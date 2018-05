Gyorsítósáv a reptéren a biztonsági ellenőrzésnél, csomagfeladás pillanatok alatt, a transzkontinentális járatokon ággyá alakítható ülések. Legendás üzleti várók, sok helyen fürdőszobával, ággyal, svédasztalos ellátással. Bemutatunk néhány „csodát”.

Miközben Ázsiában működik a legtöbb luxusszínvonalú reptéri váró, más néven „lounge”, a Közel-Keleten, Európában és Ausztráliában is egyre-másra alakítják ki ezeket. A cél, hogy az üzleti útra indulók is jól érezzék magukat, sőt kimondottan élvezzék az utazást.

Dubaj, Emirates

Aki utazott már business osztályon az Emirates légitársasággal, tudja, hogy Budapesten is remek limuzinnal szállítják a reptérre és haza az utasokat. Dubajban pedig pazar várók sokasága közül lehet választani. A zuhany, a mosdó, a wifi természetes.

Vannak hátul kis ágyak is, bár azt tapasztaltam, itt azért sok a várakozó, nem mindig jut hely. Több mint ötven számítógép várja azokat, akik a világhálóra akarnak csatlakozni. Az ételkínálatot folyamatosan frissítik, az arab, az indiai, az európai konyha finomságai közül is választhatunk.

Sydney, Qantas Airlines

A Qantas Club Lounge-ban a vendégeket recepciós fogadja, aki a virágrendeléstől az éttermi asztalfoglalásig bármit készségesen megold. Kényelmes olasz bőrfoteleket, a legpuhább hongkongi gyapjúszőnyegeket és mesterien kimunkált amerikai tölgyfa szobrokat találunk a váróban, a fényűző belső tér sok tervezői díjat nyert. A spaszolgáltatások között húszperces arc- és kézhidratálás éppúgy van, mint egyórás teljes testmasszázs. A falak egy részét dús trópusi növényzet borítja, az étteremben francia borokat, pezsgőket szolgálnak fel Neil Perry sztárszakács ételeihez. Apple számítógépek vannak a miniirodákban, a kikapcsolódást sakk, kártyaasztalok, társasjátékok biztosítják, és találunk külön családi zónát is.

Los Angeles, American Airlines

Az Admirals Club, az American Airlines Los Angeles-i luxusvárótermének különlegessége a két játszószoba – egy a gyerekeknek és egy a felnőtteknek is, ahol videojátékokat lehet játszani. Szívesen látják a négylábú kedvenceket, de fejenként két vendéget is hozhatnak a váróba az üzleti utasok. A kávé, a tea és a víz benne van az árban, az alkoholfogyasztásért azonban fizetni kell, akárcsak az egészséges falatokért. Indulás előtt a nyolc, zuhanyzós „kabin” egyikében frissíthetjük fel magunkat, és személyes utazási asszisztens is a rendelkezésünkre áll, ha kérjük.

Abu Dzabi, Etihad Airways

Egy jobb ötcsillagos szállodát is lefőznek a Diamond First Class és Pearl Business Class várók az 1-es és a 3-as terminálon. Mesés közel-keleti hangulatban a legkényelmesebb bőrfotelek hívogatják a fáradt utazót. A fényűző büfé hideg és meleg ételeihez sommelier-k ajánlanak a világ legzamatosabb borai közül. Új szolgáltatás a privát váró, legfeljebb négy embernek, ahol kis társaságban lehet tévézni vagy ebédelni, iszogatni, újságot olvasni 50 extra dollárért. A váróból csupán egy lépés a Six Senses Spa a 3-as terminálon, masszázsokkal, kozmetikai és frissítő kezelésekkel.

London, Heathrow, British Airways

A Heathrow 5-ös terminálja, a repülés ragyogó napjait idéző Concorde Room igazi szentély a hatalmas repülőtér szívében. Sűrű brokátok, pompás szövetek és kecses klasszikus bútorok jellemzik az elegáns üzleti várót. Konferenciatermét előre is le lehet foglalni, így akár ki sem kell mozdulni a reptérről. Ha átutazóban vagyunk például New York felé, megvacsorázhatunk az elegáns étteremben.

A pezsgő és a bor korlátlanul fogyasztható a bárban, akárcsak a friss kávé vagy a délutáni tea. A szállodai szobákra emlékeztető kis kabinok zuhanyzós fürdőszobával és kényelmes ágyakkal gondoskodnak a tökéletes pihenésről. Az Elemis kozmetikai cég exkluzív spaszolgáltatásokat kínál a vendégeknek: tizenötféle stresszoldó masszázst a tízperces hátmasszázstól kezdve az érzéki, egyórás teljes testradírozásig.

Amsterdam, Schiphol, KLM

A világ egyik legjobb nemzetközi repülőterén, az amszterdami Schipholon akár 840 ember befogadására is alkalmas a Crown Lounge 52. Számítógépes munkaállomások, zuhanyzók, korlátlan és gyors wifi, zenehallgatási és szórakozási lehetőségek várják az utasokat. A modern, minimalista dizájn is lehet kényelmes, ezt bizonyítja a Lounge 52 ergonomikus foteljeivel. A felkínált harapnivaló pedig egészséges és könnyű, nem is kerül külön pénzbe. A nikotin rabjainak van itt külön dohányzóváró is.

Bangkok, Thai Airways

Thai masszázst is kérhet, aki a bangkoki nemzetközi repülőtéren a Thai Airways üzleti és az első osztályú váróit használja. Az otthonos hangulatú, 1400 négyzetméter alapterületű lounge-ban a személyzet gondoskodik mindenről. Az étteremben á la carte rendelhetünk salátát, tésztát vagy könnyű harapnivalót, sajttálat, szendvicseket. A pihenőszobákban zuhanyozni is lehet, és a Royal Orchid Spa 30 perces ajándék váll- és hát-, vagy lábmasszázzsal várja a business, 60 perces teljes testmasszázzsal vagy royal thai masszázzsal pedig az első osztály utasait. Jakuzzi és trópusi vízesés fokozza a hangulatot.

Katar, Doha, Qatar Airways

Katarban az Al-Murdzsan üzleti váró teljesen újradefiniálja a reptéri váró fogalmát. Nyaralóhelyre emlékeztető kényelemben, csábító á la carte és büféételek között kényeztetik a vendégeket. Márvány, dizájnerbútorok, finoman kidolgozott díszítések, bronzfalak, kalligrafikus motívumok teremtenek valódi arab életérzést.

A minden luxussal ellátott tágas zuhanyzószobákat a napfény és a természet inspirálta. A fényűző váróban kertben is sétálhatunk, szundíthatunk a pihenőszobák egyikében.

A játszószobában a Forma–1-szimulátor mellett kis óvoda is van. Az üvegtető nyitható, az átutazók a csillagos ég alatt költhetik el ínyenc vacsorájukat az arab és nemzetközi különlegességeket kínáló étteremben.

Hong Kong, Cathay Pacific Airlines

4500 négyzetméter vegytiszta luxus és nyugalom – ez a The Wing, a 6–7. szinten található, első osztályú és üzleti utasoknak kialakított váró, melyet nemrégiben újítottak fel minimalista stílusban. Frissüljünk fel a The Cabanas pazar márványfürdőiben, a nemes kőből és bambuszból készült zuhanyzók egyikében, mielőtt elmerülünk a pazar ázsiai és nyugati ételekben. Van tészta- és pezsgőbár, legújabban pedig a Coffee Loft kényezteti az utazókat kézműves italokkal és süteményekkel. Lent, a 6-os szinten új IT terem van hatalmas fotelekkel. Üvegfalon át figyelhetjük a reptér nyüzsgő életét, nyitott mennyezeten át kémlelhetjük az eget. A váróban pedig különleges Solus fotelekben ülve teljesen kizárhatjuk a külvilágot.

Szöul, Incheon, Asiana Airlines

Leginkább egy könyvtárra emlékeztet az Asiana Airlines szöuli VIP várója. A komplett irodai szolgáltatások mellett egy házimozi is a vendégek rendelkezésére áll. A különböző célokat szolgáló ülőterületeket alacsony falak választják el egymástól, de van üzleti sarok is, több munkaállomással. Ami pedig a lazítást illeti: választhatunk a zuhanyzós szobák és a pihenőszobák között, de vannak masszázsfotelek is. Az étteremben az étlapról bármit lehet rendelni, illetve büféasztalos étkezés is választható, salátabárral, tésztákkal, levesekkel.

New York, JFK, American Airlines

A Concourse B Admirals Club Lounge több mint 6000 négyzetméteren kínál tartalmas kikapcsolódást, az otthoninak megfelelő munkahelyi környezetet, avagy éppen csendes pihenést.

A zuhanyzós pihenőszobák, a gondosan válogatott különleges borok, koktélok és az ínyencségek gazdag kínálata egyenként is élménnyé tennék az utazást.

São Paulo, Star Alliance Lounge

A Guarulhos reptér business lounge-ában a 3-as terminálon minikönyvtárból is kikölcsönözhetnek egy könyvet az utazók. Aki pihenni vágyik, fürdőköntöst, meleg törülközőt és drága francia szappant kap.

A büfében reggel és este hideg ételeket lehet választani, ebédre pedig a torontói sztárséf, Yann Corderon ínyenc fogásait kínálják. Hozzá a sommelier ajánl bort, vagy épp egy finom brandyt. A bútorokat kortárs brazil tervezők álmodták meg, fa, természetes anyagok, kötelek, kerámia jellemzik a teret. Meg króm és hatalmas üvegfelületek.

Johannesburg, South African Airways

Egy séf és egy tucat pincér van állandó szolgálatban itt, a szafaritémájú rajzos, színes belső tér a rengeteg párnával, takaróval, szőnyeggel, kosárral roppant barátságos benyomást kelt. Az étteremben az eklektikus menü minden napszakban változik, ám a bár állandóan nyitva áll. Francia pezsgőt és dél-afrikai borokat kínálnak kóstolásra. Ezenkívül használható még bármelyik zuhanyzós szoba, a hangszigetelt olvasószoba, a nyilvános iroda és egy dohányzószoba is.

London, Heathrow, Virgin Atlantic

A Heathrow 3-as terminálján a Virgin Atlantic Clubhouse várója különösen azok tetszését nyeri majd el, akik játszva szeretnek kikapcsolódni. A klasszikus biliárdasztal, a retró játékkonzolok és a nagy vetítőterem még az idősebbeket is felvillanyozza. A tetőkertből a felszálló gépekben és a naplementében is lehet gyönyörködni. Különlegesség a padlótól plafonig érő japán vízfal és a 13 méternél is hosszabb bárpult. Zuhanyozni, jókat enni, hajat vágatni, manikűröztetni persze itt is lehet, kitűnő spa várja az utazókat.

Tokió, Japan Airlines

Diófa és tölgyfa bútorok, krémszínű hasított bőr fotelek, lágy világítás, üveg- és kőelemek a dekorációban – a tokiói repülőtéren található Sakura Lounge a természetes, sokszor megmunkálatlan anyagokat is előszeretettel alkalmazó modern japán belsőépítészet szép példája. Az étlapon japán különlegességek szerepelnek a tofus rántottától a miszólevesig, a levesbárban és a salátabárban egész nap friss hozzávalókból készített finomságok kaphatók. Egy zuhanyozásra vagy egy masszázsra is érdemes betérni, vagy csak kipróbálni a hightech masszázsszékeket. A gyerekre is gondoltak: kedves kis játszóházat alakítottak ki nekik.

Toronto, Air Canada

A torontói Maple Leaf Lounge mesterien ötvözi a modern dizánjt és a luxust, miközben berendezése kényelmes és barátságos. A működése azonban igen szigorú szabályokhoz kötött. Még az üzleti várón belül is mobiltelefon-mentes zónákat hoztak létre a zavartalan pihenés érdekében.

A vendégeket arra kérik, a helyhez illően szolid és elegáns öltözékben jelenjenek meg. Az ételért és az italért nem kell külön fizetni, de csak a kijelölt helyeken lehet étkezni. A teljesség jegyében orvosi rendelő és fogászat is várja az utazókat az üzleti váróban.

Auckland, Air New Zealand

Az aucklandi Koru Lounge-ot 2015-ben újították fel, 24 különböző stílusban. Tematikus zónákat hoztak létre, moziszobát hatalmas bőrfotelekkel, de van olyan hely, ahol fekvőfotelekben aludni is lehet. A falakon növényzuhatag, a teraszon napozószékek. A büfében hideg harapnivalót kaphatunk, és bár zuhanyozni lehet, a masszázsra már az útitársunkat kell megkérnünk.

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

