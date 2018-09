(Egy kis balatoni hangulat)

Stílust váltott a Balatoni borrégióban termelő Canter Borház, amely fiatalos, a magyar tenger hangulatát tükröző termékeivel több külföldi és hazai borversenyen is kiválóan szerepelt.

A Canter Borház ültetvényei földrajzilag három tájegységen helyezkednek el: Somlón kereken 60, Dörgicsén 27, Tihanyban pedig 24 hektáros területen. Az itteni szőlők mind termők, de a tavaly nyáron a céget átvevő új tulajdonos a tőkék felmérése után több helyen is az ültetvények cseréjére szánta el magát.

Ez bizonyos tekintetben kényszer, mivel voltak az általunk megcélzott magas minőségre nem alkalmas tőkék, részben pedig a fajtaváltásról szóló döntés eredménye, mivel egyes területeken újabb, divatosabb, piacképesebb fajtákra cseréljük a korábbi tőkéket

– mondta Deák Gábor, a Canter területeit is művelő cég ügyvezetője. A telepítendő fajták között említette a sárgamuskotályt, a zöld veltelinit és a sauvignon blanc-t.

Az új fajták telepítése persze nem jelenti azt, hogy felrúgják a hagyományokat. A Canter ültetvényeinek területi adottságai is meghatározók: „Mindenütt megvannak a tájegységre jellemző fajták, Somlón például természetesen a juhfark a domináns” – mondta Gelencsér Gergő, a Canter Borház Kft. ügyvezetője, egyben főborásza. Itt a szintén tradicionálisnak nevezhető, mostanában pedig egyre felkapottabb fajtának számító furmint-, valamint olaszrizling-, tramini- és hárslevelű-ültetvényeik is vannak. Tihanyban pedig – szintén a környékre egyébként is jellemző módon – a kékszőlők dominálnak. Kékoportó, zweigelt, cabernet sauvignon, merlot és kékfrakos foglalja el az ottani 24 hektárt. Dörgicsén cabernet sauvignon és merlot, valamint 0,8 hektár szürkebarát a fajtaválaszték.

Ehhez Gelencsér Gergő hozzáteszi: „A Balaton környéki borvidékekről az égett bele az emberek tudatába, hogy itt főleg a fehér szőlők elterjedtek, de tudni kell, hogy a filoxéravész előtt körülbelül fele-fele arányban volt fehér és kékszőlő ezeken a területeken. A Canter dörgicsei ültetvényei ezt megfelelően alá is támasztják, mivel nagyon szép vörösborok készülnek ott.” Az itteni ültetvények nem idősek, a cabernet és merlot már az újvilági irányvonalat képviseli, de a tervek között szerepel, hogy a mai világtrendben meghatározó syrah-t is telepítenek.

DÍJAK EGYMÁS UTÁN · A 2017-es évjáratú rozék

* Aranyérmek a Miklós-napi rozéversenyről · A Magnus Sárgamuskotály

* Ezüstérem a párizsi Vinalies Internationales-on · A Magnus Sárgamuskotály

* Aranyérem a bordeaux-i Challenge International du Vinen · A 2017-es zöld veltelini

* Ezüstérem Csehországban · A sauvignon blanc-juk

* Aranyérem a régiós versenyen

Az új tulajdonos belépése azt is jelentette, hogy a borászat a prémium termékek irányába mozdult – szögezte le Deák Gábor. A feldolgozó erre kiválóan alkalmas is, hiszen világszínvonalú technológiával felszerelt – tette hozzá. Ide egyébként sok környékbeli termelő hozza a szőlőjét bérfeldolgozásra, de Villányból is szokott érkezni hasonló céllal. A Canter stratégiáját meghatározó szakemberek szerint a piacon az látszik, hogy a gyengébb minőségű borok egyre inkább háttérbe szorulnak, a minőségi kategóriákban pedig egyre élesebb a verseny, s az árérték arány is nagyobb szerepet kap a fogyasztói döntésekben.

Deák Gábor elmondta: ennek szellemében szervezték a cégstruktúrát és adtak új irányt a működésnek. Átvizsgálták a beszállítói kapcsolatokat és a termékpalettát.

Rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a Canter a belföldi piacon is komoly súllyal bírjon, és a külpiacon is sikeres legyen

– jelölte meg a célt, hozzátéve: tudják, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, évek kellenek, amíg felépítik a termékeiket és a piacokat is. Ennek első lépése, a minőség javítása, illetve a termékválaszték szélesítése már a tavalyi szüretkor elkezdődött. Sőt korábban, mivel a Magnus termékcsaládjuk arculatát már azelőtt megújították.

„Mi balatoni borászat vagyunk, a Balatonról pedig a fiatalság, a könnyedség, az élet élvezete jut az ember eszébe.

A Balatont és a bort a fiatalokkal lehet összehozni, ami nem is nehéz, hiszen piaci trend, hogy egyre többen fogyasztják ezt a nemes italt.

Célunk, hogy fiatalosabb, könnyedebb, letisztult, gyümölcsös friss bort készítsünk, és mire tavaly a szürethez értünk, már ennek az új stílusnak megfelelően kezdtük feldolgozni a szőlőt” – jelezte Deák Gábor, hogy nem volt idő hezitálásra.

Bővítették is a termékcsaládot, behozták a sárgamuskotályt, és sokkal könnyedebb stílusú borokat készítettek. A két cégvezető elmondása szerint arra törekednek, hogy az adott fajtára jellemző illatokat, zamatokat minél intenzívebben hozza ki a bor. Év végéig gyakorlatilag teljes volt a megújulás. Ettől függetlenül – ahogy Gelencsér Gergő mondta – borászatuknak vannak más stílusú, komoly vörösborai is, amelyeknek szintén megvan a helyük a kínálatban. A Magnus mellett a vásárlók által nagyon keresett Nagy-somlói borcsalád arculata is megújult.

A Canter kizárólag palackos borokat állít elő, jelenleg évi 400–500 ezres mennyiségben.

Magyarországon a multiknak van a legnagyobb erejük, a rajtuk keresztül való érvényesülés jelentős fogyasztói réteget tud elérni

– mondta Deák Gábor. A Canter ezeket a csatornákat építi, és borai ott is vannak mindegyik multi polcán. A következő lépés ezen értékesítési csatornán, hogy minél több termékükkel jelenjenek meg. Ezenfelül a külpiacok meghódítását tűzték ki célul, például a kanadai és sanghaji exporttárgyalásaik igencsak reménykeltők. Maguk is értékesítenek, s bővül az online felületük is. Új célpiacuk a gasztroszektor, az éttermek és szállodák, itt a borászat prémium termékei jól szerepelnek. A Canter vezetői szerint ezen piacaikat erősíti, hogy sikeresen mérettették meg magukat hazai és nemzetközi borversenyeken is.

AZ APÁTSÁGI HAGYOMÁNYOK FOLYTATÁSA A tulajdonos egyben a tihanyi apátság pincészetének gazdája is. A patinás épület tavaly nyáron került a birtokukba, augusztusban fejezik be a felújítását. Az ígéretek szerint itt lesz a legexkluzívabb tihanyi borospince egy prémium vendéglátóegységgel, ahol javarészt a Canter Borház borait lehet fogyasztani, de az a cél, hogy – folytatva az apátsági pince hagyományait – a Balaton északi partjának borászatai is megjelenjenek itt. A társaság szándékai szerint az étterem is méltó lesz a hagyományokhoz, amihez a borok mellett saját mangalicatenyészetük is hozzájárul majd.

A cikk a Manager Magazin július-augusztusi számában jelent meg

(Egy kis balatoni hangulat)