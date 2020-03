(Gyilkos csillogás)

A Véres gyémánt film nemcsak egy fontos szórakoztatóipari alkotás, hanem kőkemény társadalomkritika is, melynek utózöngéibe majdnem belebukott egy stúdió is.

Akit érdekelnek a drágakövek, bizonyára látta a Véres gyémánt című filmet.

A Leonardo DiCaprio főszereplésével készült alkotás az 1999-es Sierra Leone-i polgárháború idején játszódik, melynek során civilek ezrei, tízezrei estek áldozatul a politikai és kereskedelmi csatározásoknak.

A DiCaprio által alakított Danny Archer élettörténetén keresztül láthatjuk a helyi erőviszonyokat, a terrort, az amputált végtagú fiatalokat.

A film természetesen nem a gyémántkereskedés csillogó világát mutatta be – sőt, teljesen más volt a célja –, a gyilkosságokon, leigázáson, szinte rabszolgaként tartott emberek sorsán keresztül interpretált mozi miatt rendkívüli felháborodást tanúsított a világ legnagyobb gyémántkereskedelmi szereplője, a De Beers Group.

A vállalat attól félt, hogy a film által bemutatott jelenetek és jelenségek olyan hatással lesznek a nézőkre, hogy az mindenképp vissza fogja vetni a gyémánthoz való viszonyulást. Emiatt a filmipari zuhanyhíradópletykái egy időben arról szóltak, a De Beers követelte az alkotói stábtól, hogy a film első kockáin tájékoztassák a nézőket, hogy a vásznon látott jelentek nagy része fiktív történet. Amikor a sajtó tudomást szerzett erről a szándékról, a vállalatot globális szinten földbe döngölte, ennek következtében – minden létező felületen, amelyen csak tudta – a De Beers tagadta az egészet. Következő lépésként gyakorlatilag kampányszinten kommunikálta, hogy a háborús gyémántkereslet négyről egy százalékra esett, a harmadik fázisban pedig olyan sztárokat kértek fel és fizettek meg a gyémánt népszerűsítésének érdekében, mint Beyoncé vagy Jennifer Lopez. Sajtóértesülések szerint az említett hírességek minden alkalommal tízezer dollárt kaptak, amikor a cég felkérésére nyilvános eseményen gyémánt ékszert viseltek.

A globális média tényfeltáró munkája azonban itt még korántsem ért véget. Nem sokkal a filmbemutató után a The New York Times kiderítette, hogy a Warner Bros Pictures huszonhét amputált végtagú gyermeknek és fiatal felnőttnek ígérte meg még a forgatás előtt, hogy a munkálatok után anyagi segítséget nyújt abban, hogy végtagprotézist kapjanak, ez azonban nem történt meg. Sőt, a filmstúdió tagadta, hogy valaha is bárkinek ilyet ígért volna. A több mint kellemetlen helyzet után viszont a stáb és a film főbb szereplői közel 400 ezer dollárt dobtak össze, majd létrehozták a Véres Gyémánt nevű alapítványt, melynek alaptőkéjét később a Warner – egyfajta kárpótlásként – megduplázta.

A Véres gyémánt című film nemcsak a gyémántkereskedelem árnyoldalainak érzékeltetése miatt volt jelentőségteljes, hanem a szó szerint háborús események okozta társadalmi vonatkozások bemutatása miatt is.

Az alkotást öt Oscar-díjra jelölték – köztük a legjobb színész (Leonardo DiCaprio), a legjobb férfi mellékszereplő (Djimon Hounsou), a legjobb hang, vágás és hangvágás kategóriában is.

S bár a díjszezonban mindössze csak egy Golden Globe-ot zsebelt be (DiCaprio nyerte el főszereplőként), mégis szerte a világon nagyon fontos filmnek tartják, ugyanis megannyi aktuális problémával foglalkozott, sőt a mai napig titkolt társadalmi problémákra hívta fel a figyelmet.

A cikk a Manager Magazin december–januári számában jelent meg

(Gyilkos csillogás)