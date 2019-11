A biztosítási piacon egyelőre kevés a szektor alapvető működési modelljét támadó fintech megoldás. Ez azonban a várakozások szerint nagyon gyorsan megváltozik.

A jövőben a biztosításokat nem az ügynökök, hanem botok értékesítik majd, az aktuárisok (a kockázatarányos biztosítási díjakat és a biztonságos működéshez szükséges tartalékokat kiszámoló matematikusok – a szerk.) szerepét pedig átveszi a mesterséges intelligencia – ezt a képet Daniel Schreiber, az egyik legígéretesebb insurtech startup, a Lemonade vezérigazgatója vázolta fel. Szerinte ebben a szektorban is hamarosan eljön az az időszak, amikor az eddigi üzleti modelleket felváltja valami egészen új. A technológián túl ehhez szükség volt a társadalomtudományok fejlődésére is. Utóbbit illetően elsősorban a viselkedési közgazdaságtanra és a játékelméletre utalt, amelyek rávilágítanak arra, hogy az emberek döntései messze nem olyan racionálisak, mint ahogy azt a korábbi elméletek kezelték, s így van ez pénzügyeinkre vonatkozóan is.

A Lemonade-et 2015-ben Daniel Schreiber és Shai Wininger alapította. A biztosítási területen egyiküknek sem volt tapasztalata, ám hatalmas, az újítások által még meg nem hódított szektorként értékelték, ahol ráadásul az ügyfél-elégedettség igen alacsony. A csapathoz 2016-ban csatlakozott Dan Ariely, a Duke Egyetem pszichológia- és viselkedésiközgazdaságtan-profeszszora. Az üzleti modelljük rendkívül átlátható és nagyon eltér mindentől, amivel eddig a biz tosí tásoknál találkoztunk, ahogy honlapjuk első mondata sugallja: Forget Everything You Know About Insurance – Felejts el mindent, amit a biztosításról tudsz. A hagyományos biztosítók profitja jellemzően abból keletkezik, ami megmarad a kárrendezések után, ez viszont az ügyfelet és a szolgáltatót szembeállítja egymással. A Lemonade-nél ezt kivették a rendszerből:

a befizetett díj 20 százalékát veszik el a működésükre, a többit a károk kifizetésére, illetve viszontbiztosítási szerződésekre költik.

Ha a kárkifizetéseken túl marad még pénz, azt jótékony célokra fordítják, olyanokra, amelyeket azok jelölnek meg, akik biztosítást kötnek. Tavaly 57 millió dollár díjbevételt értek el, ebből 162 ezer maradt adományozásra: támogatták egy afrikai falu vízellátó rendszerének kiépítését, és ételt adtak több tízezer rászorulónak. A cég 2016 őszén lakásbiztosítással indult New Yorkban, tavaly év végén már 425 ezer szerződésük volt. Nyáron az Egyesült Államok közel két tucat államában volt elérhető a szolgáltatásuk, tavasszal pedig megjelentek Németországban is, de a holland felügyelettől kapott engedélyük valamennyi uniós államra érvényes. A tervezett terjeszkedési célok között ezeket meg is jelölik a honlapjukon – közöttük van Magyarország is.

Az ügymenetben botok közvetítenek, amelyeknek neve is van: Maya az első, amellyel a honlapra látogató találkozik, a szerződéskötésnél nyújt segítséget. Jim a kárrendezésnél közreműködik, Cooper a fejlesztőkkel tartja a kapcsolatot. Ember csak akkor kapcsolódik be, ha valamilyen rendellenességet tapasztalnak. Az automatizált folyamatoknak köszönhetően az ügyek intézése rendkívül gyors – a cég szerint az ügyletek 30 százaléka másodpercek alatt teljesül. A termékfejlesztés is erősen automatizált, részletes adatokat gyűjtenek, értékelnek ki, majd hozzárendelik az eredményeket a termékekhez. A cég az indulástól 480 millió dollárnyi tőkét vont be. A legutóbbi – ez év tavaszi – befektetést követően az értékét kétmilliárd dollárra becsülték. Befektetői között megtalálható egyebek mellett az Aleph, a General Catalyst, a Google Ventures kockázatitőke-társaság, valamint a SoftBank és az Allianz is. Szakmai körökben elsősorban azzal összefüggésben hangzik el kritika, hogy a működési költségekre elkülönített 20 százalék elegendőnek bizonyul-e majd.

