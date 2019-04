(Fűszerezett szöcske, sült tarantula, dobogó kobraszív)

Különleges és lokális ételek, amelyekre a legtöbben nem szívesen gondolnak, mások a fél világot átutaznák azért, hogy ilyen fura csemegéket kóstolhassanak.

Szárított rovar, növényi anyaggal helyettesített hús, szemét hal – ha nem is megszokott alkotóelemei étkezésünknek, de az elmúlt években már néhány hazai hipermaketben is megjelentek ezek az élelmiszerek. A környezettudatos szemlélet terjedésével pedig egyre izgalmasabb ételek készülnek belőlük, mesterszakácsok kísérleteznek olyan receptekkel, amelyek a más ízvilághoz szokott kóstolók számára is fogyaszthatóvá teszik e termékeket. Néhány növényi kolbászt már a húsimádók is kifejezetten finomnak értékelnek. A korábban a halászok által kiválogatott, asztalra sem kerülő szemét halakból készülő egyre érdekesebb fogások pedig több étlapon megtalálhatók.

Rovarcsemegék

Így talán ma már kevesebben lepődnek meg, ha egy dél-koreai piacon sült vagy főtt selyemhernyólárvával (beondegivel) kínálják őket, amely mellé a helyiek rizsbort kortyolgatnak. Persze egyáltalán nem biztos, hogy kedvük lesz megkóstolni, nehéz ugyanis függetleníteni az európaiak számára valószínűleg rémes szagtól, ám ha ez sikerül, a csemege – állítólag – kifejezetten finom, ráadásul remek tápanyag- és fehérjeforrás. Persze nem csak Dél-Koreában, majd minden ázsiai országban kedvelik a rovarokat.

A Thaiföldre látogatóknak szinte kötelező megkóstolni a jing leedet, amely fűszerezett óriás szöcske. Kambodzsában a sült tarantula, Vietnamban a hangyatojás kihagyhatatlan – természetesen csak a vállalkozó kedvűeknek. Előbbit sütik, utóbbiból levest főznek. A tarantula ízét a tonhal és a csirke közé teszik azok, akik kóstolták, mások szerint erősen kell fűszerezni, mert anélkül íztelen. A hangyatojás állagra hasonlít a kaviárhoz, de míg az utóbbi sós, a hangyatojás inkább savanykás.

Férges sajt, rothasztott hús

Nem kell azonban ilyen messzire utazni ahhoz, hogy szokatlan ételt kóstoljon valaki. Az itáliai asztalokon évszázadok óta megtalálható a casu marzu. Ez egy eredetileg Szardíniáról származó juhsajtféleség, amelyben a rovarpeték (a sajtlegyek petéi) „segítik” az érlelést. Rendkívül puha, és nagyon érdekes az íze, de amikor szelnek belőle, látható a rengeteg mozgó féreg.

ARANYBA CSOMAGOLT ÍZORGIA A New York-i híres Serendipity 3 látogatói általában a hely népszerű fagyasztott forró csokoládéját választják. Az ultragazdagok azonban megengedhetnek maguknak valami sokkal érdekesebbet is, ha hajlandók rááldozni ezer dollárt. Ez a csemege a „Golden Opulence Sundae”. A desszertet legalább 48 órával a fogyasztás előtt kell megrendelni. Három gombóc tahiti vaníliafagylaltot tartalmaz, amelyet 23 karátos aranylevélbe csomagolnak, mandulával, kaviárral és cukros orchideával tálalnak, az elkészítése nyolc órát vesz igénybe. A desszertet 350 dolláros Baccarat kristálykehelyben (23 karátos aranyszál szegéllyel) szervírozzák, egy 18 karátos aranykanalat helyezve mellé. A sundae a legmagasabb minőségű összetevőket tartalmazza, a csokoládé Toscanából, a vaníliabab Madagaszkárról, a tetején lévő kandírozott gyümölcs Párizsból érkezik.

Nem kevésbé teszi próbára a vállalkozók kísérletező kedvét az izlandiak csemegéje, a hakarl, amely hónapokig „érlelt” cápahús. Az érlelés annyit jelent, hogy a fogást egyszerűen elássák. Hasonló élményt nyújt a svédek erjesztett heringje, a surströmming, amely több hétig a saját levében áll fogyasztás előtt. A csemegék szaga… nos, valószínűleg nem véletlen, hogy ezeket a világ legbüdösebb ételeiként emlegetik.

Élő, mozgó állat a tányéron

A változó étkezési trendek egyik határozott vonulatát jelenti napjainkban a kevésbé feldolgozott élelmiszerek fogyasztása. Egyre szélesebb körben elfogadott – sőt trendi – nyers húst enni: a világ minden táján hozzájuthatunk például már kiváló szusihoz. Élő állatok feltálalását azonban a többség nemcsak bizarrnak, hanem egyenesen kegyetlennek tartja, nem mindenki van azonban ezzel így.

Vietnamban a kobra még dobogó szívét fogyasztják előszeretettel. Ezt a vendég szeme láttára emelik ki az állatból. Csak a szívét tálalják fel nyersen, némi vért is adva hozzá. A kígyó húsából több ízletes fogást készítenek. Japánban ma is találhatók olyan éttermek, ahol felszolgálnak ikizukurit, azaz élő halat, amely ki van ugyan filézve, de még mozog a tányéron. Koreában pedig több helyen kínálnak élő polipot. Ezzel a csemegével érdemes azonban óvatosnak lenni: nagyon alaposan meg kell rágni, a polip tapadókorongja ugyanis megakadhat a torokban, ami fulladást is okozhat.

KERESD A MACSKÁT! A világ egyik legkülönlegesebb és egyik legdrágább kávéja a kopi luwak, évente csak néhány száz kiló kerül belőle piacra. Indonéziában, Jáva szigetén a kávébabot egy cibetmacskaféle, a maláj pálmasodró szüreteli le akkor, amikor még gyümölcshúsos. Az állat emésztőrendszerében a kávébab elveszti savasságát, különleges aromát kap. A kávészemeket az ürülékből gyűjtik össze, megtisztítják, majd pörkölik. Az ebből készült kávé íze lágy, a csokoládéra hasonlít. A karácsony előtti időszakban akciósan 18 ezer forint körüli áron kínáltak 100 grammot ebből az őrleményből. Érdemes azonban alaposan megvizsgálni az eladót, mert mint minden különlegességet, ezt is hamisítják.

Csak igazán bátraknak

Már nem él és nem mozog, de csak az igazán bátraknak érdemes próbát tenni a gömbhallal (fugu) is, amelyet Japán partjainál halásznak. Az állat szemében, bőrében és több egyéb testrészében méreg van, ezért ha nem a vendég utolsó vacsorájának szánja az ételt a szakács, nagyon körültekintően kell elkészíteni – csak kevés profi vállalkozik erre a feladatra.

A cikk a Manager Magazin februári számában jelent meg

(Fűszerezett szöcske, sült tarantula, dobogó kobraszív)