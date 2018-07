Ahol a nők keresnek többet

Nehéz olvasmány következik azoknak, akiknek a szomszéd fűje mindig zöldebb. Listába szedtük, kik a világ leggazdagabbjai pusztán csak annak köszönhetően, mert szépek.

Modellek és manökenek, kivételesen szépek és kivételesen gazdagok – dióhéjban ennyit lát a szépségiparból az átlagos fogyasztó. Ez persze – tudjuk jól – részigazság, hiszen

a divatszakma csillogása mögött legalább ugyanannyi démon is megbújik.

Ennek az írásnak viszont nem célja, hogy átfogóan vizsgálja az iparágat, csupán szeretné bemutatni azokat, akik nemcsak hogy a legszebbek a világon, hanem a legszebbek között is a leggazdagabbak. Dőljenek hátra, és engedjék át magukat pár percre az „irigységnek”.

1. Kendall Jenner – a trónfosztó

Az alig 22 éves amerikai modell első helye azért is különleges, mert

13 évnyi uralkodást követően taszította le az élről az örök királynőnek tartott Gisele Bündchent.

Hiába, a 2017-ben több mint 22 millió dollárt összelapátoló Jennernél – aki amúgy a Kardashian celebcsalád sarja – senki nem keresett több pénz modellkedésből tavaly. A 6 milliárd forintnak megfelelő összeg azért is kimagasló teljesítmény, mert a fiatal szépség ezzel megduplázta a 2016-ban összekuporgatott 10 millió dolláros bevételét. Ja, aki a Chanel, a Tommy Hilfiger vagy éppen a Dolce & Gabbana kampányarca, azzal könnyen előfordul az ilyesmi.

2. Gisele Caroline Bündchen – az örök múzsa

A 37 éves brazil ikon 2004 óta a legjobban fizetett modellnek mondhatta magát a világon. Egészen 2017-ig, amikor is a cím megtartásához nem volt elég a kifutókon begyűjtött 17 millió dollár.

Az igazat megvallva Bündchen, ha nagyon akar, találhat kifogást a „bukására”, hiszen már csak fél szemmel figyel a divatvilágra, a másikkal viszont régóta a szórakoztatóipar felé kacsingat. A Chanel és a Carolina Herrera állandó arca, de saját fehérneműmárkát és arcápolási termékcsaládot is felfuttatott. Nemcsak szép és gazdag, hanem házasodni is tud: férje az a Tom Brady, aki talán az egyik legnagyobb sztár az NFL-ben.

3. Chrissy Teigen – 2010-ben robbant be

A 32 éves szupermodellnek 2010-ben jelent meg a híres úszóruhás fotósorozata a Sports Illustrated magazinban. Amerikai, de édesapja norvég, édesanyja pedig thai, ennek a különleges génállománynak pedig sok köze van Teigen nem mindennapi vonásaihoz. Ennek köszönhetően tavaly például 13,5 millió dollárt „szépeleghetett” össze.

A legendáriumok szerint tizenévesen Kaliforniában egy szörfiskolában dolgozott, amikor egy fotós felfedezte benne az igazi szépséget.

Klasszikus címlaplány, de maga is ír és főz, utóbbi témában több tévéműsorban is szerepelt. Az IMG (a legnagyobb modellügynökségek közé tartozik a világon) egyik húzóneve.

4. Adriana Lima – a titokzatos angyal

Rezgett a léc, de a 36 éves brazil modellnek végül csak sikerült 10 millió dollár fölé (egészen pontosan 10,5 millió dollárra) tornásznia 2017-es jövedelmét. Ennél is nagyobb teljesítmény viszont, hogy 1999 óta a Victoria’s Secret arkangyalának mondhatja magát, ezzel pedig kiérdemelte a divatcég legértékesebb márkájának a címét. Ennél pedig már csak az nagyobb teljesítmény, hogy úgy jutott el idáig, hogy édesanyja egyedül nevelte fel igen nehéz körülmények között. Lima előszeretettel reklámoz autókat, a spanyol Desigual és az olasz Calzedonia ruházati óriások nagykövete.

5. Gigi Hadid – az új hullám

Ha valakire, akkor a 22 éves amerikai szépségre igazán jellemző, hogy egyre jön fel. Még 2013-ban igazolt az IMGhez, egy évvel később már a világ legfontosabb modelljeinek 50-es listáján szerepelt.

Mellesleg tavaly 9,5 millió dollárt hozott a konyhára a szépsége. Holland édesanyja maga is modellkedett, palesztin édesapja pedig jól menő üzletember. Tavaly a Max Mara divatlánc egyik ikonja volt.

6. Karlie Kloss – az okos

Még egy amerikai modell, aki 26 éves korára elmondhatja magáról, hogy a szépségével képes 9 millió dollárt összekalapozni egy év leforgása alatt – gondolhatnánk első blikkre, és mekkorát hibáznánk. Persze Kloss bizonyos értelemben valóban klasszikus szupermodell, dán–német–lengyel felmenőkkel, Victoria’s Secret-es múlttal és Gucci meg Valentino ruhák állandó „próbababájaként”, csakhogy Karlie Kloss közben lelkes számítógépes programozó is. Olyannyira, hogy 2015-ben még iskolát is alapított fiatal lányoknak, akiket érdekel az IT és a szoftverfejlesztés. Mellesleg Taylor Swift énekes egyik legjobb barátja.

7. Ashley Graham – a duci

A 30 éves amerikai modell tavaly megkeresett 3,5 millió dollárjára akár legyinthetnénk is, hiszen hol van ez Jenner 22 milliójához képest. Igen ám, de Graham úgynevezett plus-size modell, vagyis olyan szépség, aki a teltkarcsúságával hódít.

Innen közelítve Ashley Graham igazi úttörő, hiszen az első olyan duci modell, aki bekerült a legjobban fizetett szuperszépségek közé. Hiába, a divatban is – hál’ istennek – új szelek fújnak.

8-9-10. Sean O’Pry, David Gandy, Simon Nessman – az első fecskék

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy nemcsak a nő, hanem a férfi is tud szép lenni.

Szerencsére a modellvilág észnél van, így egyre több férfiideál éri el a millió dolláros küszöböt, és ha lassan is (a top 10 férfi modell összesen 8 millió dollárt hozott össze, a top 10 nő viszont bőven 80 millió fölé ment), de felzárkózik női kollégáihoz.

Első helyen kell megemlíteni Sean O’Pry nevét, aki 2017-ben 1,5 millió dollárig jutott.

A 28 éves amerikai a Calvin Klein és a Versace plakátjairól lehet ismerős.

A 38 éves David Gandy Nagy-Britannia első számú férfi modellje, arca 1,4 millió dollárt ért a Hugo Bossnak vagy éppen a Massimo Duttinak, de a Johnnie Walker is mélyen a zsebébe nyúlt érte.

Az utolsó millió dolláros férfi a 28 éves kanadai Simon Nessman, akit a Giorgio Armani és a Michael Kors szerepeltet előszeretettel.

A cikk a Manager Magazin májusi számában jelent meg

(Címlapkép: AFP PHOTO / Valery HACHE)