(Az életben is jelesre vizsgázott)

Stresszhelyzetben tud jobban teljesíteni, vallja magáról Kormos Csaba Tibor, aki tavaly októberben 500 nevező közül végzett az első helyen az „5 tengelyen – biztos kézzel” vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági versenyen. A 2018-as év legjobb kamionsofőrje a megméretést követő héten az autópályán mentett életet.

Közel harminc éve kezdte a szakmát, a kamionosok országos megmérettetésén viszont tavaly indult el először Kormos Csaba Tibor, aki rögtön bajnoki címmel és egymillió forintos nyereménnyel térhetett haza. A Dömösön élő, ám magát a hajdúböszörményi gyökerei miatt „alföldi gyereknek” valló kamionos számára a pénzdíjnál lényegesen többet jelent a szakmai elismerés, a sikert sem váltotta egyelőre forintra.

Egyéni vállalkozó vagyok, az, hogy mennyi fuvart kapok, nem azon múlik, mennyire vagyok jó sofőr

– állítja az év kamionosa, aki 1990 óta a maga ura. Nem akarta elkötelezni magát egy fuvarozócéghez, mert veszélyesnek tartja az egy lábon állást. „Sok csodával találkoztam, mióta vállalkozó vagyok, viszonylag nagy cégeket is láttam összedőlni hetek, hónapok alatt. Kifizetetlen számlám persze nekem is van, minden évben akad olyan fuvar, amelynek csak integetek, és nem lesz soha kifizetve, de ez az összbevétel egy százalékát sem éri el” – magyarázza Kormos.

A fuvarozás is nagyot változott, amióta a pályán van. „Annak idején egy IFA-val kezdtem, a pénztárcát eltettem a zsebembe, volt nálam egy számlatömb, és elindultam fuvarozni, ennyire egyszerű volt. Most, ha nincs otthon a feleségem a számítógépnél, aki a külföldi útdíjakra, az utalásokra és ilyenekre figyel, nem tudnék dolgozni.” Kormos jelenleg egy saját tulajdonú Volvo FH-t vezet, a svéd márka mellett 1996-ban kötelezte el magát. Szerinte a munkaerőhiány miatt a piac most azt diktálja, hogy a gépjárművezető majdnem jobban keres, mint a vállalkozó. A sofőröknek Magyarországon jó a bérük, és bár a 450-500 ezer forintnak a dupláját is megkereshetik Nyugat-Európában, mégsem biztos, hogy ennyi pénzért érdemes kiköltözni és az ottani életszínvonalon élni. Ő maga sosem gondolkozott el azon, hogy külföldre vigye a vállalkozását.

Magyar vagyok, magyarnak születtem, ha lehet, akkor az adómat itthon fizetem

– vallja Kormos Csaba Tibor. Mivel a maga ura, így szinte minden hétvégén a családjával lehet, de vállalkozóként a feladata is összetettebb, sok szabad ideje nem marad. „Én csinálom a járműkarbantartást, otthon a papírokat, a menetlevél-összesítőket, megyek tárgyalni, a könyvelőmmel értekezni, meg a bankba – sorolja a további teendőit. – Régebben nagyon szerettem horgászni, de évek óta nem jutok el odáig, pedig a Duna partján élek.” A balesetek viszont még a legjobb sofőrt sem kerülik el: „Nem az én hibámból, de szenvedtem olyan balesetet, hogy totálkáros lett a kamion, és a Dunaparton, a fák között kötöttem ki.”

A verseny okozta eufóriából is egy krízishelyzet zökkentette vissza a normál kerékvágásba. A szombati döntőt követő csütörtök hajnalban a szlovák autópályán közvetlenül előtte történt egy karambol, amelyben két személyautó és egy kamion volt érintett. „Természetesen abban a pillanatban megálltam. Hajnal volt, sötét volt, de levezényeltem az egészet, hogy lehetőleg ne történjen újabb szerencsétlenség” – meséli Kormos. Az egyik sérült autó a belső sávban, a szalagkorlátnál landolt, úgy, hogy egy ember még a kocsiban maradt, közben a belső sávban 130-cal folyamatos volt a gépkocsiforgalom. „Ez olyan stresszhelyzet volt, amit ott hirtelen meg kellett oldanom, és épp csak sikerült az embert kihoznom az autóból, mert a következő kocsi belecsattant ebbe az autóba – eleveníti fel a történteket a kamionos. – Még aznap felhívtam a szervezőket, és mondtam nekik – akkor is elég zaklatott állapotban –, hogy ezen is túl vagyok, ezt is megcsináltam. Ez volt az igazi vizsga.”

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Az életben is jelesre vizsgázott)