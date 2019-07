(Család és üzlet)

2020 júniusától Mentes Zsolt a kizárólag családi tulajdonú nagykereskedőket tömörítő legnagyobb épületvillamossági nemzetközi szervezet, az IMELCO elnöke. A Mentavill Kft. fiatal ügyvezető igazgatója a székesfehérvári családi vállalkozásban szerzett tapasztalatai alapján állítja: a fokozatos generációváltás erősebbé teszi a céget.

Arra, hogy minden változás egyben új lehetőséget is teremt, tökéletes példa a Mentavill Kft. esete. Az 1991-ben alakult épületvillamossági nagykereskedelmi céget hitelek nélkül érte a 2008-ban kirobban globális gazdasági válság, amikor több kiskereskedelmi partnere is végveszélybe került. A családi tanács – az alapító szülők, Mentes István és pénzügyekkel foglalkozó felesége, Terike, valamint a vállalkozáshoz 2001-ben csatlakozott fiuk – hamar meghozta a döntést: előre. Így a nagykereskedelemmel foglalkozó társaság bajba került partnereit felvásárolva a kiskereskedelem területén is megjelent, ott, ahol máskülönben kiszorult volna a piacról.

Persze sok minden történt addig, amíg mára a meghatározó piaci szereplők közé tartozó vállalkozás új fejezetet nyitott a történetében, amelynek első éveit viccesen úgy jellemzik: „Csak jöttek az autók, mi pedig pakoltuk az árut a garázsból.” Közben pedig növekedett a cég, amelynek alapítói azt ismerték fel, hogy az állami vállalatok megszűnésével a rendszerváltás időszakában eltűntek a villanyszerelőket és a villanyszerelési szaküzleteket kiszolgáló villamossági nagykereskedők.

MENTES ZSOLT A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának elvégzése után, 2001-ben csatlakozott a családi tulajdonú Mentavill Kft.hez. A menedzser nős, két gyermek édesapja. Kedvenc időtöltése a családdal való együttlét és az üzlet.

Az elképzelés az volt, hogy a mellettük futó M7-es tökéletes logisztikai hátterét kihasználva, a kockázatokat kerülve kizárólag a nagykereskedelmi tevékenység re koncentrálnak. Így országos üzletkötői hálózatot kiépítve, saját autóparkot üzemeltetve növelték piaci részesedésüket. Majd 1996ban Székesfehérváron, közvetlenül az M7-es mellett nyitották meg a 2700, mára viszont már 7400 négyzetméteresre bővített központi raktárt. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ma a szektor hatszáz üzletéből négyszáz a Mentavill partnere. A forgalom mellett a létszám is folyamatosan nőtt, miközben a 336 fős Mentavill 13 milliárdos forgalmának 75 százalékát még mindig a nagykereskedelem adja.

Mentes Zsolt szerint szerencséjük volt, hogy a folyamatosan bővülő magyar piacon egyszerre indultak a hazai versenytársak, és a konkurenciaharc is tisztességes keretek között zajlott. De még talán ennél is meghatározóbb volt az a kockázatkerülő üzletpolitika, amely ahhoz kellett, hogy az építőipar összeomlását okozó válság hitel nélkül érje a vállalkozást. Így jutott erő arra is, hogy az ezredforduló táján egyre erőteljesebben terjeszkedő külföldi barkács áruházak által teremtett árversenyt is sikerrel vegyék. Sőt! A vásárlói igényeket elemezve felismerték, hogy az átlagos fogyasztók átlagos, megfizethető termékeket keresnek. Ezt a piaci rést kihasználva kezdtek bele a saját márkás – bérgyártásban készülő – termékek forgalmazásába. Ráadásul az ilyen, „impulzusvásárlást” generáló termékek – kapcsolók, elosztók, hosszabbítók – bevezetése több előnnyel is együtt járt. De miközben a saját márkás paletta több mint 3000 tagúra bővült, a forgalom 85 százalékát még mindig a legnagyobb nemzetközi márkák termékei teszik ki.

Terjeszkedés

A következő lépés a nemzetközi terjeszkedés volt: 2005-ben indították el a romániai, majd 2008-ban a szlovákiai leányvállalatukat. Utóbbi országbeli pozíciójukat azonban hamarosan feladták, mert ahogy a cégvezető mondja: „A válság idején semmilyen kockázatot nem akartunk felvállalni.” Ugyanakkor a nemzetközi terjeszkedéssel egy időben a Mentavill világképe, piaci ismerete is megváltozott, azért, mert a cég 2006-ban belépett a kizárólag családi tulajdonú épületvillamossági nagykereskedőket tömörítő legnagyobb nemzetközi szervezetbe, az IMELCO-ba. Ekkor vált valóban nemzetközi céggé a Mentavill – értékel Mentes Zsolt. „A 40-50 éve alapított nyugati partnercégek vállalati kultúráját és a globális piaci információkat megismerve mi is másként tekintettünk magunkra és a lehetőségeinkre. Az is kiderült a számunkra, hogy nyugaton azért jöttek létre a nagykereskedők beszerzési társaságai, mert a független cégek csak összefogással voltak képesek felvenni a versenyt a multinacionális kereskedelmi vállalkozásokkal, amelyek nagyon komoly bónuszokat kaptak a gyártóktól. Azzal pedig, hogy ezek a nagy – 15-20 tagú – beszerzési társaságok is összefogtak és határokon átnyúló szervezetet hoztak létre, a gyártók felé tovább javították az érdekérvényesítő képességüket. Ami a Mentavill számára is előnyösebb beszerzési lehetőséget teremtett.”

A gazdasági recessziót és a piaci terjeszkedést követő intenzív növekedés időszaka a székesfehérvári családi cég szervezetében is törvényszerűen kikövetelte a változást, a tulajdonos család tagjaihoz kötődő feladatok pontosítását. De a saját erőforrásokra, a munkatársakra, illetve a munkafolyamatok ismeretére alapozott új, rugalmasabb cégstruktúra mellett sem szakítottak a vállalat alapértékeivel és a kockázatkerülő szemlélettel.

Több szem többet lát

Mentes Zsolt ezzel kapcsolatban úgy látja: miközben a családi cégeknél mindig nagy kihívás, hogy miként és mikor kerüljön sor a generációváltásra, ők ebben is a fontolva haladás hívei, mert miközben a második generáció egyre többet vállal a társaság vezetéséből, az alapítók tapasztalata és irányítása továbbra is nagy segítséget jelent a vállalkozás számára. Szerinte a több szem többet lát elve manapság különösen igaz, mert az építőipar hazai felfutása és az ezzel járó krónikus szakemberhiány az épületvillamossági termékek kereskedelmében is megváltoztatta az elvárásokat. A felgyorsult munkafolyamatok szorításában a mesterek már helyben és – főként kis tételben vásárolva – azonnal igénylik a szükséges termékeket. A felfokozott tempó nagyobb raktárkészletet, szélesebb áruválasztékot és gyorsabb reagálást követel, amire a Mentavill négy újabb üzlet nyitásával, huszonkettőre növelte magyarországi árusítóegységeinek számát, miközben a székesfehérvári mintaboltot a duplájára, 700 négyzetméteresre bővítette.

A cégvezető szerint az IMELCO-tagok piaci előrejelzései már csak azért is fontosak, mert a magyar piac némi fáziskéséssel követi a nyugatit. Így viszont a technológiai lépésváltás megkerülhetetlensége is nyilvánvaló számukra, hiszen az online értékesítés idehaza egyelőre minimális, mert a vevők még csak a jól ismert termékeket rendelik meg a neten, de a fejlett piacokon már egyértelműen nő az applikációról irányítható okostermékek térnyerése. Erre pedig nemcsak az értékesítési stratégia módosításával kíván reagálni a Mentavill, hanem azzal is, hogy olyan képzéseket indít a kivitelezőknek és a villanyszerelőknek, amelyek hozzásegíthetik őket a legmodernebb megoldások megismeréséhez, alkalmazásához.

Digitális kihívások

A következő év júniusától kezdődő IMELCO-elnökség kapcsán Mentes Zsolt azt mondja: az egyik legkisebb tagország egyik legkisebb cégének vezetőjeként különösen jóleső elismerés, hogy a legjelentősebb piaci szereplők is alkalmasnak találták a tisztségre, és megbíznak benne. Ehhez elengedhetetlen volt, hogy az elmúlt több mint egy évtized alatt megismerték a Mentavill filozófiáját és következetes üzletpolitikáját. Az új magyar elnök előtt álló feladat azért jelentős, mert az IMELCO olyan lobbiszervezet, amely egyben marketingprojektként is definiálható. Ennek keretében nemcsak az európai döntéshozókkal kell jó kapcsolatokat ápolni, nemcsak az újabb belépők felé kell kommunikálni a tagságból eredő előnyöket, hanem a gyártók felé is fel kell mutatni azokat az érveket, amelyekért újabb kedvezményeket érdemes adniuk. Emellett Mentes Zsolt legalább ennyire fontosnak tartja, hogy az IMELCO működésének is igazodni kell a digitalizációból eredő legújabb kihívásokhoz, miközben a családi cégeknél a nyugaton is aktuális generációváltáshoz is sokan igénylik a jó példákon alapuló tapasztalatok átadását.

5500 ÉRTÉKESÍTÉSI PONT A brüsszeli központú IMELCO-t – amelynek tagjai tavaly 24 milliárd font forgalmat bonyolítottak le – 1991-ben alapították. A szervezet ma 22 országból 14 beszerzési társaság tagot számlál, amelyek Európa, az Egyesült Államok, Oroszország, Ausztrália és Új-Zéland több mint 1100 nagykereskedőjét képviselik, akik 5500-nál is több értékesítési pontot hoztak létre. A szervezetet megalapító francia, német és angol beszerzési társaságok azért fogták össze az iparágban tevékenykedő (akár 15-20) családi nagykereskedelmi cégeket, hogy nagyobb forgalmat felmutatva a multikhoz hasonló árakat és bónuszokat érjenek el a gyártóknál. Az IMELCO-hoz ugyanakkor gyártók is csatlakoztak, hogy termékeik előnyt élvezzenek a szervezet kereskedőinél.

A cikk a Manager Magazin májusi számában jelent meg

(Család és üzlet)