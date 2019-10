(Gőzerővel digitalizálnak)

Vannak bankok, amelyek szolgáltatásai között egyre több a digitális innováció, és aktívan támogatják a fintech startupokat. Sőt, nem hagyományos biztosító is kínálja már termékeit.

Internet, illetve mobilalkalmazás ma már a legtöbb banknál és biztosítónál elérhető Magyarországon is. Ahhoz is nagyon régen hozzászokhattunk, hogy böngészhetünk banki és biztosítói termékek között a neten, s legtöbb esetben az oldalak szerződéskötési lehetőséget is biztosítanak. Ezeknél azonban jóval többet adott hozzá a digitalizáció, hogy pénzügyeink kényelmesebbé, olcsóbbá és érthetőbbé váljanak.

Öt pénzintézetnél NFC-s mobilfizetésre is van már lehetőség: Budapest Bank, Gránit Bank, K&H, MKB, illetve OTP Simple. Utóbbival a pénzintézet ráadásul nem csak saját ügyfelei számára biztosította ezt a lehetőséget, olyanok is használhatják, akik nem akarnak számlát nyitni a banknál. Egyszerűen virtuális kártyát kell igényelni, amellyel ezt követően a feltöltött összeg erejéig fizethetünk.

Azonban az OTP Mobil Kft. által fejlesztett Simple nem csupán abban egyedi a hazai piacon, hogy bármely bank kliense használhatja – egy appon belül 14 alkalmazást kínál, amelyek közül a legnépszerűbb a parkolás, de rendelhető étel, vásárolható mozijegy is. Az applikáció 2019 tavaszán volt ötéves, ez idő alatt több mint 700 ezren regisztráltak és évi 5,5 millió tranzakciót bonyolítanak. Ez év februárjától pedig elérhető – más bankoknál is – az Apple Pay. Letöltése ingyenes, ráadásul szinte minden okostelefonra telepíthető.

Digitalizáció

Az online fizetés mellett már több mint két éve személyes jelenlét nélkül is nyitható bankszámla, sőt, az erre vonatkozó rendelet módosításának köszönhetően ez év elejétől már valós idejű online ügyfél-azonosításra is mód van. Lakossági kliensek számára elérhető a teljes körű online számlanyitás az MKB-nál, a Gránit Banknál, az OTP-nél, a Takarékbanknál, a CIB-nél és a MagNet Banknál, az üzleti ügyfelek számára eddig csak a MagNet tette ezt lehetővé. Magánszemélyek részleges online számlanyitást kezdeményezhetnek a K&H-nál és a Budapest Banknál (az igény online benyújtható, de a szerződés aláírására be kell menni a bankfiókba). Ezt a megoldást vállalkozások az OTP-nél, a K&H-nál és a Budapest Banknál választhatják.

Magyarországon is van olyan pénzintézet, amely digitális bankként hirdeti magát. Ilyen a Gránit, de működése alapján a MagNetről is elmondható ugyanez, bár utóbbi az üzletpolitikáját illetően elsősorban a közösségi banki jelleget emeli ki (az átlátható működésre, a fenntarthatóság elveire alapozzák üzleti döntéseiket, egyes területeken az ügyfeleket is bevonva ezek folyamatába). Mindkét pénzintézet tart fenn fiókokat, a hangsúlyt azonban az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körű biztosítására helyezik (a Gránitnál például videós megoldásra is van mód), emellett a termékfejlesztésekben is tetten érhető ez a szemlélet. Sőt, az élményszerű szolgáltatási elemek is megtalálhatók a palettájukon (például költséggazdálkodást segítő alkalmazások).

Fintech startupok

A nagybankok közül is kettőt érdemes kiemelni e szempont alapján, az OTP-t és az MKB-t. Az előbbi 2015-ben indította el Digitális Transzformációs Programját. A pénzintézet 2018-as éves jelentése szerint az első három évben 38 jelentős és 70 közepes méretű fejlesztés valósult meg, többek között bevezették a személyi kölcsönök teljes körű online igényelhetőségét (tavaly már minden ötödik ilyen hitelt ezen a módon értékesítettek), a kis- és középvállalatok számára pedig kifejlesztették az eBIZ pénzügyi csomagot – az eBIZ-felhasználók száma meghaladja a háromszázat, a már említett Simple applikációnak pedig tavaly év végén már több mint 120 ezer saját és külsős használója volt. Ezenkívül innovációs fiókot is nyitottak, nemzetközi startupprogramok finanszírozásában, elindításában vállalnak részt.

Az MKB más úton jár: célja, hogy az első digitális nagybank legyen Magyarországon. Ennek érdekében cserélte az alaprendszerét, a folyamat tavaly zárult le. Megítélésük szerint ezzel a jövő digitális architektúráját fektették le, évtizedre előre biztosítva annak a lehetőségét, hogy folyamatosan fejlesszék a szolgáltatásaikat. Az MKB volt az első a hazai pénzintézetek közül, amely nyitott a fintech startupok felé: 2016-ban elindította a Fintechlabot, amely három területen támogatja a csoport stratégiáját: innovációban élenjáró közösséget épít a pénzintézet köré, inkubációs programjával induló cégeket támogat, illetve értékes partnerségeket kutat és épít fel a csoport számára. A 2018-as tavaszi inkubációs programban hat ország startupjai vettek részt, a 2019-esre pedig 15 ország 110 startupja jelentkezett. 2018 novemberében a Fintechlab az Oracle-lal együttműködve rendezte meg Magyarország és a régió első fintech hackathonját. A nyílt bankolás jegyében szervezett versenyen 15 innovatív üzleti megoldás született, ezzel párhuzamosan a résztvevők sikerrel tesztelték a bank új digitális rendszerét. Eddig három, a kezdeményezés révén a csoporthoz közel került fintech céggel kötöttek partnerséget, egyikük az a Blueopes, amely az MKB private bankingnél jut szerephez.

Emma segít

Születtek újítások a biztosítási szektorban is. Több társaságnál lehetőség van például online kárrendezésre, de piacra lépett egészen friss szemléletű szereplő is. Az Uniqához tartozó Cherrisk új generációs biztosítási modellt követ. Az elnevezés egyszerre utal a „share riskre” (kockázatmegosztás), a „charityre” (jótékonyság), illetve magára a cseresznyére, amely a modell belső valutája. Egy cseresznye egy forintnak felel meg – ezzel jutalmazza a biztosító azokat, akik preventív módon csökkentik egy esetleges baleset kockázatát vagy tesznek a közösség biztonságáért. Felhasználható díjfizetésre éppúgy, mint jótékony célra. A platform előfizetéses alapú szolgáltatásokat nyújt, amelyek bármikor felmondhatók. Négy termékkel – lakás-, baleset-, utas- és casco biztosítás – indultak tavaly ősszel. Jelenleg az első három szerepel honlapjukon, a cascót ideiglenesen szüneteltetik, a tájékoztatás szerint a nemzetközi terjeszkedésre koncentrálnak. A szerződéskötés chat keretében történik, amelyben Emma, a robotasszisztens közreműködik, pár perc alatt ajánlatot ad. A kárrendezés is megoldható ebben a formában, ehhez fel kell tölteni a szükséges képeket. Összehasonlító oldalakon egyelőre nem szerepelnek termékeik, ennek indoklásával összefüggésben azt hangsúlyozzák, hogy ezeken jutalékot kell fizetni a termékek közvetítéséért. Működése első nyolc hónapjában a Cherrisk az Uniqa 2018-as eredményeiről tartott tájékoztatón elhangzottak szerint a vártnál jobban teljesített: a regiszráltak száma meghaladja a húszezret, a megkötött szerződéseké a tízezret, ügyfeleik 5,2 millió cseresznyéhez jutottak hozzá, amelyeket a többség közösségi célokra használ fel.

A cikk a Manager Magazin szeptemberi számában jelent meg

(Gőzerővel digitalizálnak)