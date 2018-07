Elhozta a tengerparti fílinget Budapest határába

Beleszaladt már pofonokba is, nincs nála a vállalkozói bölcsek köve, és nem válik minden arannyá, amihez nyúl, viszont csak abba vág bele, ami tényleg érdekli – ezt tartja magáról Gerendai Károly, a magyar gazdasági elit egyik sikerembere.

MM.: Megcsinálta a legnagyobb házibulit, a Szigetet, az egyik legjobb éttermet, a Michelin-csillagos Costest, a topéttermek gasztrofesztiválját, most pedig Budapest tengerpartját építi Budakalászon. Honnan jött az ötlet?

Gerendai Károly: Pár éve megkeresett a terület tulajdonosa, aki ott évtizedekig sóderbányát üzemeltetett, hogy bezárják a bányát, viszont nincs ötlete, mihez kezdjenek utána, hátha nekem lesz.

Megnéztem a tavat, és első látásra beleszerettem.

Elképesztően tiszta, türkizkék vize van, amiről rögtön az jutott eszembe, hogy ilyet eddig csak trópusi tengerpartokon láttam. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy erre építve lehetne egy olyasféle strandot csinálni, amely idehozza Budapest határába azt a pálmafás, koktélbáros, tengerparti fílinget, amiért – hozzám hasonlóan – akár több ezer kilométert is képesek utazni az emberek.

Most majd nem mennek el?

Nem gondolom, hogy emiatt nem utaznak el nyaralni. Viszont azáltal, hogy 15 percre a belvárostól van egy ilyen hely, remélem, sokaknak adunk majd új, minőségi alternatívát az épített medencés strandkultúrával szemben, amit Budapest eddig kínálni tudott. A fővárosi fürdők méltán híresek, de egy természetes vizű tó, amely körül kiépült Budapest tengerpartja, az egészen más.

Hány év múlva készülhet el a Lupa Beach?

Az a része, melyet megnyitottunk, már majdnem elkészült, de ez a teljes területnek még csak a fele. Apróbb finomhangolás persze itt is elképzelhető, de a másik felével is vannak terveink. Még három, vagy ha a tó közvetlen környékét is hozzávesszük, akkor inkább öt-hat év, mire nagyjából minden kész lehet.

Mennyi pénzből jutottak idáig?

Körülbelül hárommilliárd forintból, ebben benne van a terület megvásárlása is.

Milyen volumenű beruházásra van még szükség?

Képlékeny az egész, attól függ, mi mennyire válik be, a további fejlesztéseket ez határozza meg. Már idáig is több lépcsőben jutottunk el. Tavaly a most használt terület kétharmadán csináltunk egy próbastrandszezont, de még nem mertünk reklámkampányt is hozzátenni, mert túl sok volt az ideiglenes megoldás és az építkezési terület.

Minden különösebb reklám nélkül volt több mint 150 ezer látogatójuk. Az idén már kap reklámot a tó?

Igen. Remélem, sokan látták is a közterületeken a „tengerpartos” reklámjainkat. Már olyan a Lupa, hogy meg merem mutatni. Bár szállást egyelőre nem tudunk adni, de a világszínvonalú wakeboardpályát, a búvárcentrumot, a már megépült beach klubokat bárki kipróbálhatja, lehet vízi vagy strandsportolni, fürödni és jókat enni, inni. A családi rész például remek lett, nagyon kedvezők az első visszajelzések.

Az idén kiszállt a Sziget Fesztivál szervezéséből, lesz ideje csak a Lupa-szigetre koncentrálni.

Igen, most ez a fő projektem, de a felszabaduló energiámnak csak egy részét szeretném lekötni, mert pont az volt a problémám, hogy túl kevés időm maradt a családomra, a barátaimra, utazásra, pihenésre. A Lupa Beach napi működtetésében – a Szigettel ellentétben – már nem veszek részt, nincs a Lupánál állásom. Itt „csak” a tulajdonos vagyok, meg persze a stratégiát meghatározó álmodozó, de nem kell ott lennem reggeltől estig, mert nincs konkrét feladatom, minden területnek van felelős vezetője.

Szívesen csinálom, amiben úgy érzem, hasznos tudok lenni, mert most ez érdekel, de közben belefér az is, hogy ellátogassak a fesztiválokra, vagy elmenjek a családommal nyaralni.

A Szigetnél meg kellett találnom, ki kellett nevelnem az utódom. Itt már eleve úgy építem fel a rendszert, hogy nélkülem is működtethető legyen.

