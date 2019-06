(Az álmok megvalósíthatók)

Manapság már csak a pénztárca szabhat határt, bárki könnyedén elutazhat a földgolyó bármely szegletébe. A digitális világnak köszönhetően katalógus helyett élményközpontú szolgáltatáscsomagokat építenek a vevők köré a turizmus professzionális piaci szereplői.

A Portugáliához tartozó Madeira szigetén különleges és gyönyörű nemzetközi reptér található, amelynek érdekessége, hogy a repülőgépek egy hídon keresztül mennek végig, míg le- és felszállnak. A környezet csodálatos, de az Atlanti-óceán légköre gyakran „megkavarja” az időjárási viszonyokat, és megzavarja az utasszállító repülők mozgását. „Egyik utazásunk alkalmával az időjárásnak vicces kedve támadt, emiatt a hazajutásunk kalandosra sikeredett” – meséli a Manager Magazinnak Békefi Veronika, az 1993-ban alapított magyarországi Neckermann Utazási Irodák ügyvezető igazgatója.

A gép, amelyre vártunk, másfél órát körözött a levegőben, de végül visszafordult, s mi, a földön várakozó utasok, lent maradtunk.

Csak másnap tudtak eljutni Lisszabonig, de a menetrend szerinti utolsó gépet már nem érték el. Így Frankfurt felé irányították őket, ám a csatlakozást ott is lekésték, emiatt hat órát kellett a reptéren eltölteniük. „Végül 30 óra alatt értünk haza egy mindössze pár órás hazaút helyett” – mondja. Békefi Veronika hozzáteszi, hogy az ilyen eseményekre készülni nem lehet, és nem is kell. Ez benne van a pakliban, ha valaki külföldre veszi az irányt.

Kihívások

A turizmus mint iparág sosem volt könnyű szakma, mindig tele volt kihívásokkal, és mindig másfajta problémákat kellett megoldani. Míg régen nehezebb volt a kapcsolattartás és az árualapok összeállítása, addig ma a digitális világ korlátlan lehetőséget biztosít az élményalapú programok kialakításához, de a környezeti katasztrófák és a terrorizmus fenyegetése „közelebb” került, aminek kezeléséhez felkészült stábra van szükség. „Pontosan azért vagyok Neckermann-hívő, s nem véletlenül maradtam itt, mert azt érzem, hogy profi szinten felkészültünk a váratlan helyzetekre, és komoly csapattal rendelkezünk ahhoz, hogy megoldjunk bármilyen problémát, vagy akár kimenekítsük az utasainkat egy veszélyes helyzetből.”

A magyar „Csárda teamben” (így hívják a Neckermann-csoport válságstábját) mindenkinek megvan a pontos feladata, és szinte azonnal készen állnak, hogy segítsenek. A Neckermann irodák mögött álló, 1841ben alapított Thomas Cook Groupnak ugyanis minden helyszínen saját stábja van. „A csapat egyik része a kórházban látogatja az utast, a másik része a reptéren várja, s vannak, akik a szállodaügyeket intézik” – sorolja Békefi Veronika. „Tehát mindenhol egy vállalati szintű állomány mozog, de kell is, hiszen vannak olyan desztinációk, amelyek milliós utaslétszámot engednek át” – mutat rá.

Érzelmi termék

Ezt a szakmát nagyon kell szeretni, hiszen alapvetően nem családbarát terület, miután rengeteg utazással jár. „De valahol egyfajta érzelmi termék a turizmusban dolgozók számára, és olyan előnyökkel is jár, amelyek a személyiséget és az életmódot is nagyban befolyásolják” – fogalmazza meg Békefi Veronika. Gondol itt arra, hogy amikor például meghívták az istenségként is tisztelt Bhumibol Aduljadezs thai király születésnapjára, aki 70 éve ült a trónon, és ezzel a földkerekség legrégebben uralkodó királyának számított, na, ott nagyon szigorú viselkedési szabályokat kellett elsajátítania.

De keveredtünk már bele olyan, nálunk nem ismert hagyományú, kasztrendszeren alapuló esküvőbe is, ahol szintén tisztában kellett lennünk, mit engedhetünk meg magunknak, és mit nem

– meséli. Mint mondja, aludt már igazi jégkunyhóban is. Ami számára olyan meghatározó élményt jelentett, hogy nehéz volt visszatérnie a mindennapokhoz. A világ majd minden szegletében megfordult már, de ha megkérdezik tőle, hova szeretne eljutni, mindig azt válaszolja: Hévízre!

Negyedszázada irányít

Több mint 25 éve vezeti a magyar Neckermann irodákat és tapasztalt vezetőként állítja: mindig a vevő igényeit kell kiszolgálni, és nem fordítva.

Régen kiraktuk, amink van, s abból lehetett választani, ez viszont hibás szemléletnek bizonyult.

Mint mondja, mindent az utas köré kell építeni, és az új üzleti modell szerint ehhez a digitális világ minden eszközét fel kell használni. Az online lehetőségeknek köszönhetően sokkal több kreativitást lehet manapság belevinni a csomagokba, és több hangulati elemmel lehet feltölteni azokat. „Ma már dinamikusan csomagolt élményközpontú termékekről beszélhetünk, ahol az utas saját maga pakolgatja össze, mit szeretne, de az utazási iroda felel érte” – emeli ki az ügyvezető asszony.

Mindenkinek jut hely

2019-ben a magyar turisztikai ipar olyan szintre jutott, hogy aki el akar utazni Magyarországról, az bárhova el tud menni. Mindenféle terméktípus elérhető, különböző árfekvésekben, különböző speciális kiegészítőkkel. Minden digitalizált, és még az étkezés is újszerű gasztrokoncepcióval áll össze: az úgynevezett kreditrendszer már az all inclusive kategóriánál is komolyabb. „Nincs értelme árharcnak, s hiába vagyunk kis ország, mindenkinek jut hely” – hangsúlyozza álláspontját.

KARRIER A közgazdaságtan doktora, jogász. Kezdetben a Volántourist Utazási Irodánál dolgozott idegenvezetőként, amikor megkapta a balatoni hálózat igazgatójaként a fizetővendéglátó-szolgálat szervezését. Részt vett a német Neckermann tevékenységének a volt NDK területére történő kiterjesztésében. A magyar Neckermann irodát két kollégájával alapította 1993-ban, amelynek azóta ügyvezető igazgatója. A háromfős cégből 130 fős nagyvállalatot épített, s mára 26 irodájuk van. A Magyar Turisztikai Szövetség elnökhelyettese, a Menedzserek Országos Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, illetve a Magyar Sí Szövetség elnökségi tagja. Magyar ifjúsági sífutóbajnok volt egyéniben és csapatban. Angolul, németül és oroszul beszél, és picit finnül és spanyolul is.

A turizmus is küzd természetesen szakemberhiánnyal, ami legfőképpen az értékesítés területét érinti. Ezért is döntött úgy, hogy részt vesz az oktatási rendszer változtatásában. „Hiszek abban, ha már középszinten beépítjük a szakmai tudást, akkor pótolható lesz a hiány, ezért az Ágazati Készség Tanács (ÁKT) tagjaként javaslattételi jogunk van, hogyan fejlesszük a turizmust, különösen a digitális világ részeként” – mondja.

A közgazdaság doktora és emellett megszerezte a jogászdiplomát is. Sífutóként pedig nagy teherbírást hozott magával. Mint mondja, amint kinyitja a szemét, már dolgozik. „Biztos lett volna egy-két karrierpálya, amelyen elindulhattam volna, de a turizmusnak mint szakmának annyi szépsége és öröme van a nehézségek ellenére is, hogy ennyi év távlatából már nyugodtan kijelenthetem: jó döntést hoztam” – véli.

A cikk a Manager Magazin májusi számában jelent meg

(Az álmok megvalósíthatók)