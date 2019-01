(Fokozatosan cserélik a fegyvereket)

Az utcán szolgálatot teljesítő készenléti rendőröknél általában csak pisztoly van, de a speciális feladatok ellátáshoz speciális fegyvereket kapnak. A Készenléti Rendőrség kiképzőtisztje mutatta végig lapunknak a leggyakrabban használt típusokat.

A készenléti rendőr szolgálati felszerelése közé a ruházaton kívül a kényszerítőeszközök és a maroklőfegyver tartozik. A kényszerítőeszközök között hétköznapi darabokat találunk: gázsprayt, gumibotot vagy tonfát, bilincset, illetve a szolgálati kutyát. Ezekkel – jogszerű és szakszerű intézkedés esetén – nehéz emberéletet kioltani. A jogszabály azt is előírja, hogy a készenléti rendőrnek szolgálatban maroklőfegyvert kell viselni. Pisztolyokat találunk tehát náluk, minden komolyabb fegyvert csak speciális feladatok elvégzésekor használnak. A feladathoz kell szabni az erőt létszámban és fegyverben is – hangsúlyozta a felszerelést lapunknak bemutató Porgányi Péter rendőr őrnagy. A főtiszt ismertette: régi és új típusú fegyverek is vannak szolgálatban, a modernizációt folyamatosan végzik.

Rendszeresített maroklőfegyerek

1. R78

Kisméretű, kis tárkapacitású maroklőfegyver. Régebben nyomozók használták, mert a ruha alatt is észrevétlen marad, manapság inkább női rendőrök választják a mérete miatt. Összesen öt lőszer fér egy tárba, a kalibere is kicsi, viszont nagy a lövedék átütőképessége. A típus az 1980as években készült, FÉGgyártmány, így hiába üzemelnek jól, alkatrész-utánpótlás egyre kevésbé van hozzájuk.

2. PA–63

Az R78-ashoz hasonló fegyver, de szinte mindenben kicsivel nagyobb annál: nagyobb a hüvelyhosszal, és nagyobb a tárkapacitása is. Szintén rögzített csövű fegyver, külső kakasos, a szánakasztó pedig a fegyveren belül van. Mivel szintén FÉG-gyártmány, új alkatrész már nincs hozzá. A fegyver ennek ellenére nem elavult, csak nem követi a kor szellemét – ahogy az őrnagy fogalmazott.

3. P9RC

A PA63-as leváltására rendszeresítették a rendőrségnél, szintén a FÉG gyártotta. Jelentős számban lehet még látni a rendőröknél ebből a típusból, de lassan kifutó széria. Megbízható, jó fegyverként alkalmazzák napjainkban is, de nagyobb tömege miatt a kezelése kiegyensúlyozottabb, könynyebb. Ergonomikus formájának köszönhetően különböző méretű tenyérben is kézre áll.

4. Jericho 941F

Az izraeli gyártmányú, félautomata Jericho is már kifutó típus, de a rendőrök szeretik: kényelmes fegyver, a súlyelosztása ideális, a szánszerkezet és a markolat szöge is jó. Előnye, hogy a még jobb ergonómia miatt még könnyebb és biztonságosabb a kezelése.

5. HK USP & USP Compakt

A Heckler & Koch a megbízhatóságáról és a jó minőségéről ismert a fegyveriparban. Mind a kivitelben, mind az alkatrészek minőségében nagy a különbség az előző fegyverekhez képest: ugyan azok is kedveltek, de a HK USP már modern. Két típusa van rendszeresítve: a Standard, ahogy a nevéből is következik, az alaptípus, míg a Compact kicsit kisebb, de kialakításában ugyanaz a fegyver. A tár és a markolat egy része műanyagból és nem fémből készül. A modern kialakítás már lehetővé teszi, hogy a tokszerkezetre akár lámpa vagy lézerpont-megjelölő is rögzíthető, de ezekkel az alap rendőri egységek nem rendelkeznek.

6. CZ P–09

A Készenléti Rendőrség legújabb fegyvere, már jelentős darabszámot megvásároltak, cseréje folyamatos. Meglehetősen modern, kényelmes és megbízható fegyver. A tár- és a markolatrésze műanyag, de az illeszkedő részek – a szánszerkezet a csővel – természetesen fémből vannak. A markolat hátsó ívét képező műanyag több méretben cserélhető, így a használó a kezéhez igazíthatja. Tárkapacitása maroklőfegyverhez képest elég nagy, 17 darab Parabellum lőszer fér bele. A fegyver tokszerkezete Picatinny sínnel van felszerelve, tehát szintén többféle kiegészítővel bővíthető.

Támogató fegyverek

AMMSZ és AMD–65

A két hasonló gépkarabélyt speciális feladatok ellátásakor, objektumvédelmi, pénzkísérői munkák esetén viselik a rendőrök. A fegyverek a „hírhedt” AK–47-es módosított változatai. Mindkettő automata, 20-as vagy 30-as tárak vannak rendszeresítve hozzájuk.

Objektumvédelmi fegyver

PKM

A PKM géppuska igazi nagyágyú, 1500 méterig célzott lövést lehet vele leadni, míg lövedéke akár 3800 méterig is képes elrepülni. Y lábbal szerelt, PKMSZ állványnyal akár légvédelmi feladatokra is alkalmazható, harckocsira szerelhető változata pedig a PKS.

A fegyver csövét 400 folyamatos lövés esetén lövésenként cserélni kell, mert a keletkező hő miatt tönkremehet, továbbá veszít a ballisztikai adottságaiból is. Elméleti gyorsasága 650 lövedék percenként, ezzel szemben a gyakorlati „csak” 250 lövés/perc, ami szintén nem elhanyagolható.

