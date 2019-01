(High-techhel a szívekért)

Evolúcióváltás történik az okoseszközök területén – így fogalmazott ifjabb Kozmann György, aki arra építi fel cégét, hogy a testen hordható egészségügyi eszközök piacából szakítson ki egy szeletet.

Manager Magazin: A HeartBit a Wiwe után a második olyan fejlesztésük, amely a szív- és érrendszeri betegeknek nyújthat segítséget. Miért pont ez a terület érdekli?

Ifj. Kozmann György: Azért, mert minden második ember ilyen típusú betegségben hal meg. Édesapám pedig közel ötven éve testfelszíni mérések kutatásával foglalkozik, Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban is dolgozott (Dr. Kozmann György egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Egészségügyi Informatikai K+F Központ elnöke – a szerk.). Amikor elvégeztem az egyetemet és a mérnöki pályára léptem, célul tűztem ki, hogy amíg édesapám elméleti szakember, addig én megpróbáljak ezekből a fejlesztésekből termékeket kreálni. Nekem ez a családi örökségem. A hordható technológiák piaca öt éve robbant be, ugyanis az elektronikai komponensek akkor tették lehetővé, hogy már olyan pici modulok, megoldások legyenek, amelyek egyébként elméletben már harminc éve megvoltak, de csak most lehetett megvalósítani őket.

Milyen tapasztalatai vannak az egészségügyi szcénában, hogyan fogadják az okoseszközöket az orvosok?

A digitalizált EKG iránti igény az orvosok részéről is megvan. Az egészségügyben dolgozók szerint a termékeink legnagyobb előnye, hogy a hatalmas információtömegből gyorsan, pontosan biztos kórképet tudnak felállítani, ugyanis a fejlesztéseink egy teljes EKGspektrumot mérnek. A HeartBit körülbelül hatezer adatot szolgáltat másodpercenként. A pólóba épített készülék az apró eltéréseket is képes az okoseszköz segítségével kiszűrni, olyanokat is, amelyeken esetleg az orvos szeme átsiklik.

Kik a célcsoportja a HeartBitnek?

Mi ezt a terméket futókra optimalizáltuk, ugyanis egyre többen választják ezt a sportot, és ők hajlandók is költeni a hobbijukra. Aki használja, az biztonságosabban tudja elérni a sporteredményeit. De a rendszer képes arra is, hogy felülbírálja a szervezet aktuális állapotát, és akár egy teljesen más edzéstervet ajánljon, mint egy nappal korábban. De többek között egy autógyárban is tesztelik a fejlesztésünket, mert több hirtelen szívhalálból adódó tragédia történt náluk, ők munkavédelmi eszköznek gondolnák hosszú távon.

Voltak ellendrukkereik?

Amikor jó pár évvel ezelőtt a Wiwe prototípusával megkerestünk befektetőket és orvosokat, azt mondták, ez egy hülyeség, sosem valósul meg, és nincs is értelme. Mi akkor tudtuk, hogy valami nagyon újba tenyereltünk. Minket a negatív kritikák kedvezően befolyásoltak.

Hogy találtak befektetőket?

Eddig egymillió dollárt – 281 millió forintot – emésztett fel a termékfejlesztés. Az ehhez szükséges forrásokat három befektetési körben gyűjtöttük össze, most tárgyalunk egy negyedik csoporttal, amely a HeartBit piacra vitelét finanszírozná meg. Befektetőink többsége magyar üzleti angyalok, magánszemélyek, akikkel közös víziót látunk a termékben, és hajlandók voltak a pénzüket kockáztatni. Nincs benne intézményi alap, nincs benne pályázati pénz sem, csak és kizárólag magántőke.

Van versenytársuk?

Amerikában két cég is van, amelyik ezen a piacon jelen van. Ugyanakkor komoly tőkebevonás előtt állunk, mely által megerősödünk annyira, hogy képesek legyünk a nemzetközi piacon is megfelelni az elvárásoknak, és ott is helyt tudjunk állni. A tőzsdére menetel a célunk, de a vállalkozást Magyarországon akarjuk tartani, nem kívánunk offshore céggé válni. Először Európa, Ausztrália, majd jövőre Ázsia és az Egyesült Államok piacának meghódítását tervezzük.

Miért tartotta fontosnak, hogy együttműködési megállapodást kössön az egyik legnagyobb informatikai céggel?

A mesterséges intelligencia olyan terület, amelyet mi még igazán fel sem tudunk fogni. A jövő az, hogy az adatok közötti összefüggéseket megtaláljuk, és ezáltal tehessük még jobbá az algoritmusainkat és a személyre szabott visszajelzéseinket, így az IBM-mel kötött partnerségi megállapodás hatalmas segítség lehet az adataink elemzésekor. Az IBM egyébként is 136 országban van jelen közel ötezer disztribútorral, ez tehát komoly piacot jelenthet.

Az okoseszközök piaca beindult. Ön szerint mi várható a következő években?

Letisztulás, hiszen nagyon sok olyan eszköz van, melyek egy régi technológia ráncfelvarráson átesett termékei, és ezeket próbálják meg a cégek nagyon ügyesen értékesíteni. Az a víziónk, hogy ezek az eszközök függetlenednek az okostelefonoktól és az okosóráktól, és képesek lesznek arra, hogy például a ruháink jelezzenek, ha bármilyen egészségügyi gondunk van.

Az amerikai startupokra jó a rálátása. Mit gondol a hazaiakról?

A startupok között is többféle létezik: van, amelyik egy ötletre próbál pénzt gyűjteni, mi azért rengeteg saját forrást tettünk be a fejlesztéseinkbe. Akkor kezdtünk el befektetőt keresni, amikor hardveresen már bizonyítani tudtuk, hogy amit állítunk, az működik. De azt gondolom, a pénzügyi környezetnek itthon is át kellene állnia a kockázatitőke-gondolkodásra, mert úgy tapasztalom, külföldön ez a modell bevált. Ezért tárgyalunk külföldi alapokkal is, amelyek hajlandók akár el is veszíteni a pénzüket, amíg Magyarországon még mindig a biztosítékokat keresik a pénzük visszatérítésére a befektetők. De egy újszerű technológiánál nincs biztosíték.

Dolgoznak most valamilyen új projekten?

Ha egy mérnöki iroda csak egy terméken dolgozik, az az igazi kockázat a befektetőknek. Jelenleg két olyan projektünk van, amely részben kapcsolódik a HeartBithez, de az EKG-hoz mindenképpen, és azokkal is hamarosan megjelenünk. Mi erre a piacra szeretnénk felépíteni egy üzletágat, abban látjuk az üzleti modellünk biztonságát, hogy két lépéssel előrébb járunk, mint amit kommunikálunk, ez jelenti a legnagyobb védelmet.

A cikk a Manager Magazin novemberi számában jelent meg

(High-techhel a szívekért)