősen kényelmes: különleges markolatbevonata miatt többfajta kézmérettel is használható. Pisztolyhoz képest tekintélyes, 50 méteres a hatásos lőtávolsága.

Géppisztoly: HK MP5 A5 vagy MP5 A3

A fejlett világ szinte összes rendvédelmi alakulatánál megtalálható a Heckler & Koch német gyártó valamely fegyvere, az MP5-ös pedig rendkívül kedvelt a különleges erők kötelékében. Ahhoz képest, hogy percenként akár 800 lövést is lead, nem nehéz fegyver, alig 3,1 kilogramm mindkét típus. A fegyverrel 200 méterig lehet célzott lövést leadni, a célzást a TEK-es fegyvereken holografikus vagy Aimpoint irányzékkal segítik.

Karabély: AMD–65 (7,62 × 39 mm lőszer), valamint HK416 (5,56 × 45 mm lőszer)

Aimpoint irányzékkal A Készenléti Rendőrség mellett a TEK-nél is ott lapul az AMD–65-ös mint a hazai fegyvergyártás egyik büszkesége. A közel négykilós fegyver 650 töltényt lő ki másodpercenként. Egyszerű használata miatt közkedveltnek számított a 90-es évekig. Ma is sok helyen áll szolgálatban, ám mivel a gyártó FÉG már nem létezik, nehéz hozzá alkatrészt szerezni. Az eredeti és a módosított változatok megjárták Vietnámot, Afganisztánt, Irakot, Líbiát és Szíriát is.

A német HK416 igazi nagyágyú, az amerikai különleges erőknél az egyik leggyakrabban használt gépkarabély. Pedig a siker nem volt garantált: a 2000es évek közepére elkészült fegyver hiába bizonyult mindenben jobbnak az akkor szabványosított M4 és M16 típusoknál, a gyártó sokáig nem kapott szerződést. Csak azután terjedt el, hogy a norvég haderő nagy mennyiséget vásárolt a fegyverből (elsőként). Széles körű ismertséget pedig akkor kapott, amikor 2011-ben ezzel a fegyverrel ölték meg Oszáma bin Ládent. 850 lövést ad le percenként, a Picatinny sínekkel a 416-os Aimpoint irányzékkal is felszerelhető.

Védőfelszerelés:

Sisak: Ulbricht Hoplit lövedékálló sisak, valamint Ulbricht Zenturio lövedékálló sisak lövedékálló arcvédővel

Az osztrák Ulbricht az egyik legfoglalkoztatottabb gyártó a ballisztikai rendvédelmi és bevetési sisakok ágazatában. A Zenturiót és a Hoplitot is kifejezetten a különleges erők igényeire szabták. A TEK a titán-hibrid ötvözetűeket használja, sokkal erősebb és ellenállóbb modellek, mint a sima titánból készültek. Ezeket nem a kényelemre tervezték: a Hoplit 2 kilogramm, a Zenturio 2,5, bár a teljes koponya mellett mindkettő védi a nyak hátsó részét is.

Mehler Vario System IV. fokozatú lövedékálló mellény Molle kiegészítőkkel

A német Mehler Vario System szakterülete a ballisztikai védelemmel ellátott harctéri védőmellények gyártása. Számtalan termékük van, ezeket a rendőri egységektől a katonai alakulatokon át a különleges erőkig a fejlett világban mindenhol használják.

Fokozatosan cserélik a fegyvereket Az utcán szolgálatot teljesítő készenléti rendőröknél általában csak pisztoly van, de a speciális feladatok ellátáshoz speciális fegyvereket kapnak. A Készenléti Rendőrség kiképzőtisztje mutatta végig lapunknak a leggyakrabban használt típusokat.

