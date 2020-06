Élőben menekülni egy tank elől

Forradalmian új séta, mondhatni, időutazás résztvevői lehetünk a budai Várban. A VR Tours felépítéséről és sikeréről a vállalkozás két vezetőjével beszélgettünk.

Az alapötlet Király Mátétól származik, aki egy, a budai Várban tett séta alkalmával döbbent rá, hogy a vár tulajdonképpen mennyi történelmi esemény színhelye volt az évszázadok alatt, és milyen jó lenne legalább virtuálisan újraélni az akkori eseményeket. A kiindulópont tehát az volt, hogy létre kellene hozni egy olyan időutazást, amely felidézi a történelmet, a

turistáknak pedig segít megismerni a magyarokat. Király Máté két évvel ezelőtt vágott bele a projektbe, a legnagyobb kihívást

pedig az jelentette, hogy a szabadtéri, körülbelül másfél órás ismeretterjesztő túra technológiáját összerakják. Hiába volt ugyanis adott a 3D animációk lejátszására alkalmas VR-szemüveg, a túra nem zárt térben vagy szobában zajlik, hanem kint a

szabadban. Az animációk mellett pedig a séta során a helyszíneket összekötve folyamatos narrációt kapnak a résztvevők, és ehhez kellett létrehozni a VR-eszközök szabadtéri, folyamatos működést biztosító technológiáját, amely jelenleg Magyarországon, sőt Európában is példa nélküli.

Hiteles és tényszerű

A munkafázisok során az alapítók és a menedzsment dolgozott az üzleti modellen, s ugyan segítettek az operációs rendszer kialakításában – azaz a szabadtéri sétához szükséges technológiai háttér üzembiztos modelljének fejlesztésében –, de a siker

szinte kizárólag Kurucz Márton operációs igazgató érdeme.

Király Máté viszont – sok segítővel az oldalán – inkább a program

tartalmi oldalára koncentrált.

A történelmi tematikájú 3D animációkat egy tízfős csapat készítette el. A teljes munka majdnem egy évig tartott, de az értékesítési és a marketingmunka természetesen nem fejeződött be, az folyamatos

– mondta a manager magazinnak Király Máté. Hozzátette, hogy a túra útvonalának és tartalmi vázának megalkotása a technikai rendszer kivitelezéséhez képest viszonylag rövid ideig tartott. Mint minden technikai innovációra épülő szolgáltatásnál, a befektetéslegnagyobb részét – idő és tőke tekintetében is – a megoldások fejlesztésére, kiépítésére és üzembe helyezésére fordították. Király Máté azt is elmondta, nagy az elkötelezettségük a szolgáltatással kapcsolatban: kiemelten figyeltek a séta alatt elhangzó történelmi összefoglalók hiteles és tényszerű szövegszerkesztésére, amihez történelemtanárok segítségét is kérték.

Professzionizmus

A program a 13. századtól az 1956-os forradalomig nyújt betekintést Magyarország történelmébe, így több mint 700 évet dolgoztak fel. Kurucz Márton hangsúlyozta: „Ez az igen hosszú időszak számtalan jelentős eseményt foglal magában, így nem volt egyszerű dolgunk a konkrét cselekmények kiválasztásánál, de igyekeztünk a mindenki számára ismert és legérdekesebb, valamint történelmi szempontból is kiemelkedő momentumokat feldolgozni.”

A kihívás egyértelműen az új, professzionális technológiai megoldás kidolgozásában rejlett.

A VR technológia sok szempontból még gyerekcipőben jár, a legtöbb probléma erre volt visszavezethető.

Hasonló terület az animáció, amelynek a fejlesztése önmagában sem egyszerű, de csatlakozott hozzájuk egy olyan csapat, akik professzionálisan, kellő alapossággal alkották meg a filmeket. Kurucz Mártonék egyik nagy újítása a kültéri használatra módosított VR-szemüveg, mivel jelenleg nincs kimondottan erre a felhasználási területre fejlesztett eszköz a piacon. Ennek megalkotása rendkívül összetett feladat volt, amelynek részét képezte például a saját hordozható vezeték nélküli hálózat vagy a szélsőséges időjárási körülményekre is alkalmas operáció kialakítása.

A látogatók palettája meglehetősen színes: a legfiatalabb vendég 7, a legidősebb 88 éves volt – legnagyobb arányban azonban

25–35 év közöttiek vannak. Ahogy az életkor, úgy az érzelmi reakciók skálája is széles.

Az alapítók számtalan érdekes pillanatnak voltak már tanúi, talán az egyik legemlékezetesebb az, amikor

egy amerikai fiatalember az 1956-os jelenet során – amikor a tömeg megmozdul és menekülni kezd az érkező tank elől – hirtelen elindult a szemüveggel a fején, de a túravezető résen volt, és két lépés után megállította a vendéget.

A VR-szemüveg viselése közben szigorúan tilos sétálni, ugrálni, helyet változtatni, s ezt a vendégek be is tartják. Persze akad néha olyan, hogy ha a videón jön egy lovas, a túrán részt vevő személy a valóságban is ki akar térni előle, és odébb lép.

Ritkán, de előfordul, hogy a 3D technológia használata bizonyos betegségek – például epilepszia vagy súlyos tériszony – esetén valóban akadályt jelent, illetve a komoly járási nehézségekkel küzdő emberek sem tudnak a programon részt venni. A csapat azonban minden ilyen esetet megvizsgál, hogy senki ne maradjon le az élményről, és a lehetőségekhez mérten próbálnak alkalmazkodni a kérésekhez. Volt már rá példa, hogy akár a túraútvonal módosításával, vagy pluszkísérő biztosításával tették lehetővé az élmény átélését.

Reakciók

Kurucz Márton arról számolt be, hogy a túrák során rendkívül változatos reakciókat tapasztalnak. A leginkább jellemző élmény a csatajelenetek utáni, amikor az emberek leveszik a szemükről az eszközt és visszacsöppennek a jelenbe, s örömmel konstatálják, hogy a mai látkép mennyivel békésebb és szebb az ostrom alatti időkhöz képest. Szerencsére 99 százalékban kellemes élményt, feltöltő időutazást jelent a kaland.

Ráadásul egy kicsivel közelebb hozzuk a történelmet a látogatók számára, s ezt különösen annál a szerencsés generációnál tartjuk fontosnak, akiknek semmilyen háborút nem kellett megtapasztalniuk, hiszen nekik sem árt, ha tudják, miken kellett Budapestnek keresztülmennie ahhoz, hogy ma a világ egyik legszebb városa lehessen

– mondta az operációs igazgató.

A narráció során fontos szempont, hogy ki kíséri útján a túrázókat. Stohl András szinkronhangként is meglehetősen népszerű, így a látogatóknál is hatalmas a sikere, amikor narrátorként meghallják a hangját. A színész a Centrál Színházban fogadta az ötletgazdákat, fejére tették a szemüveget egy világháborús jelenettel. „Andrásnak egyből megtetszett a koncepció, és talán a fiatal csapatunk is elnyerte a bizalmát, mert nagy gesztust tett: ingyen vállalta el, hogy hangját adja a szolgáltatásunkhoz, amiért nagyon hálásak vagyunk” – büszkélkedett Király Máté.

FOLYTATNI FOGJUK! A koronavírus megjelenése kapcsán megkérdeztük a helyzetről Kurucz Mártont, aki az alábbiakat mondta: „Arra a döntésre jutottunk, hogy március 14-től felfüggesztjük szolgáltatásunkat, nem indítunk túrákat. Akinek foglalt időpontja volt, kiértesítettük a túrák elmaradásáról, és előfoglalási lehetőséget biztosítunk az újranyitást követő időszakra. A megvásárolt jegyek felhasználhatóságát öt hónappal meghosszabbítottuk, s ha kell tovább hosszabbítjuk. A VR Tours Kft. stabil pénzügyi/befektetői háttérrel rendelkezik, így mindenképpen folytatni fogjuk a munkát.”

