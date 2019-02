(Feltankolva)

Kiegyensúlyozottnak tűnnek a hazai üzemanyagpiaci szereplők pozíciói, a toplistán szinte bebetonozott a jelenlegi sorrend.

Stabilnak tűnik az üzemanyagtöltő állomások hazai piaca, nincs információnk arról, hogy olyan cégek akarnának ide belépni, vagy innen távozni, amelyek ezzel érdemben módosítanák ezt az egyensúlyt

– válaszolt a Manager Magazinnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. Mint emlékeztetett, az utolsó nagy horderejű tranzakció az olaszországi Eni távozása volt.

Az egyensúly vonatkozik a benzinkutak számára is: a kétezer körüli érték a MÁSZ tagjainak és a rajtuk kívüli, nagy márkanév nélküli, úgynevezett „fehérek” egységeinek összegét takarja. Egy-két kútnyitás, illetve -bezárás persze mindig van, és az is várható Grád Ottó szerint, hogy az útépítésekkel összefüggésben, amikor egyes utak magasabb besorolásba kerülnek, szintén nyílnak új töltőállomások. Ez most épp a 4-es és a 8-as út fejlesztése kapcsán esélyes, de számíthatunk út-, így benzinkút-beruházásokra például Debrecen környékén is, a BMW odatelepülése eredményeképpen.

A piacot a verseny szempontjából is kiegyensúlyozottnak tartja a főtitkár, de elismeri, hogy

a legnagyobb szereplőnek, amelynek belföldi finomítója is van, nyilván nagyobb a befolyása az árakra is kisebb riválisainál.

Ezzel azonban nem élhet vissza, mert ebben az állam a Gazdasági Versenyhivatal szigorú ellenőrzésein keresztül, a piac pedig azzal akadályozza meg, hogy több szomszédos országban elérhető közelségben termelnek üzemanyagot a finomítók, az árak esetleges elszaladása esetén pedig rögtön megugrik az import.

Erre az évre nyugodtnak ígérkezik a piac az árak oldaláról is. Az árakra erősen hat a brent olajminőség jegyzése, amely november elején még 85 dollár körül mozgott, de a hó derekán már csak 70 környékén. A 2019-es árakra azonban már nem adott előrejelzést a szakember, mert azokat több olyan tényező befolyásolhatja, amelyek alakulása egyelőre nem látható. Ilyen a piac, a devizaárfolyamok mozgása, a kereskedelmi háború hatásai és az, hogy az olajtermelés több országban is – például Jemenben, Szaúd-Arábiában és Iránban – „instabil” politikai környezetben folyik.

A magyarországi üzemanyag-kiskereskedelem legnagyobb szereplője évek óta a Mol, amelynek jelenleg 479 töltőállomása van.

Részben ezekre alapozva erősíti a kiskereskedelmi üzletágát, amely termékek és szolgáltatások sorát kínálja. A társaság a fent említett Eni-ügylet során 450 Agip kutat vett meg 2016ban az Enitől a régióban, ebből 173-at Magyarországon. A lépéssel Budapesten és az autópályák mentén szerzett új pozíciókat.

A töltőállomások száma alapján a lista második helyezettje – szintén hosszabb ideje – a Shell, amely különböző formákban már 1925 óta aktív Magyarországon. A múlt év végén 190 benzinkút volt a tulajdonában. Mögötte az osztrák OMV következik 187 töltőállomással, honlapja szerint ez 11 százalékos piaci részesedést takar, de a közlésből nem derül ki, hogy ez az arány a kutak számára vagy az eladott mennyiségre vonatkozik. A negyedik a nyilvánosság előtt kevésbé ismert Normbenz Magyarország, amely 2014-ben vásárolta meg a színes márkának számító, de alacsony árakkal terjeszkedő Lukoil itteni kútjait.

Ezen egységeket a Normbenz továbbra is az eredeti, oroszországi tulajdonos nevén működtetheti, a honlapja alapján 74 töltőállomása van. A MÁSZ adataiból kiderül, hogy az előbbieken túl a Maba naftnak 39, a Mobil Petrolnak 37, az OMV/Avantinak 7 és az OMV/Eurotrucknak egy hazai kútja van.

