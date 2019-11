(Felejthető a készpénz)

Az elektromos pénz felhasználása után egyes kártyák újratölthetők, másokat akár el is lehet dobni. Az előre fizetett plasztikokat már nem csak bankok adhatják ki, számos szolgáltató is lát fantáziát az egyik legbiztonságosabb fizetőeszközben.

Magyarországon több éve elterjedt az úgynevezett prepaid, vagyis az előre fizetett kártyák használata. Ezen kártyák olyan fizetési eszközök, amelyeket a birtokosa egy előre kifizetett összeg erejéig használhat: általában vásárlásra, illetve bizonyos kons trukcióknál készpénz felvételére is. Az európai uniós szabályozás szerint az előre fizetett kártya vásárlásával a fogyasztók egyfajta elektronikus pénzzel fizetnek, a kártya használatához pedig bankszámlát sem szükséges nyitniuk. Ugyanakkor nem csupán egy újfajta bankkártyás szolgáltatásról van szó, hanem egy olyan elektronikus fizetőeszközről, amellyel a legtöbb hazai felhasználó fizethetett már életében úgy, hogy ilyen kártyát még sosem vásárolt magának.

Két fajtáját különböztetjük meg: vannak zárt, illetve nyílt rendszerű kártyák, amelyek közül Magyarországon valószínűleg az előbbivel találkozhattak a legtöbben, ugyanis ezeket számos fesztiválon alkalmazzák, mivel csak meghatározott célra használhatók fel. Ennek célja, hogy adott helyen kiváltsák a készpénzhasználatot.

Ilyen zárt rendszerű fizetőeszköz például a Festipay Prepaid kártya, amely Magyarországon 2016-ban a Sziget Fesztiválon debütált, ma pedig már a legtöbb fesztiválon karszalagba épített kártyával lehet fizetni. A zárt rendszerű megoldáshoz saját terminál is tartozik, a HelloPay termináljai például több vendéglátóhelyen is működnek. Mindegyik szolgáltató eszközén bármilyen más bankkártyával lehet fizetni, sőt, mindegyikben működtetnek egy úgynevezett borravalórendszert, amely a kiszolgáló személyzettel való közvetlen kommunikáció nélkül is lehetővé teszi a borravaló kiválasztását. A prepaidkártya-szolgáltatást a taxitársaságoknál is használják már: a Főtaxi a szülőket célozza meg, miszerint a feltöltött összeg csak taxizásra költhető, a kártyát a szülők bármikor online feltölthetik, nem mellesleg ingyenesen igényelhető, és egy feltöltéssel egy évig is használható.

A prepaidkártya-szolgáltatáson belül a nyílt rendszerűnek az elterjedése főleg a gyermekes korosztálynak köszönhető.

A tulajdonosnak nem szükséges bankszámlát nyitni, ezért egyre több szülő előre fizetett kártyán keresztül ad költőpénzt a gyermekének, hiszen az eszköz feltöltése, letiltása ugyanolyan egyszerű, mint a hagyományos bankkártya esetében, viszont csak akkora összeg van rajta, amennyivel azt feltöltik. A pénz egy különálló, összevont számlán tárolódik, az összeget a kártya tulajdonosa határozhatja meg, de az eszközt egy másik személy, cég vagy akár egy intézmény is bármikor feltöltheti. A pénz felhasználása után egyes kártyák újratölthetők, másokat pedig el is lehet dobni. A Green Pass cégcsoport felhívja lakossági ügyfelei figyelmét arra, hogy az idősebbek és a gyermekek számára a prepaid kártya rendszerével biztonságosan tölthető fel pénz, a költés pedig kontrollálható. Üzleti partnerei felé pedig azt kommunikálja, hogy a kártya használata nem kapcsolódik bankszámlaszámhoz, illetve adóslista-kezelő intézetekhez sem, így az azon forgó összegek a lehető legnagyobb biztonságban vannak. Az OTP Bank az előre fizetett kártyás szolgáltatását Prepaid Meglepetés kártyaként hirdeti. A pénzintézet kommunikációja szerint az ügyfeleknek akkor érdemes a Mastercard típusú érintőkártyáját választaniuk, ha vállalkozás, szervezet vagy önkormányzat nevében egy bizonyos összeget nyereményként, ajándékként vagy jutalomként akarnának valamely magánszemélynek átadni. A tendenciákat figyelembe véve az látható, hogy egyre több piaci szereplő fedezi fel a szolgáltatásban rejlő lehetőségeket.

PREPAID KÁRTYÁK A MAGYAR PIACON GREEN PASS Általános célra kínált lakossági és vállalati kártyatermék, kiemelkedő előnye, hogy országosan több mint 2000 elfogadóhelyen akár 3 százalék pénzvisszatérítést is ad a vásárlások után, ez Magyarország egyik legnagyobb kedvezményrendszerét jelenti. Egyszerűen, online igényelhető a Greenpass felületen, a teljes ügyfél-beazonosítás a netbank felületén végezhető el. A kártyát a Peak gondozásában bocsátják ki. TITANCARDS Elsősorban a vállalati szektor számára kínálnak egyszerűen és rövid idő alatt beépíthető, készpénzkímélő fizetési megoldásokat, de egyre több magánszemély használ forint-, illetve euróalapú kártyát egyaránt. A Titan Cards a SEPA-térség bármely tagállamán belül képes e-money-alapú prepaid kártyatermékkel kiszolgálni ügyfeleit, amelyek a mindennapi pénzkezelési folyamataikat lényegesen gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszik. CASHCARD A Peak CashCardja 2014-ben az első forintalapú nem banki prepaid termékként került piacra. A Peak Lite Banking program keretében 2018-ban megújult CashCardnak már saját bankszámlaszáma van, a hozzá tartozó elektronikus pénztárcáról pedig az idei évtől kiutalás is indítható. Sorban állás és papírmunka nélkül, a PeakWallet mobilappban igényelhető Mastercard kártya. Egyedülálló módon pár perces, nem valós idejű ügyfél-azonosítási folyamattal érhető el a teljes beazonosítási szint. CASHCARD BUSINESS A Peak 2014 óta szolgáltat vállalatoknak payroll és corporate expense rendszereket, idén szeptemberben pedig piacra dobja a kkv-szektornak szánt kártyatermékét, mely alkalmas a házipénztár kiváltására, vagy egyedi költségkeretek meghatározására a munkavállalók körében. Igénylése hasonlóan egyszerű – online módon történik –, mint a lakossági termékek esetében, azzal a hozzáadott értékkel, hogy a vállalati ügyfél korlátlan számú kártyát birtokolhat. SIMPLE BY OTP A Simple by OTP appban igényelhető mobilfizetésre alkalmas virtuális prepaid kártya egy ideje használható androidos telefonokkal érintéses fizetésre. Júliustól a „mindenki számára elhoztuk az Apple Payt” mondattól volt hangos a szaksajtó. A néhány perc alatt igényelhető kártyával valóban mindenki fizethet a telefonja segítségével, hátránya, hogy havonta maximum 65 ezer forinttal tölthető fel, cserébe szinte mindent ingyen kapunk. OTP PREPAID MEGLEPETÉS KÁRTYA A kártyán a bank vállalati ügyfelei adhatnak jutalmat, ajándékot vagy nyereményt magánszemélynek. Vásárlásra és készpénzfelvételre is használható, de nincs online banki felülete, és mobilfizetésre sem alkalmas. Modern készpénz-helyettesítő megoldás, hátránya, hogy csak a bank ügyfelei igényelhetik, melyhez fizikai jelenlét szükséges. PLAYIT KÁRTYA Bankkártya és szilikon karkötő formában már 13 éves kortól igényelhető, illetve különböző kedvezményekre is feljogosítja tulajdonosát. A PlayIT Card leginkább fiatalok számára kialakított megoldás, amely a Mastercard és az Xbox együttműködésével jött létre. A dinamikusan állítható kártyalimitek vonatkozhatnak pénz- és időbeli korlátozásokra, illetve beállítható a nem kívánt elfogadóhelyek listája is.

