(Halimádó specialista)

Több potenciál van a halban, mint a legtöbben gondolnánk. A Halimádók konyhája műsorvezetője elhivatottan szélesíti nézői és hallgatói gasztronómiai ismereteit.

Hol vetted ezt a füstölt sonkát? – kérdezte egy ismerőse Andrejszky Zoltántól, amikor egy kisebb társaságnak afrikai harcsából készített katonákat, és kirakta azokat egy finom bor mellé csipegetni.

A legtöbb falatkát végül az a barátom ette meg, aki nem is szereti a halat

– meséli nevetve a Fishing & Hunting Channelen futó Halimádók konyhája ötletgazdája és műsorvezetője a Manager Magazinnak. Az 1984-ben hazánkba telepített afrikai harcsa ugyanis olyan ízű lesz, amilyenre fűszerezik. Egy másik fajta, a balin rablóhal, népies nevén fenekeszeg kifogása nagyon élvezetes, ezért is népszerű a pergetők körében. Sok egyed található a Balatonban és a Dunában is, ragadozó halként kis hallal, halszelettel és különböző műcsalikkal horgásszák, főleg reggel vagy szürkületkor.

Miután borzasztóan szálkás a húsa, a horgászok gyakorta visszadobják. „Egy barátomtól azonban kaptam egy receptet, amely szerint, ha 16–18 órán keresztül lassan főzzük (konfitáljuk) fehér borban, ecetben, citromban és borókában, elporlad az összes szálkája” – meséli. Vajjal, mustárral péppé keverve isteni pástétom lesz belőle, és akár három hónapig is eláll a hűtőben. „Én ugyan nem szeretem a csuka jellegzetes ízét, de kitalálták, ha rommá főzzük és különböző fűszereket, konyakot és ketchupot is adunk hozzá, akkor egy olyan ízletes rózsaszín mártást kapunk, melyet én személy szerint legutóbb 15 szelet pirítóssal fogyasztottam el” – folytatja a gasztroélményeket.

Elismertség

Andrejszky Zoltán halimádata a 2012-ben indult Halimádók konyhája című főzőműsorban kiteljesedhetett, hiszen túl vannak már 170 adáson, és egy kezén meg tudja számolni, hányszor készítették el halból ugyanazt az ételt. Került már terítékre dorozsmai molnár ponty, készült már epres harcsa és füstölt afrikaiharcsa-filé is. A műsor tematikája szerint két ételt készít el minden adásban, egyet a vendégeivel, akik ismert emberek, sportolók és színészek, és ugyanúgy rajonganak a halért, mint ő. „Amikor a műsorba bekerült az afrikai harcsa, a stáb olyannyira rákapott, hogy nem bírták abbahagyni” – fűzi hozzá nevetve.

ANDREJSZKY ZOLTÁN Több évtizedes újságírói munkássága során sportújságíróként, rádiósként és műsorvezetőként is tevékenykedett. Dolgozott a Kurírnál, és készített dokumentumfilmet Bátonyi Csaba operatőrrel a Fekete Doboznak a manilai csodadoktorokról. Vezeti a Sláger tévében a Zenegasztró műsort és a Zeneváró kívánságműsort, halételeket főz a nemzetközi Fishing & Hunting csatornán, illetve a műsor égisze alatt működő 10 500 fős horgászegyesület elnöke. A 43 szervezetet összefogó és 36 ezer tagot számláló Fővárosi Horgászegyesületek Szövetségének elnökeként 5200 hektárnyi területen gazdálkodnak, őrzik és telepítik a halakat. Az online portál, a Közszolgálat.hu főszerkesztője. Lelkes tenisz- és autóversenyző, díjaival több vitrines szekrényt is meg tudna tölteni.

Nyolcan vannak testvérek, és gyerekkorukban mindannyiuknak ki kellett venni a részüket a házimunkából, emlékezik vissza. „Porszívózni nem szerettem, a főzés viszont érdekelt” – meséli. Amikor felnőttként önállósodott, a főzés egyfajta társadalmi eseménnyé vált számára, és az évek alatt kitanulta minden csínját-bínját, majd a halas ételek szerelmese lett. Amikor sportújságíróként bejárta a fél világot és tudósított sporteseményekről – többek között az 1996-os atlantai, a 2000-es sydney-i és a 2004-es athéni olimpiáról –, baráti és bizalmi kapcsolat alakult ki a sportolókkal. A kettő egyvelegéből pedig összejött valami jó dolog, amit szerte a világon elismernek már a profi halrajongók, gasztroszakemberek és háziasszonyok is: a Halimádók konyhája.

Recepthegyek

Mutatja, ahogy hatalmas paksamétában állnak asztalán az összegyűjtött receptek. Mint mondja, a fejében van mindegyik, de még ma is megnéz minden főzőműsort, és folyamatosan bújja az internetet halételújdonságok után kutatva.

Sok ezerféle étel van a világon, amelyből ha kiveszem a húst és hallal helyettesítem, senki sem mondja meg, hogy halból készült

– vélekedik. A töltött káposztát például harcsából készíti, és a halászlét is megfőzték már többféleképpen: dunai, tiszai, bajai és szegedi változatként is. Azonban az afrikai harcsát szereti a legjobban, mivel szinte végtelen a felhasználási módja, s olyan arcot, ízt adhat neki, amilyet ő akar. „A legtöbb ételt belőle készítem, de szeretem a süllőt is” – húzza alá.

Úgy véli, még mindig előítélet tapasztalható a hal iránt, és sajnos továbbra is kevés halat fogyasztunk. Hiába lett például 2016-ban Magyarországon az év hala a harcsa, az asztalokra legfeljebb az afrikai változata kerül, amely már szinte mindenhol kapható. A szürke vagy más néven lesőharcsa (őshonos hazai ragadozó hal) azonban kevésbé ismert. Ezért is érzi küldetésének, hogy szélesítse az emberek gasztronómiai spektrumát, arra törekszik, hogy olyan halból készült finomságokat rakjon össze egy-egy adásban, amit a háziasszonyok is könnyedén el tudnak készíteni. „Mindemellett a legfontosabb, hogy az otthon készülteknek pont úgy kell kinéznie, ahogyan a műsorban is bemutatjuk, ezért a forgatás addig nem állhat le, amíg az ennivaló valóban kész nincs” – hangsúlyozza.

Irány a Maldív-szigetek

Mindig is pörgős személyiség volt, aki sokat utazott és utazik most is. Májusba például ellátogat a Maldív-szigetekre, hogy horgásszon, majd elutazik Amerikába, hogy filmet forgasson a tarpon horgászatról. „Az tart fiatalon, hogy leírhatom és elmondhatom, mi mindent láttam és mit tapasztaltam a világból” – fűzi hozzá.

ERŐPRÓBÁLÓ TARPONHORGÁSZAT A tarpont a leghíresebb amerikai sporthalak közé sorolják. Hossza két méter, a súlya pedig akár a 110 fontot (kb. 50 kg) is eléri. Hazája a Mexikói-öböl, de Brazíliában is találkoztak már vele. A leggazdagabb élőhelye Colón közelében van. Rendkívül falánk ragadozó, így a csalit pillanatok alatt bekapja. Horogra kerülve hősiesen küzd az életéért, villámgyors száguldásba kezd, és azon igyekszik, hogy a csónakot messze maga után cipelje. Állítólag a legügyesebb horgászok erejét is próbára teszi, amíg kifogják. Sok sportkedvelő lelkesedik a tarponhorgászatért.

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Halimádó specialista)