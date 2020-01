Főtáblás ATP-győzelmet szerzett 2019 nyarán a tenisztörténelem első profi siket játékosa. Lee Duckhee ugyanolyan karrierről álmodozik, mint bármely más teniszező, még úgy is, hogy sokkal nehezebb dolga van.

Lee Duckhee siketnek született, de nem használ jelnyelvet, ugyanis az édesanyja már nagyon korán megtanította őt szájról olvasni. Így él, szavak és hangok nélkül, ellenben élete során tökélyre fejlesztette a szájról olvasást, és a tenisz világában is így kommunikál. A civil életében már zökkenőmentesen használja ezt a módszert, ugyanis a barátaival és az edzőjével, Hoon Park-kyunggal is koreaiul, jelnyelv használata nélkül beszél. A teniszpályán azonban ennél jóval nehezebben boldogul, mert

Lee csak vibrációkat hall, így játék közben is a szájról olvasásra és a kézmozdulatokra hagyatkozik.

Ezekkel a módszerekkel „beszél” a bíróval és az aktuális ellenféllel is, ám ez esetben ez sokkal bonyolultabb, hiszen nincs meg velük az az összeszokottság, mint a mikrokörnyezetével.

A dél-koreai játékos 2013-ban lett profi teniszező, 14 évesen debütált az ITF Futures Touron, nyolc címet nyert 18 éves koráig, majd az ATP Challenger Tour keretein belül három fináléban is szerepelt. Júniusban a baptista egészségügyi szervezet által rendezett arkansasi Little Rock Openen is döntős volt, ezután került a világranglista 212. helyére.

7:6 (4), 6:1

Az egyetlen dolog, ami bonyolult, az a kapcsolattartás a szék- és vonalbírókkal, hiszen nem hallom a jelzéseket, így néha folytatom a játékot – feleslegesen. Ez a része nagyon nehéz, de ezenfelül semmi különösre nem kell gondolni, ha az jut eszükbe, hogy siketként teniszezem

– mondta Lee az edzőjén keresztül egy tolmács segítségével.

Minden nehézség ellenére idén augusztusban Lee Duckhee lett az első siket teniszező, aki főtáblás ATP-mérkőzést nyert. A koreai versenyző a Winston-Salemben megrendezett tornán a svájci Henri Laaksonent győzte le 7:6 (4), 6:1 arányban, és ezzel sikerült bejutnia a második fordulóba. A teniszező úgy nyilatkozott, hogy mindig emlékezni fog élete első profi, azaz ATP-szintű győzelmére – és nem csak az eredmény miatt. Lee csupán két pontra volt a győzelemtől, amikor a heves zivatar miatt félbeszakították a játékot, és a résztvevők közel öt órára az öltözőbe kényszerültek. A szünet után azonban mindössze 87 másodperc kellett hozzá, hogy behúzza a meccset. Amikor arról kérdezték, hogyan ütötte el az időt, Lee pantomim mozdulatokkal fejezte ki magát, utánozva valakit, aki kosárlabdázik vagy pingpongozik. Mosolyogva mutogatta, mennyire szereti a kitűnően felszerelt létesítményt, ugyanis Leenek mindene a sport, gyakorlatilag ebbe menekült a fogyatékossága miatt.

„Tudom, hogy én vagyok az első profi siket teniszező az ATP mezőnyében. Nem igazán hallok semmit, de ha valaki kiabál vagy sikít, azt azért igen. A hangszórókat és a kürtöket viszont szinte tisztán hallom” – közölte Lee még az első mérkőzése előtt.

A koreai elképesztően izgatott volt élete első főtáblás ATP-meccse előtt, hiszen mindenképpen szerette volna a legjobbját nyújtani, és nem a fogyatékosságával, hanem a teljesítményével felhívni magára a figyelmet. Előzetesen elmondta, hogy

melegben általában remekül megy neki a játék, emiatt a koreai médiában megkapta „a nyár fia” becenevet.

Nagyon élvezi ugyanis a hőséget, és sok sporttársával ellentétben kiválóan tud játszani extrém forró időjárási körülmények között is.

Empátia

A nehézségekkel kapcsolatban Lee azt is elmesélte, minden mérkőzésen problémát jelent számára, hogy nem hallja a bíró „hívásait” (wait, quite please, hurry up, out), így amikor nem a bíróra figyel, integető mozdulatokkal hívják fel a figyelmét arra, hogy mi történik, vagy mi fog történni. Ennek ellenére a játékos nagyon szerencsésnek érzi magát, mert a bírók és az ellenfelek rendkívüli türelmet és empátiát tanúsítanak iránta.

További problémaként hozta fel, hogy ő nem képes arra, amire a halló játékosok, miszerint megbecsülni az ütés sebességét és milyenségét a hangokból.

Amikor ugyanis az ellenfél ütőjét elhagyja a labda, a hangból nagyjából ki lehet következtetni, hogy nyesett vagy erős ütés érkezik-e, így fel lehet készülni az érkező labda sebességére, az ütés hosszúságára vagy rövidségére. Lee ezeket nem hallja, így kizárólag az segít neki, ha a labdát nézi.

Lee Duckhee 2019-ben a junior top 10 helyezések valamelyikét célozza meg, és természetesen – mint minden játékosnak – neki is a profi felnőtt-világranglista vezető pozíciója a nagy álma. Jelenleg azonban örömmel vesz részt a juniorok versenyében, elmondása szerint ez kiváló terep arra, hogy a fogyatékosságát levetkőzve rutint szerezzen, és felkészüljön a felnőttek között töltött – remélhetőleg – hosszú és sikeres éveire. Addig azonban öniróniával átitatott mottója szerint folytatja a karrierjét: „Valójában nem mindig foglalkozom a fogyatékosságommal a pályán, így könnyű magamra és a mérkőzésemre összpontosítani, mert nem hallok semmit.”

Kettőt pattanhat a labda

A tenisz mint sportág egyébként is rendívül befogadó a bármilyen sérüléssel vagy fogyatékossággal élő emberekkel. Jól példázza ezt, hogy a Grand Slam-versenyeken – tehát a világ legnagyobb teniszeseményein – kerekesszékes megmérettetés is van az urak és a hölgyek egyes, illetve páros versenye mellett. Nem ritka, hogy a játékosok a kezükhöz rögzítik az ütőt, így kompenzálva mozgáskoordinációs hátrányukat.

Sőt, az ATP és a WTA – azaz a férfiakat és a nőket tömörítő nemzetközi szövetségek – azt is megengedi, hogy egyes különösen hátrányos helyzetű versenyzők elektromos hajtású kerekesszéket használjanak.

További könnyítésként azt is bevezették, hogy a labda kettőt pattanhat a földön, mielőtt a játékos visszaüti azt. S bár az egészséges sportolók nyereményével nyilván ostobaság lenne összehasonlítani egy kerekesszékes mezőny összdíjazását, mégis mindenképpen említésre méltó, hogy – például – az idei Wimbledonon 34 ezer fontot (közel 13 millió forint) vihettek haza az egyes és 14 ezret (5,3 millió forint) a páros verseny győztesei.

Tenisz kereskesszékben A kerekesszékes tenisz 1976-ra vezethető vissza, amikor az amerikai Brad Alan Parksot – aki síbaleset következtében deréktól lefelé megbénult – bemutatták új rekreációs terapeutájának, Jeff Minnebrakernek – ő autóbaleset miatt kényszerült kerekesszékbe. Ők ketten először a kosárlabdával próbálkoztak, majd 1977-ben áttértek a teniszre. Minnebraker a játékhoz újfajta, könnyű, jól manőverezhető kerekesszéket alkotott. Némi kísérletezés után Parks rájött, hogy a játék a pálya mérete vagy a felszerelés módosítása nélkül is játszható, ha megengedik, hogy a labda kétszer pattanjon le. 1979-ben Parks irányítása alatt megalakult a Nemzeti Kerekesszékes Tenisz Alapítvány (National Foundation of Wheelchair Tennis, NFWT), majd 1988-ban a Nemzetközi Kerekesszékes Teniszszövetség (International Wheelchair Tennis Federation, IWTF), amelynek Parks az alapító-elnöke.

A cikk a Manager Magazin novemberi számában jelent meg

(Hangok nélkül)