(Édestestvérek)

Igazi kuriózum a cukrászpiacon a Munyisüt, amely egy testvérpár, Czank Nikoletta és Tímea keze munkáját dicséri. Az egyedi sütik és torták mellett a kosárlabdázó Tímea viszont sportolóknak is fejleszt nyalánkságokat.

A Munyisüt nevű családi vállalkozás szíve-lelke Niki, aki a pályaelhagyók táborát erősíti, ugyanis civil állása mellett már évek óta készül az igazi jövőjére. Elmondása szerint nincs romantikus története annak, hogy miért lett cukrász,

nem állt gyerekkorában a nagyi mellett, és nem lesett el ősi konyhai fogásokat. Minden mostani tudását önállóan szerezte meg.

„Elkezdtem sütni, és rájöttem, hogy száz százalékig kikapcsol, majd egyre többet sütöttem, és a bennem lévő kreativitást ezen keresztül kezdtem megélni.” Niki először klasszikus süteményekkel indult, majd a családi szülinapokkal jöttek a torták, de örök szerelemmé vált a francia cukrászat, legnagyobb favoritja pedig az éclair (ekler) fánk.

Gondolkodás, tervezés, pénz

A pályaelhagyás nem egy véletlenen múlt, a munkaerőpiacon töltött sokévnyi küzdelem után egyre világosabbá vált, hogy szeretne a saját lábára állni, felépíteni egy vállalkozást, amelyben ő határozza meg, mit és mikor csinál. A szervezői munkakörben töltött évek ráadásul a cukrászszakmában is kamatoznak.

Ahhoz, hogy az ember maximálisan kielégíthesse a megrendelők igényeit, szükséges a jó emberismeret, az emberek szeretete, az ügyfelek elégedettsége pedig további inspirációkat ad.

A magyar vendéglátós szakmában rengeteg rosszat tapasztalok, én szeretném ezt másképp csinálni. Abból is építkezem, amit rossznak találok, amikor máshol vendégként megfordulok

– mondja Niki, aki szerint sok helyen manapság nem feltétlenül cél, hogy az étterembe vagy cukrászdába betérő vendég elégedett legyen. Robotokká vált a vendéglátósok egy része, kiveszett belőlük a lélek. Ahhoz viszont, hogy valaki felépítsen egy olyan cukrászüzemet, ahol normális körülmények között, viszonylag nagy – de nem üzemi – mennyiségű süteményt le tudjon gyártani, rengeteg gondolkodás, tervezés és nem utolsósorban pénz kell. Niki úgy nyilatkozott, itt is sok múlik a szerencsén: van, akinek egy ismerős révén adott egy helyiség, amelyet használhat; akad, akinek pedig egy tehetősebb ismerőse lelkesedésből befektet a vállalkozásába.

A kisebbik Czank testvérnek hét hónapra volt szüksége ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, de ebben persze nincsenek benne azok az évek, melyeket tanulásra fordított, hogy olyan szintre jusson, ahol már érdemesnek és érdekesnek találja magát annyira, hogy kilépjen a nagybetűs piacra. Állítása szerint azonban

mindig van mit fejleszteni a műhelyben, hiszen állandóan igazodni kell a megrendelők igényeihez, amelyek kapcsán újabb és újabb gépeket kell beszerezni

– talán ezek és az egyéb felszerelések jelentik a legnagyobb kiadást.

Ezért fordul elő az, hogy számos kezdő cukrász használt gépeket vesz a műhelyébe, Niki azonban tiszta lappal akart indulni, ezért mindenből újat vásárolt: jelenlegi felszerelése másfél-két millió forintot ér, ráadásul ipari hűtőket használ, így a mennyiség sem lehet akadály.

Profik a pályán és a műhelyben

Tímea, az idősebbik testvér profi kosárlabdázó, sokszoros válogatott, és az első perctől százszázalékosan támogatta az ötletet, hogy fogjanak bele a műhely kialakításába. „Igazából már évek óta rágta a fülem” – mondja szerényen Niki. Mivel Timi az év nagy részében fizikálisan nincs jelen (a Győr játékosa – a szerk.), leginkább a nyári időszakban tud segíteni: ügyeket intéz, szerelőket koordinál, rendeléseket vesz fel. Ilyenkor Niki kicsit mentesül a „piszkos munkák” alól, elegendő az alkotásra, a sütésre koncentrálnia. Amikor viszont Timit Győrbe szólítja a kosárlabda, az ő feladata, hogy egészséges süteményeket fejlesszen ki. „A mai világban igen sokan küzdenek különböző allergiás tünetekkel, illetve szerencsére az emberek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy egészségesebben étkezzenek. Emiatt találkoztak az elképzeléseim a nővéreméivel, hiszen a sportolói karrierje miatt ő világ életében oda meg a manager magazinnal Niki. Timi azonban felfedi még tinédzserkorából származó titkait:

Azért ez nem volt mindig így. Tiniként két pofára toltam magamba a gumicukrot a reggeli és az esti edzés között. Aztán később éreztem, hogy ez így nem teljesen normális. Főleg, amikor bekúszott az életembe az internet, és olvashattam arról, hogy kedvenceim, a régi nagy sportolólegendák miket esznek. Titokban elszégyelltem magam, és azonnal új útra léptem. Ez az állóképességemnek és a teljesítményemnek is jót tett.

Ekkor kezdődött Timinél a tudatos egészséges étkezés, amiből ma már a Munyisüt is profitál. A Győr kiváló játékosának az a feladata a családi vállalkozásban, hogy egészséges süteményeket, cukormentes recepteket fejlesszen.

Niki szerint régen volt diétáscukrász-képzés, de ezt megszüntették, pedig sokan örülnének neki. Ennek hiányában azonban most Timié a karmesteri pálca, és nemcsak a csapattárásait, hanem a diétás sütemények bizniszét is ő irányítja a műhelyben. „Kevergetek-kavargatok, mint Dexter a laboratóriumában, és igyekszem kihozni valami olyan végeredményt, ami a sportembereknek is jó. Mérlegelem, mi az, ami könnyen felszívódik, ami nem terheli le a szervezetet, hiszen a sportolóknak mindennap van edzés vagy meccs.”

Szerencsére ez a vonal is jól megy, hiszen mint minden üzlet, a Munyisüt is szájhagyomány útján terjed. Egyre több sportoló járul a kasszához Niki egyedi és Timi egészséges süteményei miatt. Azonban ahhoz, hogy ez a vállalkozás hosszú távon is megmaradjon, több kell. A fiatalabb testvér úgy látja, hogy újat hozni meglehetősen nehéz. Fejlődni mindig van hova, folyamatosan követni kell a külföldi trendeket, meg kell próbálni egyedinek lenni. „Igyekszem saját magamnak kifejleszteni krémeket, amelyek a későbbiekben hozzám köthetők. De ott van például a tortadíszítés is: a stílusjegyekben szeretném elérni, hogy százból is felismerhető legyen egy Munyisüt-torta.” Azonban a látszat nem minden: Niki fontosnak tartja, hogy minőségi alapanyagokkal dolgozzon: a vaj az vaj, a csoki pedig igazi csokoládé. Semmi trükközés.

