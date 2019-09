(A „zaj”, amelynek értelme van)

A zene azzal kezdődött, hogy az ember megirigyelte az állathangokat. Aztán csinált belőle egy több tízmilliárd dolláros iparágat.

Tavasszal publikálták a zenei kiadók nemzetközi szervezetének, az IFPI-nek a 2018-as adatokat és trendeket összefoglaló jelentését. A Global Music Report igen aprólékos tanulmány, amely mindent egybevetve arra jutott, hogy tavaly tizedével (pontosan 9,7 százalékkal) bővült a szektor bevétele. Nemcsak a növekedés üteme dicséretes, hanem az is, hogy a tendencia immáron negyedik éve tart. Ennek is köszönhető, hogy

a globális kiadóvállalatok együttes forgalma meghaladta a 19 milliárd dollárt, vagyis átszámítva megközelítette az 5500 milliárd forintot.

A pénzt most már egyértelműen a streaming- – a hivatalos definíció szerint olyan tömörített multimédiás információ, amelyet interneten keresztül kézbesítenek – üzletág pumpálja: az így képződő összeg 34 százalékkal lőtt ki egyetlen év leforgása alatt, és már 255 millió felhasználót tudhat maga mögött világszerte.

Nem csoda, hogy minden egyes, a kiadóknál lecsapódó dollár közel felét ez a formátum termeli ki, miközben a fizikai hanghordozók már csak 25 százalékos részarányt képviselnek. Fontos megjegyezni, hogy előbbiek kategóriája őrült tempóban, valamivel több mint tíz százalékkal szűkült 2017-ről 2018-ra. A publishing tevékenység mellett a zenebiznisz másik nagy lába az élő zene. A nyilvános előadások által leírt pálya íve ugyancsak biztató. Ezt kellően szemlélteti, hogy az előrejelzések szerint a globális élő zenei szektor 2018 és 2020 között átlagosan 3,3 százalékkal szélesedik majd, és 2022-re eléri a 30,55 milliárd dolláros összbevételt.

Fontos lett a dallam

Ilyen magasságokban járva illik visszatekinteni és röviden feltérképezni, honnan jutottunk hová. Lássuk tehát, mikor és hogyan kezdődött a zene világhódító története. Mint jellemzően mindig, a kezdetekhez itt is az ősemberig kell visszamenni, akit bizonyítottan foglalkoztatott a művészet. A nagy elődök nemcsak barlangrajzokat hagytak az utókorra, hanem csontból készült furulyákat is. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a legősibb hangszerek a sípok és a dobok voltak, amelyekkel az ember nem akart mást elérni, mint egész egyszerűen utánozni az állatok által kiadott zajokat.

Az éles hang a veszélyt jelezte, a dobverés ritmusa pedig idővel üzeneteket is közvetített a közösség tagjainak. Hogy ez mennyire igaz, jó példa az úgynevezett afrikai dobnyelv, amelyben a beszéd és a dobolás üteme szinte eggyé vált. A zene kialakulása második lépcsőfokának a hozzáértők azt tartják, amikor a hangkeltés különféle módozatait már nem csupán „éles” helyzetekben alkalmazták, hanem attól eltérő szituációkban is. Így vadászat közben, illetve spirituális vágyódásból a transzállapot eléréséhez. Ennek folyományaként született meg a zene szakrális dimenziója. Az évezredek során a zene fokozatosan egyszerűsödött, és a ritmus helyett lassacskán előtérbe került a dallam. Az ókorban olyan hangszerek álltak a középpontban, mint a hárfa, a fuvola és a víziorgona. Ezek használata a dallamra épült, ugyanakkor zeneszerzésről, valamint zenei harmóniáról még nem beszélhetünk.

Lant és szerenád, majd orgona

A zene tisztulási folyamata a gregorián műfajban érte el csúcspontját az időszámításunk szerinti 10–11. században. Az egyszólamú egyházi énekeket Nagy Szent Gergely pápa utasítására össze is gyűjtötték, majd az ezredfordulót követően lekottázták. Ebből a korból már feljegyeztek világi dalokat is, ezeket ismerjük gyűjtőnevükön trubadúrénekeknek, amelyek főleg szerenádok keretén belül hangoztak el, lantkísérettel. Ezeknél már a szó mai értelmében vett harmonizálás figyelhető meg, amely aztán a lantkíséret fejlődésével a reneszánsz zene kialakulásához vezetett. Ez lényegében tánczene volt, fő instrumentumait pedig a dobok, a fuvolák és a lantcsalád alkották. Az egyházi és világi zene találkozását az orgona elterjedése hozta magával. Az orgonák templomokba telepítése maga után vonta más hangszercsoportok fokozatos beszivárgását. De az orgona jelentősége nem csak ebben állt, hiszen ez volt az első olyan hangszer, amelyen egyetlen ember komplex – dallam, harmónia és basszus – zenét teljes értéken meg tudott szólaltatni. Az orgona népszerűsége hívta életre a barokk zenét is, amely az oboacsalád tökéletesítését hozta magával. A későbbi fúvós kamarazenekarok magját itt kell keresni.

Püspöki zenekarok

Az 1700-as évek első harmadában, amikor megjelent a kalapácsmechanizmus, megszületett a zongora. Ezzel párhuzamosan a lantok fokozatosan kiszorultak a zene főáramából, lényegében csak a népzenében éltek tovább. Egészen a huszadik századig, ekkor ugyanis az elektromos erősítés feltalálása révén az elektromos gitárcsalád tagjaiként újra főszerephez jutottak. Mielőtt még azonban rátérnénk a popzenére, essen szó röviden a zenekarok megjelenéséről is. Az 1600-as évek elejére a fontosabb püspökségek zenekarokat kezdtek működtetni a székesegyházaikban. Az egyházi központok egyben hercegi udvartartásként is funkcionáltak, így aztán a templomi együtteseket koncertzenekarként is foglalkoztatták. Ezt a mintát sok világi főúr kezdte utánozni, műveltebb körökben ekkor vált általánossá a zenetanulás. Ekkoriban tűnt föl a talán valaha élt legnagyobb zenezseni, Johann Sebastian Bach is, aki több udvari muzsikusi állás után a lipcsei Tamás-templom karnagyaként dolgozott 27 évig, és eközben írta több mint ezerhatszáz művének nagy részét.

A modern zene alapjait a 19. és a 20. század fordulóján tették le. A szakirodalom két főbb tényezőt említ ennek kapcsán: a jazz megszületését, illetve Edison találmányát a hang rögzítésére. Előbbi nélkül nincs rock & roll, rock & roll nélkül nincs beatzene, ezek összessége nélkül pedig napjaink popzenéje sem lenne. A hangrögzítés pedig – bár totálisan a háttérbe szorította a zene kézműves jellegét – egyúttal azt is lehetővé tette, hogy a rádión, a tévén, majd később az interneten keresztül is elárasszon mindent a zene.

A cikk a Manager Magazin július-augusztusi számában jelent meg

(A „zaj”, amelynek értelme van)