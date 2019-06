(Budapest a lehető legjobb úton jár)

Egyre erősebb Budapest turisztikai imázsa, Béccsel és Prágával szemben is versenyképes alternatíva a magyar főváros – mondta a Manager Magazinnak Remo Masala, a Neckermann Magyarország anyavállalata, a Thomas Cook-csoport kreatív igazgatója, aki szerint csak az lehet sikeres, aki a saját ötleteivel alakítja a jövőt. Mivel az utazás a munkája, nem csoda, hogy nyaranta lassan négy évtizede ugyanarra a görög szigetre látogat el.

Manager Magazin: Mit vinne magával egy lakatlan szigetre?

Remo Masala: Egy ilyen utazásnak éppen az a lényege, hogy az általad addig ismert világ kapaszkodói közül egyikre se támaszkodhass. Ha nem viszel magaddal semmit, máris megúsztad a prioritásokból fakadó konfliktusokat. Épp ezért, azt hiszem, egyedül mennék, üres hátizsákkal és üres zsebbel, hogy aztán meglássam, meddig élvezem ezt a kalandot.

Melyik a kedvenc úti célja? Vannak esetleg olyan helyszínek, amelyek egyelőre még csak a bakancslistáján szerepelnek?

Különleges helyet foglal el a szívemben a görögországi Nákszosz. Ez a Kükládok szigetcsoport legnagyobb és egyben a legzöldebb tagja, az Égei-tenger középső részén terül el. Először 37 évvel ezelőtt jártam ott, azóta olyan gyakran töltök itt időt, amilyen gyakran csak lehetőségem van rá. A nákszoszi tengerpartra lényegében a második otthonomként tekintek, évről évre családtagokkal és barátokkal térek oda vissza, hogy együtt ünnepeljük az életet. És ha már a bakancslista is szóba került, úgy érzem, olyasvalaki esetében, aki szinte mindennap utazik, természetellenesnek tűnhet egy ilyen összeállítás. Rendszerint az éppen aktuális feladataim kapcsán utazom A pontból B-be.

Hogyan került a turisztikai szakmába? Melyek voltak a karrierje legfontosabb állomásai?

A középiskola elvégzése után nem igazán tudtam, merre vegyem az irányt a felsőoktatásban. Először azt hittem, hogy nagy valószínűséggel tervező leszek, de aztán mégis inkább gazdálkodástudományt tanultam, végül pedig egy szörfutak szervezésére specializálódó kis utazásszervező céget indítottam el.

Alkotói szemmel

Ezek szerint szinte hajszálon múlott, hogy most nem egy közgazdászprofesszorral beszélgetek.

Azért nem bánom, hogy így alakult. A kis cég után a következő megálló már a Marlboro Travel üzletág megszervezése volt, ezt követően pedig a Design Hotels marketingigazgatója lettem. Mindig is szenvedélyem volt a dizájn, a stílus, alkotói szemmel tekinteni a világ szépségeire. Így logikus lépés volt számomra, hogy dizájn- és butikhoteleket felfedezve és továbbfejlesztve járjam a világot. Az e területen szerzett tapasztalataimat kamatoztatva jó néhány márkát újrapozicionáltam, így például a luxusnyaralásokat kínáló svájci székhelyű Kuonit is. Mindezek után érkeztem meg a Thomas Cookhoz, ahol először marketingigazgatóként létrehoztam a Casa Cook szegmenst, majd egy igazán kreatív munkakört tölthettem be azáltal, hogy felépíthettem az innovációs osztályt.

Ebben a szektorban melyek a legfontosabb értékek akár egy vállalat, akár egy menedzser életében?

A bizalom, a nyitottság és az őszinteség mindenkivel szemben, ez a legfontosabb. Mindemellett azt az elvet vallom, hogy csak az lehet hosszú távon sikeres, aki hamarabb képes változni annál, mint ahogy a társadalom formálódik. Úgy gondolom, nincs akkora egóm, mint egy átlagos menedzsernek. Mivel már célba értem, megállapodtam, nem keresem feltétlenül mások figyelmét, a nyilvánosságot. Ehelyett inkább átadom a színpadot a csapatomnak, próbálom a kollégáimból a lehető legtöbbet kihozni. Azért dolgozom, mert szeretném látni, hogy minden egyes nap túlszárnyalják önmagukat. Mást nem is kívánhatok, minthogy eddze meg őket a verseny, és múljanak engem is felül!

Manapság már bárki foglalhat néhány kattintással repülőjegyet és szállást. Milyen jövő vár az utazási irodákra, hogyan lehetnek továbbra is versenyképesek?

Az utazás többé-kevésbé mindig arról szól, hogy eljuss valahova, töltsd el ott kedvedre az időt, tapasztald meg a helyet, majd térj haza onnan. A technológia ma már lehetővé teszi, hogy ha időd engedi, mindezt megszervezd magadnak. Ha viszont több pénzed van, mint időd, valaki más elvégzi helyetted a feladatot. A postások sem vonultak vissza csak azért, mert levél helyett e-mailt is lehet küldeni. Ez szolgáltatás, és az a legfontosabb, hogy aki bizalmat szavaz egy utazási irodának, az naprakész szervezést, magas minőségű kiszolgálást kapjon.

Terrorcselekmények miatt számos turistacélpont elveszítette a vonzerejét. Mit lehet ilyenkor tenni?

Bár az idők változnak, ne feledjük, a világot mindig is politikai, gazdasági kihívások alakították. Nézzünk szembe a tényekkel: manapság szinte bárhol, bármikor történhet valamilyen szörnyű eset. Kulcsfontosságú azonban, hogy az egyes nemzetállamok – és persze az iparági szolgáltatók – megtesznek-e mindent a biztonság fenntartásáért. Ugyanakkor amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy manapság az emberek nagyon gyorsan felejtenek, így gyakran előfordul, hogy röviddel egy borzalmas esemény bekövetkezte után a félelem legapróbb szikrája nélkül éppen oda tervezik az utazásukat.

Újracsomagolt örökség

Turisztikai desztinációként hogyan ítéli meg Budapestet és Magyarországot?

Nézzék el nekem, hogy nem idézek fejből vendégéjszakaszámokat vagy kutatási eredményeket. Bár az országról és a fővárosról kedvező összkép alakult ki az emberekben az elmúlt években, mindig van feljebb, mindig van hova fejlődni. Az első és legfontosabb az, hogy Budapesthez semmilyen negatív érzést/gondolatot nem társítanak, épp ellenkezőleg: fel akarják fedezni, vagy ha már jártak ott, vissza akarnak térni, akár az építészet, a gyógyfürdőink vagy épp a gasztronómia miatt. Ha egy városnak erős a turisztikai imázsa, még az sem tartja távol a nemzetközi utazóközönséget, ha jön egy újabb válság.

Hányszor járt eddig Magyarországon? Milyen emlékeket őriz hazánkról?

Egyelőre csak egyszer, Budapesten. Csodálatos város, rengeteg történelmi épülettel. A több tucat patinás látnivaló alapján még régimódinak is elkönyvelhetnéd a helyet, de aztán belebotlasz a trendi, újhullámos éttermekbe, bárokba. Mindezek alapján úgy gondolom, Budapest a lehető legjobb úton jár. Egy turisztikai márka szempontjából mindig azt kell szem előtt tartani, hogy a hagyományaidat hogyan ültetheted át a jövőbe anélkül, hogy az örökséged elveszítené a hatalmát. Van ezzel kapcsolatban egy gyakran idézett német mondás, miszerint: akik nem tudják, honnan jöttek, nem találhatják meg azt a helyet sem, ahova tartanak.

Mely régiós nagyvárosokat tart számon Budapest riválisaiként?

Mindenképpen Bécset és Prágát kell kiemelni. Ráadásul mindhárom főváros hasonló szerkezetű: az építészeten, a kultúrán és a hangulaton túl meghatározó a várost átszelő folyó – ami Budapestnek és Bécsnek a Duna, az Prágának a Moldva. De nem is folytatom a sort, mert a folytonos összehasonlítás a boldogság halála. Egy biztos, minden városnak a saját örökségére és a célcsoportok vonzására történő felkészültségére kell összpontosítania.

Változásokat hozott az Airbnb

Ha fellapozzuk az atlaszt, azzal vagyunk kénytelenek szembesülni, hogy lényegében elfogytak a szinte érintetlen, igazán egzotikus területek. Ennek tükrében mi az, ami még ma is különlegesnek számít a „fekete öves” turisták táborában?

Éppen ezért ma már elsősorban nem az számít, hova utazol. Legyen a célpont Észak-Amerika vagy éppen Délkelet-Ázsia, sokkal fontosabb, hogy mit viszel haza magaddal az utazás végén, úgy fizikailag, mint mentálisan. Az idő múlásával már nem az a különleges, ha fotó készül a Megváltó Krisztus szobránál vagy a kínai nagy falnál, sokkal inkább az képvisel értéket, ha az adott országban járva a helyiek fejével is tudsz – vagy legalább akarsz – gondolkodni. Nemcsak másokat, hanem magadat is úgy értheted meg a legkönnyebben, ha párbeszédet kezdeményezel a különböző kultúrákból érkező emberekkel.

Mit lépnek az utazási irodák a megosztásos gazdaság, az úgynevezett sharing economy térhódítására? Kézenfekvő példa, ahogy az Airbnb használata szinte a mindennapok részévé vált.

A technológiai forradalom több olyan fordulatot tartogatott, amely gyökeresen megváltoztatta a játékszabályokat, ezek közül is kiemelkedik az Airbnb. De a világ állandóan változik, újabb és újabb dolgok jönnek, nem ülhet senki sem ölbe tett kézzel. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy előrehaladjunk, hogy a saját ötleteinkkel alakítsuk a jövőt. Akkor is ez az egyetlen helyes út, ha egy kis utazási irodát képviselsz, és akkor is, ha marketingfőnök vagy egy ország turisztikai minisztériumában.

Ezek után hogyan képzeli el az idegenforgalmat és a turisztikai szak ma világát öt-tíz év múlva?

Fenntarthatóbbá kell válnia a turizmusnak. A szolgáltatók részéről több becsület és kevesebb hiú ábránd a túlélés kulcsa. Az utazások kerete adott, a tartalom azonban lehet még jobb, több és mélyebb, akár spirituálisan is. De ami az első és legfontosabb: mielőtt visszafordíthatatlanul feléljük az erőforrásainkat és önmagunkat, törekedjünk arra, hogy kevésbé pusztító módon éljünk a világban.

HA OLIMPIA, AKKOR THOMAS COOK A Thomas Cook Group brit gyökerű, londoni központú, globális turisztikai vállalat. A cégcsoportnak – amely a Londoni Értéktőzsdén is szerepel – számos utazásszervezője, valamint az Egyesült Királyságban, Németországban, Skandináviában és a Baleár-szigeteken működő légitársaságai vannak. A napjainkban már 9,6 milliárd angol fontos éves forgalmat lebonyolító, világszerte 22 ezer főt foglalkoztató vállalat elődjét 1841-ben egy brit üzletember, Thomas Cook alapította. Az Európában 15 országban jelen lévő, évente 20 milliónál több utast utaztató Thomas Cook a második legnagyobb idegenforgalmi cég a TUI Travel (korábbi Thomas Travel) után Nagy-Britanniában és Európában egyaránt. A márkanév a sportrajongók számára sem lehet ismeretlen: a Thomas Cook éveken át volt a Premier League-ben szereplő Manchester City labdarúgócsapatának mezszponzora, de a 2012-es londoni nyári olimpia hivatalos támogatói között is szerepelt.

A cikk a Manager Magazin májusi számában jelent meg

(Budapest a lehető legjobb úton jár)