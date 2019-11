(Gyerekjátékká teszik a pénzügyeket)

Nyugaton egyre népszerűbbek a gyermekek pénzhasználatát digitális térbe terelő, edukációs célokat is szolgáló zsebpénzkártya megoldások, nálunk viszont – részben a hiányos banki technológiai háttér miatt – még gyerekcipőben jár a szolgáltatás.

Visszaszorulóban a készpénzhasználat, így nem biztos, hogy a reggeli rohanásban a szülő talál a zsebében egy gyűrött bankjegyet, amit a gyermeke kezébe nyomhat iskolába indulás előtt. Erre a problémára kínálnak megoldást az utóbbi években szaporodó, 6–18 éveseket célzó zsebpénzkártya megoldások, melyek azt is lehetővé teszik, hogy a szülő nyomon kövesse és ellenőrizze csemetéje költését.

Az első fecske a 2012-ben alapított brit GoHenry volt, platformjuk működésének alapja egy bilateriális telefonos alkalmazás, ahol az egyik felület a gyereké, a másik pedig a szülőé. Utóbbiak a főszámlájukról utalhatnak pénzt a gyerekek számlájára, akik prepaid bankkártyával vásárolhatnak. A felnőttek az applikáción keresztül beállíthatják, hogy automatikusan a csemetéjük számlájára érkezzen a heti zsebpénz, a vásárlásokról rögtön értesítést kapnak, gyermekük kártyáját pedig akár egyetlen gombnyomással blokkolhatják.

Hasonló elven működik a Greenlight, melyben az Amazon is meglátta a fantáziát, és más befektetőkkel együtt több mint 16 millió dollárral támogatta az első amerikai zsebpénzkártyaprojektet. A 2014-ben alapított atlantai cég szolgáltatásával a szülők meghatározhatják, hogy gyermekeik a zsebpénz mekkora részét költhetik el szabadon, és mekkora részét csak egyes üzletekben. A vásárlási limitek a gyerekek appján is megjelennek, így ők is pontosan tudják, hol és mennyit vásárolhatnak.

A zsebpénzkártya appok a takarékoskodás megtanulásában is segítenek:

különböző megtakarítási célokat állíthatnak be, a szülők pedig kiegészíthetik ezt, vagyis „kamatot” fizethetnek a gyerekeknek a félretett pénz után. Az alkalmazáson keresztül az egyes ház körüli feladatok elvégzésére ösztönözhetik, de a jó iskolai jegyekért is jutalmazhatják a fiatalokat. A Greenlight az indulását követő egy év alatt százezer felhasználót gyűjtött, a GoHenryt pedig már több mint félmillió an használják az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A startup 2018-ban azt a célt tűzte ki, hogy mindkét országban a célkorosztály 15 százalékát elérje, ami 6,6 millió alszámlát jelentene.

Magyarországon még nincs ilyen szolgáltatás, mert a klasszikus banki számlavezető rendszerek egyszerűen nem alkalmasak a főszámla felügyelete alá rendelt alszámlás megoldás kezelésére

– mondta a Manager Magazinnak Suppan Márton, a Peak Financial Services vezetője. Az úttörő szerep így itthon is a startupokra hárul, Magyarországon a BankZee tervez rövidesen hasonló szolgáltatást indítani. A TribeZ névre keresztelt app a barátokra is kiterjeszti a biztonságos pénzügyi közösséget, ami lehetővé teszi, hogy számlákat osszanak fel egymás között a gyerekek, vagy barátaikkal közös megtakarítási célra gyűjtsenek együtt. Ludvig Kata társalapító szerint felismerték, hogy a különböző életkorú fiataloknak más-más funkciók relevánsak, így az applikáció három különböző felületet és eltérő lehetőségeket kínál a legkisebbeknek, a 12–14 éveseknek, valamint a 14 év feletti tiniknek. A TribeZ öt év alatt 200 ezer ügyfelet szeretne elérni Európában.

A zsebpénzkártya-szolgáltatások havidíjas alapon működnek, a tranzakciók – így a kártyás vásárlások, a feltöltés és a készpénzfelvétel – viszont ingyenesek. A Greenlight 4,99 dollárt, a GoHenry az Egyesült Államokban 3,99 dollárt, az Egyesült Királyságban pedig 2,99 fontot számláz a szülőknek gyermekenként.

A cikk a Manager Magazin szeptemberi számában jelent meg

(Gyerekjátékká teszik a pénzügyeket)