(Glamúrvilágok titkai)

A Hungary-sorozat szerzője, Kordos Szabolcs kíváncsiságból ír kíváncsi embereknek olyan világokról, amelyek mindenki fantáziáját izgatják. Azt viszont bizonyára ő sem sejtette, hogy tényfeltáró művei során bekokózott szakácsról, szamurájkarddal hadonászó szállóvendégről, sunyuló Michelin-ellenőrről vagy luxusprostikat tartalmazó titkos katalógusokról is írni fog.

Kordos Szabolcs már egészen korán, 15 éves korától újságíróként dolgozott egy napilapnál, később pedig egy pályázat által az Egyesült Államokban is volt lehetősége tevékenykedni. A szerkesztőségi munkát idővel aztán felváltotta a könyvírás. Egy korábbi könyvéhez gyűjtött adatokat, ezért meglátogatta az egyik legelegánsabb szálloda igazgatóját, akivel hosszasan beszélgettek, de az igazgató minden második kérdésre azt válaszolta, hogy sajnos ez bizalmas információ, nem mondhat semmit. Ekkor támadt az az ötlete, hogy név nélkül készít interjúkat a recepciósokkal, menedzserekkel, bárosokkal, szobalányokkal. Így kelt életre a Hungary-könyvsorozat részeként a hazai hotelvilágról szóló kötet, amelyet számos – hasonlóan érdekfeszítő – téma követett, olvashatunk például a taxisokról, a turistákról, a stewardessekről, a felső tízezer szórakozási szokásairól és az éttermekről is.

A szerzőt a puszta kíváncsiság vezérelte, amikor belefogott a könyvírásba, egyfajta szerepjátékként kezelte az írást – igyekezett belebújni az egyes szereplők bőrébe.

Kimondottan izgatott a luxushotelek miliője, újságíróként sokat jártam a belvárosi szállodákba sztárokkal, politikusokkal találkozni, úgy éreztem, hogy talán az ott dolgozó embereknek van a legkozmopolitább állása és a legjobb rálátása olyan eseményekre, amelyek az egyszerű halandók számára elképzelhetetlenek

– mondta Kordos a Manager Magazinnak. Az anyaggyűjtést úgy kezdte, ahogy bármelyikünk kezdte: először az ismeretségi körében kezdett el keresgélni, majd ahogy egyre mélyebbre merült az adott témába, úgy kapta az újabb és újabb telefonszámokat, e-mailcímeket a potenciális riportalanyokhoz.

Hungary by night

Aki a könyveket elolvasta – akár csak egyet is –, az pontosan tudja, hogy Kordos olyan elképesztő titkokat tudott meg a szereplőktől, amelyeknek a kifecsegése miatt a nyilatkozók simán bajba kerülhettek volna. Ahhoz, hogy ezeket egy újságíró kiszedje a riportalanyból, igen komoly pszichológiai vénára van szükség, a szerző szerint azonban soha nem fordult elő, hogy bárkit felismertek volna. „Sokan voltak bizalmatlanok velem szemben, ami teljesen érthető például egy olyan szakmában, mint amilyen a luxusszállodásoké. Pár tucat ember »kering« az elit hotelek budapesti piacán, ők jellemzően mindent tudnak egymásról, féltek, hogy kiderül, ki beszélt közülük” – hangsúlyozta.

Később, ahogy nőtt a sorozat népszerűsége, jóval egyszerűbb lett Kordos munkája: sok szállodás jelezte – például a Facebookon –, hogy ha lesz folytatás, szívesen mesélne. Amikor a Restaurant, Hungaryt írta, egy este a neten kérte az olvasókat, jelezzék, ha a témával kapcsolatban lenne mondandójuk. Reggelre 64 levelet kapott… Szerinte az is sokat számított, hogy az emberek szeretnek magukról, a szakmájukról beszélni, márpedig erre ritkán van lehetőségük. Sokan úgy voltak vele – a legfelsőbb szinteken is –, hogy ha már könyv készül erről a szegmensről, akkor legyen benne az ő hangjuk is.

S hogy milyen extrém élmények érték a sorozat megírása alatt? „A taxis írása közben ültem motorháztetőn hajnali kettőkor a reptér melletti droszton, voltam a Keleti hírhedt hiénái körében, száguldottam a hegyek között hajnalban a sofőrszolgálatosokkal, a By Night kapcsán ott lehettem egy telikokózott nagyfőnök irodájában egy diszkó felett, voltam titkos, csak klubtagságival látogatható bárban” – mesélte lapunknak Kordos.

A ziccert természetesen nem hagytuk ki, megkérdeztük, hogy a sorozat könyvei közül melyiket volt a legnehezebb megírni: a szerző gondolkodás nélkül a Hungary by nightot jelölte meg, amely a hazai társadalom legfelső rétegeinek életébe enged betekintést.

Kordos Szabolcs arról számolt be, hogy a hazai oligarchák környezetében senki sem mert beszélni, csakis személyes ajánlásokkal juthatott be a riportalanyokhoz, akik még így is megpróbálták elkenni a történeteket. Elmondása szerint tíz interjúból talán egy volt használható.

A legsokkolóbb történetet a Restaurant, Hungary kapcsán mesélte: mélyen megdöbbentette a hazai konyhákban uralkodó droghelyzet. Ahol több a pénz, ott a kokain fogy ipari mennyiségben, ahol kevesebb, ott a vendéglátósok drogja, a spuri, vagyis a speed. Volt olyan srác, aki most 24 éves, szakmája kiválósága, megjárta már a poklot, kihullott az összes foga a drogtól, de aztán visszatalált a józanság világába.

Bekamerázott lakosztályok

Adja magát a kérdés: aki ennyit tud az éttermek belső világáról, mocskos dolgairól, annak van-e még egyáltalán gusztusa beülni egy étterembe?! „Ritkán jutnak ezek eszembe, és továbbra is lelkes étterembe járó vagyok, legfeljebb jobban tudom értelmezni, mi járhat a pincér fejében, mit gondol rólam, és mi mehet a konyhában. Tényleg nem érzem úgy, hogy mindenki feltétlenül döghúst akarna etetni velem, mert ez így nem igaz. A konyha pedig ritkán, csak a legjobb helyek esetében szokott szép látvány lenni. Ha a vörös szőnyegen nézzük a filmdívát a flitteres ruhájában, akkor se a bangladesi textilipar műhelyeire gondol elsőként az ember. Pedig lehet, érdemes volna” – világított rá a problémára az író.

Ahogy az önként jelentkező nyilatkozókból egyre több lett, az olvasók is úgy lettek egyre aktívabbak. A törzsolvasók folyamatosan témákat javasolnak, Kordos elmondása szerint a kamionosok, pedagógusok, ügyvédek, orvosok életének titkairól olvasnának leginkább. A szerző azonban nem csap le azonnal minden témajavaslatra, gondosan ügyel arra, hogy egy adott témában mindenképpen legyen egy kis glamúr, elérhetetlenség.

Az író történetmesélései során számos alkalommal szóba kerül a hírszerzés és a titkosszolgálat. Ez egy nagyon zárt, illetve érdekes világ, amelyről keveset tudunk, és amely mindenképpen könyvért kiált, Kordos azonban nem tervez erről írni. Pedig nagyon érdekli a téma, és – mint említettük – több könyvében is szó esik a titkosszolgálatokról, például arról, hogy miként bukott le egy rendszerváltás előtti ügynök az egyik budapesti hotelben, akit két hónappal később holtan találtak meg. Mesél bekamerázott lakosztályokról, titkos figyelőpontokról, Magyarországon bújtatott terroristákról is. Szerinte a mai kor titkosszolgálatairól sokkal nehezebb írni, nem gondolja, hogy hiteles forrásokat találna, így egyelőre sajnos jegeli ezt a témát. A szerző azt is elmondta, hogy bár szinte az összes trükköt, átverést, backdoor titkot ismeri, mégis szinte bármelyik étteremben enne, bármelyik hotelben megszállna, ugyanis csak ismerni kell a jeleket, hogy mire kell figyelni, ki a profi, és ki akarja átverni az embert.

A kulisszák mögött

A könyvek olvasása során abszolút érzékelhető volt, hogy Kordos Szabolcsot a luxushotelek világa varázsolta el leginkább – ezt beszélgetésünk során be is vallotta, sőt, a kiadó elmondása szerint ez volt a legtöbb példányszámban eladott könyv –, ám azt is megosztotta velünk, hogy a fine-dining világa is nagyon megfogta. Olyannyira, hogy

azt érezte, az anyaggyűjtés végére kicsit ő is stewarddá, recepcióssá, pincérré, taxissá vált.

A kötetekről úgy nyilatkozott, olyan emberekről szól, akik így vagy úgy, de belelátnak mások életébe, szemtanúi azok drámai vagy örömteli pillanatainak, látják őket magukból kifordultan, vakuk előtt pózolva és magánemberként, álarcok nélkül. Viszonyulni kell hozzájuk, megérteni őket, miközben ebben a forgatagban próbálják a saját életüket is élni. Kíváncsi embereknek íródtak, olyanoknak, akik szeretnek néha belátni a kulisszák mögé.

A Hungary-sorozat rajongóinak kollekciója pedig nemsokára tovább bővülhet a könyvespolcokon, a következő téma ugyanis az éjszakai élet, a sztriptízbárok és nightclubok alvilág felé hajló környezete lesz. A szerző írásaival nem kockáztat nagyot a 21. Század kiadó, ugyanis a sorozat eddigi köteteit – számtalan utánnyomással – 54 ezer példányban adták ki, melyből 50 ezret már meg is vásárolt az olvasóközönség.

(Glamúrvilágok titkai)