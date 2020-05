(Az ipar nagykövete)

Már félig magyarnak vallja magát a Tungsram német születésű tulajdonosa, Jörg Bauer, akinek vezetésével a nagy múltú vállalat szívesen nyit új területek felé is. A pörgő életű üzletember még nem tett le róla, hogy egyszer történelemből is lediplomázzon.

Manager Magazin: Melyek azok a döntések, amelyeket a Tungsram tulajdonosaként már meghozhatott, korábban, alkalmazottként pedig nem?

Jörg Bauer: Maga a döntéshozatal zajlik teljesen másképpen, mint annak idején a GE vagy az Audi munkatársaként. Az ilyen nagyvállalatoknál egy-egy döntéshez 1516 ember jóváhagyása szükséges, de a karrierem során volt olyan, hogy több mint 60 kolléga beleegyezését kellett kérnem. Ez azonban már a múlt, nincs szükség más jóváhagyóra. Mérlegelem a vezető munkatársaktól – a csapatukat mi a Tungsramnál Senior Leadership Teamnek hívjuk – és a szakértőktől érkező inputokat, majd ezek alapján döntök. A csapat által megkötött egyezségeket igyekszem nem felülírni, és elvárom azt is, hogy szóljanak, ha szerintük valami olyanra készülök, amivel nem teszek jót a cégnek. A nagy szervezetek folyamatosan küzdenek a főként kisebb üzletekkel járó komplexitás ellen. Mi ezt nem tehetjük meg: amíg lehet, egy nagy, globális vállalat nemet mond egy tízmillió dolláros üzletre, mi örömmel vágunk bele. Szívesen nyitunk új területek felé is, csak a kapacitásunk a határ. Erre jó példa a legfrissebb fejlemény, azaz a Startup Campusszal, Debrecen városával, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökséggel (HEPA) és a Deloitte Private-tel közös akcelerációs program, amelyben 20 + 50 milliós támogatást kapnak az ígéretes, gyártó jellegű startupok.

Többsebességes környezet

Milyen nehézségekkel találkozott a cég menedzselése során, mi volt könnyebb, szerencsésebb?

Általánosságban mindig nehéz az emberekkel kapcsolatos kedvezőtlen döntéseket meghozni. Néha azonban muszáj. Gyakran említem, hogy többsebességes környezetben dolgozunk: néhány üzletág virágzik, néhány azonban nem, és vállalatvezetőként fenntarthatóvá kell tenni a működést. Ilyenkor születnek ezek a nehéz döntések. Viszont a legkellemesebb meglepetések is az emberi kapcsolatokhoz kötődnek. Mindig újdonságként ér, hogy milyen sok magyar embernek van kapcsolata a Tungsrammal, és ezek a kellemes érzések azután jó szándékú tettekben, segítségnyújtásban öltenek testet. Valamennyire tisztában voltam ezzel, mégis meglepett a mértéke.

Hány százalékban érzi magát magyarnak?

Afféle „ipari nagykövetnek” tartom magam, aki kulturális hidat képez a külföld és Magyarország között. A nemzetköziséget képviselem itthon, és a magyarságot nemzetközi környezetben. Igyekszem mindkét kultúrából a legjobbat átadni. Másfelől, mivel már tizenhat évet töltöttem Magyarországon, korábban is úgy nyilatkoztam, hogy félig magyarnak tartom magam.

Irány a Balaton

Vannak magyar barátai, az országban kedvenc városai, országrészei?

Természetesen sok magyar barátom is van. Németként eleinte némi időbe telt, amíg megszoktam a magyarok barátságos, vendégszerető személyiségét, de persze ezt könnyű megszokni. A városok közül Győrben laktam sokat, igazi élhető településnek tartom. A centrumhoz közel volt a lakásunk, így bárhova eljutottunk gyalog a barokk városközpontban. Gyakran járunk a Balatonra is. Nagyon szeretjük télen a környéket, különösen, amikor sétálni lehet a jégen, majd megmelegedni egy kis étteremben. Szegedet, Debrecent is kiemelhetem, bár minden magyar városnak megvan a szépsége: ez a változatosság annak köszönhető, hogy annyira sok nép keveredett össze a Kárpát-medencében.

NÉVJEGY Jörg Bauer (49) 2018 februárjában vette meg a General Electric (GE) európai, közel-keleti, afrikai és törökországi fényforrás-, valamint globális autólámpa-üzletágát. A megvásárolt tevékenységeket Tungsram néven szervezte új cégbe, ez volt az üzletág szakmai elődjének számító izzógyár korábbi neve is. Jörg Bauer Bonnban született. Üzleti és pénzügyi tanulmányait Bonnban, Kölnben, Oxfordban és Budapesten végezte. A győri Audi Hungaria Motor Kft.-nél 2000 és 2005 között dolgozott, ottani utolsó pozíciójában pénzügyi igazgatói feladatokat látott el. 2013 októberétől volt a GE Magyarország elnöke, e társaságtól érkezett az általa alapított Tungsram-csoport élére. Német anyanyelve mellett magyarul és angolul is beszél. Nős, magyar feleségével és három gyermekükkel Budapesten élnek.

Edzőterem és opera

Olvas szépirodalmat magyarul?

Inkább üzleti célból olvasok magyarul. De azért legalább húsz klasszikus magyar regényt olvastam fordításban, például az Egri csillagokat vagy a Fekete várost. Tudatosan törekszem arra, hogy többet olvassak németül, mert alig van alkalmam, hogy az anyanyelvemet használjam. Van, hogy egy hétig csak angolul és magyarul beszélek.

Mivel tölti még a szabadidejét?

Igyekszem minél többet edzőterembe járni – ezt az egy sportot engedi meg a nagyon szoros időbeosztásom. Zenét csak hallgatni szoktam, szeretem az operaáriákat. Egy teljes operához sajnos nincs türelmem, de az áriákat kedvelem, főleg az olaszokat. Mint említettem, sok időt fordítok olvasásra, kedvencem a történelem: egy darabig ezt a tárgyat párhuzamosan tanultam a pénzüggyel, és még mindig nem adtam fel azt a tervemet, hogy egyszer diplomát szerzek belőle. A múltról és a jövőről szeretek olvasni, és igyekszem ezt a tapasztalatot, tudást átadni például Debrecenben a diákoknak, hogy képesek legyenek tájékozottan döntést hozni a jövőjükről. Eközben azért igyekszem a legfrissebb technológiai, termékfejlesztési trendekkel is tisztában lenni, mert ha az ember lemarad, könnyen a partvonalon találja magát. A fiatalok könnyebben elsajátítják ezeket az ismereteket, és az évekkel járó tapasztalat kevésbé számít majd.

A cikk a Manager Magazin márciusi számában jelent meg

(Az ipar nagykövete)