(Egy édes, rendhagyó „startup”)

Egy energikus, középkorú nő úgy dönt, cukrászdát nyit. Alig telik el pár év, és egymilliárd forintnyi éves forgalmú vállalkozást igazgat, száz embernek adva munkát. Hát ezt nevezem én startupnak!

Mosolygós, csinos nő jön elém az üzletben, határozott léptekkel. Ő Kemenes Edith, aki 56 éves korában döntött úgy, hogy szakmát vált. Kezdett egy virágbolttal, aztán a konyha- és lakáskultúra műfajban próbálta ki magát. Mindig is szeretett sütni, így később úgy döntött, fő hivatásként ezt gyakorolja. Rendhagyóan kezdődött. Egyszer gondolt egy nagyot, és megmutatta süteményeit a Lipóti Pékség tulajdonosának – kezében már kész üzleti tervvel –, aki azonnal rendelt belőlük. 2011. május 5-én szállítottak először a lánc tizenöt üzletébe. Felgyorsultak az események: egyre több helyen rendeltek a házias, minőségi alapanyagokból, valódi vajjal készített sós és édes finomságokból. 2012 júliusában kapta meg a Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. a megbízást mint a Lipóti kizárólagos cukrásztermék-beszállítója. Aztán elég gyorsan bővíteni kellett a biatorbágyi műhelyt és növelni a dolgozói létszámot. Ma 180 Lipóti Pékségben fogynak a süteményei.

Kemenes Edith tehát fordítva indult neki az üzletmenetnek. Először vevőt talált, és azután építette meg a műhelyt, vette fel az embereket. „Honnan ez a nagy bátorság?” – kérdezem tőle. „A virágokat mindig is szerettem, és amikor először jártam Budapesten, megcsodáltam a szép virágüzleteket – ilyet akkor nem nagyon lehetett látni Romániában. Miután áttelepültünk Erdélyből, és rendeződött a helyzetünk, megépült a házunk, megnyitottam a virágboltomat, később pedig a konyhafelszerelési üzletet” – emlékezik vissza.

De a gazdasági válság sújtotta nehéz időkben újra kellett tervezni az életet, az üzletmenetet. Ebben kiemelt fontosságú döntés volt a cukrászat elindítása. Eleinte csak öten dolgoztak együtt, ráadásul az egyik kulcsembertől, baráttól el kellett búcsúzni, mert ő szakemberként az addig megtanult-beidegződött gyakorlat mellett tette le a voksát. Kezdetben csak 15–20-féle süteményt készítettek, olyanokat, amelyek nem igényelnek hűtést, később bővült a termékpaletta.

Terjeszkedés

Ma már természetesen nem a tűzhely mellett áll az egymilliárd forintnyi éves forgalmú, édes birodalmat irányító, száz embernek munkát adó vállalkozó. Találkozónk előtt elárulta, éppen egy grafikussal tárgyalt. Ez is fontos része egy cég imázsának, hiszen az üzletbelsőktől a tortadobozokig a munka minden fázisa igényel egyfajta stílust, művészi színvonalat. „Szokott még sütni, van rá ideje?” – firtatom.

Ma már természetesen a stratégiai döntések, az üzletnyitások, a termékfejlesztés, az üzletmenet ellenőrzése, a munkaerő-felvétel köti le szinte az egész napomat. De ha valami miatt szomorú vagyok, vagy egy komolyabb üzleti döntésen gondolkodom, akkor odaállok a sütő mellé, mert az kikapcsol, megnyugtat

– válaszolja.

Ahol beszélgetünk, az egy intim hangulatú, vadonatúj budai cukrászda. De kávézhatnánk Pesten is. A Lipótinak történő beszállítás mellett másfél éve határozta el a lányaival, hogy Budapesten is nyitnak üzleteket, a biatorbágyi Kemenes Cukrászdán és Bisztrón kívül. Utóbbi helyen már nem csak desszerttel kínálják a vendégeket, lehet ebédelni is. Ennek igénye családi indíttatású, a családtagok közül sokaknak ugyanis nem volt ideje déltájt elmenni valamelyik közeli étterembe. A terjeszkedés a jövőben sem áll le.

Minden üzletnek más a vevőköre, eltérő az igénye, ami a nyitás után pár hónappal már kiderül

– fogalmaz a vállalkozó, majd kiemeli: mindezt támogató családi háttér nélkül nem lehetne bírni. A férje intézi a műszaki ügyeket, foglalkozik a nyolc beszállító autóval. A két lány, Tímea és Noémi igazgatja, felügyeli a budapesti cukrászdákat. Egyiküknek saját ügyvédi irodája van, de feltöltődésnek nevezi az üzlettel kapcsolatos teendőket. Másikuk a cég gazdasági-pénzügyi ügyeit intézi. Miközben beszélgetünk, gyakran szóba kerül a család. Ünnepekkor húszan ülik körbe az asztalt a vejekkel, unokákkal együtt, de az sem példa nélküli, hogy a törzsalkalmazotti gárdából is velük vacsoráznak néhányan, merthogy Kemenes Edith főzni is nagyon szeret. Az igazi felhőtlen örömöt azonban elsősorban az öt unoka nyújtja.

Receptkönyv és mentes fagylalt

A tervek, ötletek, új projektek sora nem szűkül: rendezvényközpontot, egyben esküvőszervezői céget is terveznek nyitni Biatorbágyon a házasulók számára, ami részben bizonyára az élénk esküvői tortaforgalomnak köszönhető. Kemenes Edith adott már ki receptkönyvet is, Czanik Balázzsal a diétás-mentes paleo tortákra, süteményekre kihegyezve. Ami igazán kikapcsolja, az az utazás, a kedvence Olaszország. Mint megemlíti, csodálja azt a laza életstílust, azt a könnyedséget, ahogyan a legegyszerűbb alapanyagokból percek alatt pazar vacsorát rittyentenek. A cukrászatban pedig, mint tudjuk, mesterek. Hónapokkal ezelőtt egy olasz céggel kezdett tárgyalni, velük dobozos fagyit hoznának forgalomba – a koronavírus-veszély megszűnése után –, amely mentes minden adalékanyagtól. Mélyhűtve árusítják majd, egész évben.

Süteményarzenál

Ami a siker kulcsát, a süteményarzenált illeti, ne tessék franciás, falatnyi mesterművekre vagy fine dining tányérokra gondolni: inkább magyaros, házias a kínálat, de nagyon kedvelt. Jóllehet, a divatos macaron sem hiányzik. Becsempészte a hűtővitrinekbe az amerikai muffint is, de nem fogyott eléggé. Persze, ez is helyfüggő. Ami néha gondot okoz, az a munkaerőhelyzet. Nem könnyű manapság olyan munkatársakat találni, akik lelkesen és mosolyogva szolgálják ki a betérő édesszájúakat. De az eddigi életútja garancia rá, hogy ezt is megoldja. Kemenes Edith mindig is nagy szerepet tulajdonított a kapcsolatoknak, az értelmes beszédnek, az emberekkel való megfelelő bánásmódnak.

(Egy édes, rendhagyó „startup”)